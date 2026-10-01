MOI-1A और TAPAS-1: दो भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप, SpaceX Falcon 9 पर अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने को तैयार
दो भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भारत की पहली थर्मल और ऑर्बिटल कंप्यूटिंग सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने जा रहे हैं.
Published : October 1, 2026 at 6:19 PM IST
हैदराबाद: भारत के दो स्पेसटेक स्टार्टअप आज इतिहास रचने वाले हैं. अहमदाबाद की SatLeo Labs और हैदराबाद की TakeMe2Space अपनी खास सैटेलाइट्स को एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी SpaceX के Falcon 9 रॉकेट पर भेजने जा रहे हैं. यह मिशन SpaceX Transporter-18 rideshare मिशन का हिस्सा है. इसकी लॉन्च विंडो 1 अक्टूबर को रात 11:48 बजे IST से शुरू होकर 2 अक्टूबर की सुबह 12:46 बजे तक खुली रहेगी.
TakeMe2Space की MOI-1A सैटेलाइट
TakeMe2Space की MOI-1A सैटेलाइट का वजन सिर्फ 14 किलो है. इसमें 17 ट्रिलियन ऑपरेशंस प्रति सेकंड यानी 117 TOPS की कंप्यूटिंग पावर है. इसके साथ 2TB स्टोरेज और नौ बैंड वाला मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर भी लगा है. कंपनी का कहना है कि इससे कच्चे डेटा को धरती पर डाउनलोड करने की जरूरत कम हो जाएगी. अब एआई मॉडस सीधे अंतरिक्ष में चल सकेंगे और सिर्फ जरूरी जानकारी नीचे आएगी.
कंपनी के फाउंडर और सीईओ रोनक कुमार सामानट्रे ने बताया कि सैटेलाइट बहुत सारा डेटा जमी करती हैं, लेकिन ज्यादातर डेटा धरती पर आकर ही काम का बनता है. MOI-1A से ग्राहक अपने AI मॉडल सीधे ऑर्बिट में चला सकेंगे. इसमें कृषि निगरानी, खनन और सप्लाई चेन की समझ आसान हो जाएगी.
TakeMe2Space पूरा ऑर्बिटल डेटा सेंटर बना रही है. इसमें स्पेस से आने वाले समय-संवेदनशीन डेटा पर एआई मॉडल चलेंगे. MOI-1A इसी योजना का हिस्सा है. दिसंबर 2024 में कंपनी ने MOI-TD नाम का टेस्ट मिशन भेजा था. जनवरी 2026 में MOI-1 भेजने की कोशिश हुई थी लेकिन ISRO के PSLV-C62 में थर्ड स्टेज की समस्या से सैटेलाइट खो गई. अब MOI-1A दोबारा जा रही है. कंपनी का प्लान है कि 2027 की आखिरी तिमाही तक छह सैटेलाइट का कॉन्सटेलेशन बना लें. इससे रोज पूरा ग्लोबल कवरेज मिल सकेगा. अभी तक 23 ग्राहक इन-ऑर्बिट इंफरेंस सर्विसेज़ के लिए जुड़ चुके हैं.
SatLeo Labs की TAPAS-1 सैटेलाइट
SatLeo Labs की TAPAS-1 भारत की पहली डेडिकेटेड कमर्शियल CubeSat कैटेगिरी थर्मल पेलोड है. यह थर्मल इंफ्रारेड यानी TIR/LWIR सेंसिंग से तापमान के पैटर्न पकड़ेगी. ये चीजें सामान्य ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजरी में नहीं दिखतीं.
यह मिशन कंपनी के फुल स्टेक कमर्शियल थर्मल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की पहली फ्लाइट है. TAPAS-1 से थर्मल सेंसिंग टेक्नोलॉजी, पेलोड परफॉर्मेंस और डेटा प्रोसेसिंग की जांच होगी. भविष्य में कंपनी PYRO थर्मल कॉन्सटेलेशन बनाने की प्लानिंग कर रही है. इसका इस्तेमाल जलवायु निगरानी, कृषि, शहरी गर्मी का नक्शा, आपदा प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में होंगे.
यह टेक्नोलॉजी ज़मीन पर भी काम कर चुकी है. तुमकुरु में 40 एकड़ के लैंडफिल पर मीथेन का जमाव ट्रैक किया गया. अहमदाबाद में गर्मी का पूर्वानुमान 2-3 डिग्री की सटीकता से मिला. इससे बाहर काम करने वाले मजदूरों को QR कोड वाले हीट एडवाइजरी दिए गए और हेल्थ टीम्स पहले से तैयार रहीं. अब यही टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष में जा रही है.
ये दोनों मिशन भारतीय स्पेसटेक सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम है. एक तरफ तापमान की नई नज़र और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में ही डेटा प्रोसेसिंग. ये दोनों स्पेसटेक स्टार्टअप मिलकर भविष्य के नए रास्ते खोल रहे हैं.