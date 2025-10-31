फिलहाल फुली इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं अपनाएगी Suzuki, भारत इसके लिए अभी तैयार नहीं!
Suzuki Motor कार्बन तटस्थता की राह पर सावधानी बरतने पर भी जोर दे रही है. स्वच्छ दुनिया केवल बैटरियों से ही संचालित नहीं हो सकती.
Published : October 31, 2025 at 1:27 PM IST
हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Suzuki Motor Co. के अध्यक्ष तोशीहिरो सुजुकी ने कार्बन तटस्थता की राह पर आशावाद के साथ-साथ सावधानी बरतने पर भी जोर दे रही है. उनके विचार से, एक स्वच्छ दुनिया केवल बैटरियों से ही संचालित नहीं हो सकती. Suzuki के लिए, भारत का कार्बन-मुक्ति का मार्ग उसकी परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए, न कि विश्व विकास की गति पर.
Suzuki Motor Co. ने अपना वैश्विक लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है, जो कि 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना है. लेकिन कंपनी का कहना है कि प्रत्येक बाज़ार इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचता है, यह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तय होना चाहिए. भारतीय बाजार में, यह एक बहु-मार्गीय रणनीति है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड वाहन, जैव ईंधन, सीएनजी और यहां तक कि संपीड़ित बायोगैस को भी समानांतर समाधानों के रूप में शामिल किया जाता है.
तोशीहिरो सुजुकी ने Japan Mobility Show में कहा कि, "हमें कार्बन तटस्थता के लिए अपना रास्ता खुद खोजना होगा." यह बयान सुजुकी के विश्वदृष्टिकोण में एक बुनियादी अंतर को दर्शाता है. जहां वैश्विक वाहन निर्माता कंपनियां आंतरिक दहन इंजनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की होड़ में हैं, वहीं सुजुकी का मानना है कि भारत का यह बदलाव स्तरीकृत, क्रमिक और उसके ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ गहराई से जुड़ा होगा.
केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही पर्याप्त क्यों नहीं है?
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेज़ी पकड़ रहा है, लेकिन बुनियादी ढांचा एक बड़ी बाधा है. पब्लिक चार्जिंग प्वाइंट अभी भी महानगरों में ही हैं, जबकि टियर-2 और ग्रामीण इलाकों में यह काफ़ी पीछे है. पावर ग्रिड की मज़बूती, बैटरियों का स्थानीयकरण और लागत समता अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं.
Suzuki इन कमियों को पहचानती है. उनके विचार में, समय से पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज़ोर देने से लाखों ग्राहक अलग-थलग पड़ सकते हैं, जो किफ़ायती और विश्वसनीय परिवहन पर निर्भर हैं. बैटरी तकनीक महंगी बनी हुई है, कच्चा माल दुर्लभ है, और स्थानीयकरण एक लंबी प्रक्रिया है.
इस लिहाज़ से, कंपनी का 'बहु-मार्गी जुआ' अनिश्चितता के ख़िलाफ़ एक बचाव भी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बाज़ार के विकास के साथ-साथ सुजुकी सभी क्षेत्रों में प्रासंगिक बनी रहे.
कंपनी के केंद्र में है भारत
Suzuki Motor जितना रणनीतिक महत्व भारत पर बहुत कम वैश्विक वाहन निर्माताओं ने दिया है. कंपनी का Suzuki R&D सेंटर इंडिया (SRDI) अब स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकियों के विकास का नेतृत्व कर रहा है.
हाइब्रिड पावरट्रेन से लेकर जैव ईंधन अनुकूलता और CBG एकीकरण तक, SRDI का कार्य सुजुकी के इस विश्वास को रेखांकित करता है कि भारत न केवल एक प्रमुख बाजार होगा, बल्कि यह वैश्विक दक्षिण में सतत मोबिलिटी की प्रयोगशाला भी बनेगा.
हरियाणा के खरखौदा में Suzuki का नया इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट, जो वित्त वर्ष 2025-26 में उत्पादन शुरू करने वाला है, बैटरी-इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में इसके प्रवेश का प्रतीक होगा. लेकिन कंपनी हाइब्रिडाइजेशन में भी समान रूप से निवेश कर रही है, जो एक ब्रिज तकनीक है, जो भारत के अल्पकालिक उत्सर्जन लक्ष्यों और उपभोक्ता अर्थशास्त्र के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है.
प्योरिटी पर व्यावहारिकता
देखा जाए तो Suzuki का रुख़ इलेक्ट्रिक वाहनों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि संदर्भ-आधारित है. कंपनी इलेक्ट्रिकफिकेशन को एक व्यापक समाधान के बजाय एक व्यापक निरंतरता का हिस्सा मानती है. इसके आगामी मॉडल माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, फ्लेक्स-फ्यूल और इलेक्ट्रिक होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को इस्तेमाल, सामर्थ्य और स्थानीय ईंधन अवसंरचना के आधार पर चुनाव करने का अवसर मिलेगा.
कई मायनों में, यह भारत की नीतिगत दिशा को प्रतिबिंबित करता है, जहां इथेनॉल मिश्रण, बायोगैस और हाइब्रिड तकनीकों को हरित परिवर्तन के व्यावहारिक समर्थक के रूप में देखा जाता है. जैसा कि तोशीहिरो सुजुकी ने इस दौरान कहा कि, "प्रत्येक देश को अपनी स्थिति के आधार पर कार्बन तटस्थता के लिए अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए."
Suzuki के लिए, समय सबसे बड़ी चुनौती है. EV की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ने पर, कंपनी मूल्य-सचेत ग्राहक आधार से अलग होने का जोखिम उठाती है. बहुत धीमी गति से बढ़ने पर, नियामक शिकंजा कसने और प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अपने EV पोर्टफोलियो बढ़ाने के कारण पीछे छूट जाने का जोखिम होता है. तो, इसका उत्तर संतुलन में मिलता है, एक ऐसी फिलॉसिफी जो कंपनी के दृष्टिकोण को न केवल तकनीक के प्रति, बल्कि व्यवसाय के प्रति भी परिभाषित करता है.