फिलहाल फुली इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं अपनाएगी Suzuki, भारत इसके लिए अभी तैयार नहीं!

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Suzuki Motor Co. के अध्यक्ष तोशीहिरो सुजुकी ने कार्बन तटस्थता की राह पर आशावाद के साथ-साथ सावधानी बरतने पर भी जोर दे रही है. उनके विचार से, एक स्वच्छ दुनिया केवल बैटरियों से ही संचालित नहीं हो सकती. Suzuki के लिए, भारत का कार्बन-मुक्ति का मार्ग उसकी परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए, न कि विश्व विकास की गति पर. Suzuki Motor Co. ने अपना वैश्विक लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है, जो कि 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना है. लेकिन कंपनी का कहना है कि प्रत्येक बाज़ार इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचता है, यह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तय होना चाहिए. भारतीय बाजार में, यह एक बहु-मार्गीय रणनीति है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड वाहन, जैव ईंधन, सीएनजी और यहां तक कि संपीड़ित बायोगैस को भी समानांतर समाधानों के रूप में शामिल किया जाता है. तोशीहिरो सुजुकी ने Japan Mobility Show में कहा कि, "हमें कार्बन तटस्थता के लिए अपना रास्ता खुद खोजना होगा." यह बयान सुजुकी के विश्वदृष्टिकोण में एक बुनियादी अंतर को दर्शाता है. जहां वैश्विक वाहन निर्माता कंपनियां आंतरिक दहन इंजनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की होड़ में हैं, वहीं सुजुकी का मानना ​​है कि भारत का यह बदलाव स्तरीकृत, क्रमिक और उसके ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ गहराई से जुड़ा होगा. केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही पर्याप्त क्यों नहीं है?

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेज़ी पकड़ रहा है, लेकिन बुनियादी ढांचा एक बड़ी बाधा है. पब्लिक चार्जिंग प्वाइंट अभी भी महानगरों में ही हैं, जबकि टियर-2 और ग्रामीण इलाकों में यह काफ़ी पीछे है. पावर ग्रिड की मज़बूती, बैटरियों का स्थानीयकरण और लागत समता अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं. Suzuki इन कमियों को पहचानती है. उनके विचार में, समय से पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज़ोर देने से लाखों ग्राहक अलग-थलग पड़ सकते हैं, जो किफ़ायती और विश्वसनीय परिवहन पर निर्भर हैं. बैटरी तकनीक महंगी बनी हुई है, कच्चा माल दुर्लभ है, और स्थानीयकरण एक लंबी प्रक्रिया है. इस लिहाज़ से, कंपनी का 'बहु-मार्गी जुआ' अनिश्चितता के ख़िलाफ़ एक बचाव भी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बाज़ार के विकास के साथ-साथ सुजुकी सभी क्षेत्रों में प्रासंगिक बनी रहे.