तमिलनाडु में Tata Motors के नए प्लांट की शुरुआत, CM एमके स्टालिन किया उद्घाटन

Tata Motors ने तमिलनाडु के रानीपेट के पनापक्कम में नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है. इस दौरान राज्य के CM भी मौजूद रहे.

Tamil Nadu CM MK Stalin inaugurated Tata Motors' new plant
तमिलनाडु CM एमके स्टालिन ने Tata Motors के नए प्लांट का उद्घाटन किया (फोटो - X/M.K.Stalin)
Published : February 9, 2026 at 5:16 PM IST

हैदराबाद: स्वदेशी व्हीकल निर्माता कंपनी Tata Motors Passenger Vehicles ने तमिलनाडु के रानीपेट के पनापक्कम में अपनी नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है. यह फेसेलिटी देश में कंपनी की पांचवीं पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फेसेलिटी है. बता दें कि मौजूदा समय में Tata Motors गुजरात के सानंद में दो, पुणे में एक और रंजनगांव में Jeep के साथ एक जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटी भी चलाती है.

इस फैसेलिटी को हर साल 2.5 लाख यूनिट की कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी देने के लिए बनाया गया है. जानकारी के अनुसार पनपक्कम फैसिलिटी में Tata Motors और उसकी JLR सब्सिडियरी के नेक्स्ट-जेन व्हीकल भारत में बनाए जाएंगे. नई प्रोडक्शन फैसिलिटी में असेंबली लाइन से निकलने वाला पहला मॉडल JLR की Range Rover Evoque है.

Tata Sons और Tata Motors Passenger Vehicles Ltd के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि, "हमारे पनपक्कम प्लांट का उद्घाटन Tata Group की भारत को सस्टेनेबल और भविष्य के लिए तैयार मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बनाने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है."

उन्होंने आगे कहा कि, "हमें तमिलनाडु के साथ अपनी पुरानी पार्टनरशिप को और मज़बूत करने पर भी गर्व है, यह एक ऐसा राज्य है, जो इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस, इनोवेशन और समावेशी विकास को आगे बढ़ा रहा है. इस प्लांट के साथ, हम भारत और दुनिया भर के कस्टमर्स के लिए बेहतरीन क्वालिटी, कारीगरी और टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां बनाने की उम्मीद करते हैं."

Tata Motors की फैसेलिटी का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की मौजूदगी में किया गया. इस नई फैसिलिटी के 'अगले 5-7 सालों' में पूरी क्षमता से काम करने की संभावना जताई जा रही है और यहां Tata Motors की आने वाली Tata Avinya SUV जैसे मॉडल्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि वह इस नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कुल 9,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है.

