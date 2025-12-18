ETV Bharat / technology

Maruti Wagon R के लिए कंपनी ने लॉन्च की Swivel फ्रंट सीट, जानें क्या है खासियत और कीमत

Maruti Suzuki ने अपनी बजट हैचबैक Maruti Wagon R के लिए Swivel सीट किट को लॉन्च किया है. जानें इसका क्या फायदा है.

Maruti Wagon R
Maruti Wagon R (फोटो - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 18, 2025 at 3:04 PM IST

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के कम्फर्ट को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है और अपनी सबसे लोकप्रिय कारों में से एक Maruti Suzuki Wagon-R के लिए एक बेहद ज़रूरी एक्सेसरी लॉन्च की है.

इस एक्सेसरी को लगाने के बाद, सामने वाली पैसेंजर सीट बाहर की ओर घूम जाती है, जिससे बुजुर्गों और खास तौर पर दिव्यांग लोगों के लिए बैठना आसान हो जाता है. यह बेंगलुरु के स्टार्टअप TrueAssist Technology Private Limited द्वारा बनाए गए एक खास मैकेनिज्म की वजह से मुमकिन हुआ है.

Maruti Suzuki का कहना है कि इस Swivel सीट किट का ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा पूरी तरह से सेफ्टी टेस्ट किया गया है और यह कार के अंदर ज़रूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ आती है.

Maruti Wagon R
Maruti Suzuki WagonR Swivel फ्रंट सीट (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Suzuki WagonR Swivel फ्रंट सीट की कीमत
इस अतिरिक्त फीचर के लिए, Maruti Wagon-R खरीदने वाले ग्राहकों को Swivel फ्रंट सीट किट के लिए 59,999 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे, और इसके साथ ही 5,000 रुपये इंस्टॉलेशन फीस भी देनी होगी. इंस्टॉलेशन फीस को मिलाकर स्विवल फ्रंट सीट किट की कुल कीमत 64,999 रुपये हो जाती है.

Maruti Suzuki WagonR Swivel फ्रंट सीट के इंस्टॉलेशन में कितना लगेगा टाइम
कंपनी की माने तो इस मैकेनिज्म के लिए सीट में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए Maruti Wagon R की मौजूदा फ्रंट सीट का इस्तेमाल करके रेट्रोफिटमेंट प्रोसेस किया जा सकता है. Maruti Suzuki का दावा है कि यह पूरा प्रोसेस एक घंटे के अंदर पूरा किया जा सकता है.

Maruti Suzuki WagonR Swivel फ्रंट सीट किन शहरों में उपलब्ध
शुरुआती फेस में, Maruti Wagon R के लिए Swivel फ्रंट सीट 11 शहरों में 200 Maruti Suzuki Arena डीलरशिप पर उपलब्ध होगी, जिनमें मुंबई (नवी मुंबई सहित), दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता और भुवनेश्वर शामिल हैं.

Maruti Suzuki WagonR Swivel फ्रंट क्यों है जरूरी
यह समझना ज़रूरी है कि Maruti Suzuki ने इस एक्सेसरी को लॉन्च करने के लिए Maruti Wagon R को ही क्यों चुना. तो बता दें कि Maruti Wagon R भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पैसेंजर गाड़ियों में से एक है, जो हर महीने लगातार पांच अंकों में बिक्री हासिल करती है.

यह कार देश में बिकने वाली सबसे ज़्यादा स्पेशियस हैचबैक में से एक है, लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि Maruti Wagon R एक ऐसी कार है, जो फ्लीट सेगमेंट में बहुत पॉपुलर है. ऐसे में एक घूमने वाली फ्रंट सीट, बुज़ुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए गाड़ी में चढ़ना-उतरना बहुत आसान बना देती है.

