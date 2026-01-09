ETV Bharat / technology

Suzuki Motorcycle India ने भारत में 10 मिलियन वाहन उत्पादन का आंकड़ा किया पार

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने जानकारी दी है कि कंपनी ने भारतीय बाजार में 10 मिलियन टू-व्हीलर्स के कुल प्रोडक्शन की उपलब्धि पार कर ली है. यह माइलस्टोन यूनिट एक Suzuki Access 125 स्कूटर थी, जो इस ब्रांड के लिए खास है, क्योंकि यह पहला प्रोडक्ट था, जिसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन फरवरी 2006 में भारत में Suzuki के ऑपरेशन शुरू होने के बाद किया गया था. बता दें कि कंपनी ने अपनी गुरुग्राम फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी, जिसमें Suzuki Access 125 ने भारतीय बाज़ार में Suzuki की शुरुआती ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई. पिछले कुछ सालों में, सुजुकी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विस्तार के साथ-साथ प्रोडक्शन वॉल्यूम में लगातार बढ़ोतरी हुई है. Suzuki Gixxer और Gixxer SF (फोटो - Suzuki Motorcycle India)