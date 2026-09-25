Tata Aeris भारत में हुई लॉन्च, Tigor को करेगी रिप्लेस, मिलेगा 360-डिग्री कैमरे का फीचर
Tata Motors ने अपनी नई Tata Aeris सेडान को लॉन्च किया है, जो Tigor को रिप्लेस करेगी. इसकी शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : September 25, 2026 at 3:24 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने भारत में अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान Tata Aeris लॉन्च की है. यह कार दमदार फीचर्स के साथ आती है और इसमें सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है. इस कार में 360-डिग्री कैमरा, डैशकैम और 6 एयरबैग्स जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने Tata Aeris को पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शन के साथ बाज़ार में उतारा है. इस कार को 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की इंट्रोडक्टरी कीमत पर उतारा गया है.
Tata Aeris का नया डिजाइन
Tata Motors ने नए Aeris को सीधे तौर पर Maruti Suzuki Dzire, Hyundai Aura और Honda Amaze से मुकाबला करने के लिए पेश किया है. Tata Motors ने इस कार को पर्सनल इस्तेमाल के लिए उतारा है.
जहां Maruti Dzire की बिक्री में कैब ड्राइवरों की बड़ी हिस्सेदारी रहती है, वहीं Tata ने Aeris को प्राइवेट खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प के तौर पर पेश किया है. Tata Tigor की जगह लेने वाली इस कार में नया डिज़ाइन, बेहतर सेफ्टी और कई एडवांस फ़ीचर्स दिए गए हैं.
पेट्रोल और CNG इंजन का विकल्प
नई Tata Aeris को पेट्रोल और CNG दोनों इंजन विकल्पों के साथ बाजार में उतारा गया है. इसके CNG वेरिएंट में डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी ने इस कार में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही इस्तेमाल किया है. यह इंजन पेट्रोल पर 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.
वहीं CNG पर यही इंजन 75.5 PS की पावर और 96.5 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. खास बात यह है कि इस कार को सीधे CNG पर स्टार्ट किया जा सकता है. कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 70 लीटर रखी गई है. AMT गियरबॉक्स में पारंपरिक लीवर की जगह एक कॉम्पैक्ट नॉब दिया गया है और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी उपलब्ध हैं.
Tata Aeris का इंटीरियर और फीचर्स
कार का इंटीरियर Tata Tiago से मिलता-जुलता दिया गया है. इसमें 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसमें लेदर सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, AC के लिए फिजिकल बटन और कई अन्य कंट्रोल दिए गए हैं. इसका सस्पेंशन खास तौर पर भारतीय सड़कों के हिसाब से ट्यून किया गया है और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm है.
Tata Aeris की प्राइस लिस्ट
|Tata Aeris के वेरिएंट
|पेट्रोल MT / AMT
|iCNG MT / AMT
|Smart
|5.30 लाख रुपये
|6.30 लाख रुपये / -
|Pure
|6.15 लाख रुपये / 6.70 लाख रुपये
|7.15 लाख रुपये / 7.70 लाख रुपये
|Pure+
|6.75 लाख रुपये / 7.30 लाख रुपये
|7.75 लाख रुपये / 8.30 लाख रुपये
|Creative
|7.50 लाख रुपये / 8.05 लाख रुपये
|8.50 लाख रुपये / 9.05 लाख रुपये
|Accomplished
|8.20 लाख रुपये / 8.75 लाख रुपये
|9.20 लाख रुपये / 9.75 लाख रुपये
सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान
Tata Motors ने इस कार में सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है. इस कार में 360-डिग्री कैमरा, इन-बिल्ट डैशकैम और छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. अन्य सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें DVR, SVS, TPMS, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, रोल-ओवर मिटिगेशन, हिल-होल्ड कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, पोस्ट-क्रैश SOS सपोर्ट और पैनिक नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स शामिल हैं.
बता दें कि कंपनी ने Tata Aeris के CNG वेरिएंट पर एक सेफ्टी टेस्ट किया है, जिसमें एक ट्रक से पत्थर और मिट्टी गिराकर कार को ढका गया. कार के पूरी तरह दब जाने के बाद भी, बाहर निकाले जाने पर यह आसानी से चलने लगी.
मौजूदा Tata Tigor को रिप्लेस करेगी नई Tata Aeris
नई Tata Aris, कंपनी की मौजूदा Tata Tigor को रिप्लेस करेगी, और कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में एक मज़बूत दावेदार बन सकती है. अपने आकर्षक डिज़ाइन, मज़बूत सेफ्टी और पेट्रोल-CNG विकल्पों के कारण यह व्यक्तिगत खरीदारों काफी पसंद आने वाली है.
भारतीय सड़कों के लिए बनी यह कार शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है. Tata Aris ने सेफ्टी, फ़ीचर्स और फ़्यूल विकल्पों के मामले में नए स्टैंडर्ड स्थापित किए हैं. संभावना जताई जा रही है कि यह कार जल्द ही बाज़ार में काफ़ी लोकप्रिय हो जाएगी.