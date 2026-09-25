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Tata Aeris भारत में हुई लॉन्च, Tigor को करेगी रिप्लेस, मिलेगा 360-डिग्री कैमरे का फीचर

Tata Aeris भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Instagram/tata.aeris )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने भारत में अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान Tata Aeris लॉन्च की है. यह कार दमदार फीचर्स के साथ आती है और इसमें सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है. इस कार में 360-डिग्री कैमरा, डैशकैम और 6 एयरबैग्स जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने Tata Aeris को पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शन के साथ बाज़ार में उतारा है. इस कार को 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की इंट्रोडक्टरी कीमत पर उतारा गया है. Tata Aeris का नया डिजाइन

Tata Motors ने नए Aeris को सीधे तौर पर Maruti Suzuki Dzire, Hyundai Aura और Honda Amaze से मुकाबला करने के लिए पेश किया है. Tata Motors ने इस कार को पर्सनल इस्तेमाल के लिए उतारा है. जहां Maruti Dzire की बिक्री में कैब ड्राइवरों की बड़ी हिस्सेदारी रहती है, वहीं Tata ने Aeris को प्राइवेट खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प के तौर पर पेश किया है. Tata Tigor की जगह लेने वाली इस कार में नया डिज़ाइन, बेहतर सेफ्टी और कई एडवांस फ़ीचर्स दिए गए हैं. पेट्रोल और CNG इंजन का विकल्प

नई Tata Aeris को पेट्रोल और CNG दोनों इंजन विकल्पों के साथ बाजार में उतारा गया है. इसके CNG वेरिएंट में डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी ने इस कार में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही इस्तेमाल किया है. यह इंजन पेट्रोल पर 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. वहीं CNG पर यही इंजन 75.5 PS की पावर और 96.5 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. खास बात यह है कि इस कार को सीधे CNG पर स्टार्ट किया जा सकता है. कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 70 लीटर रखी गई है. AMT गियरबॉक्स में पारंपरिक लीवर की जगह एक कॉम्पैक्ट नॉब दिया गया है और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी उपलब्ध हैं.