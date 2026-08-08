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Take-Two के CEO ने GTA 6 की डिजिटल रिलीज को बताया सही, कहा- फ़िज़िकल डिस्क का कोई मतलब नहीं

Take-Two के CEO स्ट्रॉस ज़ेलनिक ने GTA 6 के सिर्फ़ डिजिटल रिलीज़ का बचाव किया. ( फोटो - Rockstar Games )

हालांकि, कंपनी के अधिकारी ने उन गेमर्स की बातों पर कोई चर्चा नहीं की जो डिजिटल वर्जन के साथ मिलने वाले 'खेलने के लाइसेंस' के बजाय फिजिकल डिस्क के साथ मिलने वाली 'ओनरशिप' को पसंद करते हैं. फिजिकल डिस्क की मदद से कंज्यूमर अपने दोस्तों से गेम ले सकते हैं, उन्हें एक शानदार कलेक्शन की तरह दिखा सकते हैं, या गेम खेलने के बाद उन्हें बेच भी सकते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि ज़्यादातर मामलों में, गेम खेलने के लिए यूज़र्स को वैसे भी ऑनलाइन रजिस्टर करना ही पड़ता है. ज़ेलनिक ने कहा कि, "तो अगर आप पहले से ही कनेक्टेड हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप इसे डिजिटल रूप से डाउनलोड करते हैं? बात एक ही है, और यह ज़्यादा सुविधाजनक भी है."

ज़ेलनिक ने कंपनी के तिमाही फाइनेंशियल नतीजों के बाद एनालिस्ट्स के साथ बातचीत में कहा कि, "हमारा 90 प्रतिशत से ज़्यादा बिज़नेस डिजिटल तरीके से डिस्ट्रिब्यूट होता है. यह पहले से ही एक डिजिटल बिज़नेस है. इसलिए कुछ मामलों में, खासकर जब कोई बड़ा गेम हो, तो डिस्क — और ध्यान दें कि मैंने डिस्क कहा है — कंज्यूमर के लिए सच में कोई मायने नहीं रखतीं."

हैदराबाद: Rockstar की पैरेंट कंपनी 'Take-Two Interactive' के बॉस स्ट्रॉस ज़ेलनिक ने आने वाले वीडियो गेम 'Gand Theft Auto VI' (GTA 6) के लिए कंपनी के सिर्फ़ डिजिटल रिलीज़ वाले प्लान का बचाव किया है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि GTA 6 जैसे बड़े गेम्स के मामले में ग्राहकों के लिए डिस्क वर्जन का कोई मतलब नहीं बनता है.

गेम्स का एक पूरा सेकंड-हैंड मार्केट भी मौजूद है, जो कम बजट वाले गेमर्स को कम कीमत पर बड़े गेम्स खरीदने का मौका देता है. हालांकि, अब इसके खत्म होने का खतरा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री दूसरी दिशा में बढ़ रही है.

Rockstar Games की ओर से GTA 6 को सिर्फ़ डिजिटल रूप में रिलीज़ करने की घोषणा ने गेम्स के फ़िज़िकल वर्जन के भविष्य को लेकर बहस को और तेज़ कर दिया. Sony की ओर से प्लेस्टेशन गेम्स के लिए सिर्फ़ डिजिटल भविष्य की घोषणा और जनवरी 2028 से फ़िज़िकल गेम डिस्क का प्रोडक्शन बंद करने के फ़ैसले ने इस बहस को और भी गरमा दिया.

Take-Two के ज़ेलनिक इस फ़ैसले का समर्थन करते हैं. वे डिजिटल वर्जन के पक्ष में चल रहे मौजूदा ट्रेंड का हवाला देते हैं और फ़िज़िकल गेम डिस्क की तुलना विनाइल रिकॉर्ड से भी करते हैं.

एक व्यक्ति स्थानीय दुकान पर गेमिंग सेक्शन देख रहा है. (फोटो - Getty Images)

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उन्होंने कहा कि, "हमारी राय में दुनिया इसी दिशा में बढ़ रही है और मुझे लगता है कि Sony यह बात समझती है. हम भी निश्चित रूप से इसे समझते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि अब हमें कभी-कभी फिजिकल एडिशन देखने को नहीं मिलेंगे. मुझे यकीन है कि वे आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे रिकॉर्डेड म्यूज़िक के कारोबार में आज भी विनाइल मौजूद है. लेकिन दूसरे मामलों में, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा."

बता दें कि Grand Theft Auto VI, 19 नवंबर 2026 को PlayStation 5 और XBOX Series X|S पर रिलीज़ होने वाला है. इस गेम के लिए प्री-ऑर्डर इसी साल जून में शुरू हो गए थे. इस गेम की एक विस्तृत झलक 28 अगस्त को रात 12:30 बजे (IST) Netflix पर दिखाई जाएगी और इसके छह घंटे बाद, सुबह 6:30 बजे (IST) इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा.