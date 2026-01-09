Suzuki Motorcycle India ने भारत में 10 मिलियन वाहन उत्पादन का आंकड़ा किया पार
Suzuki Motorcycle India ने भारतीय बाजार में 10 मिलियन टू-व्हीलर्स के कुल प्रोडक्शन की उपलब्धि पार कर ली है.
Published : January 9, 2026 at 2:37 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने जानकारी दी है कि कंपनी ने भारतीय बाजार में 10 मिलियन टू-व्हीलर्स के कुल प्रोडक्शन की उपलब्धि पार कर ली है. यह माइलस्टोन यूनिट एक Suzuki Access 125 स्कूटर थी, जो इस ब्रांड के लिए खास है, क्योंकि यह पहला प्रोडक्ट था, जिसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन फरवरी 2006 में भारत में Suzuki के ऑपरेशन शुरू होने के बाद किया गया था.
बता दें कि कंपनी ने अपनी गुरुग्राम फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी, जिसमें Suzuki Access 125 ने भारतीय बाज़ार में Suzuki की शुरुआती ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई. पिछले कुछ सालों में, सुजुकी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विस्तार के साथ-साथ प्रोडक्शन वॉल्यूम में लगातार बढ़ोतरी हुई है.
कंपनी ने अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करने के 14 साल बाद, साल 2020 में 5 मिलियन यूनिट्स का पहला बड़ा माइलस्टोन हासिल किया. इसके बाद अगले कुछ सालों में प्रोडक्शन और बढ़ गया. इसके बाद अप्रैल 2024 में, Suzuki Motorcycle India ने घोषणा की कि कंपनी ने 8 मिलियन टू-व्हीलर बनाए हैं, और Suzuki Avenis 125 ने यह मील का पत्थर हासिल किया.
इसके बाद से, वाहन निर्माता कंपनी ने दो साल से भी कम समय में 2 मिलियन यूनिट और जोड़े हैं, जिससे कुल प्रोडक्शन 10 मिलियन तक पहुंच गया है. भविष्य में ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, Suzuki Motorcycle India हरियाणा के खरखौदा में दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, जो इसके मौजूदा गुरुग्राम प्लांट को सपोर्ट करेगी.
फिलहाल, कंपनी पूरे भारत में 1,200 से ज़्यादा सेल्स और सर्विस टचपॉइंट्स के ज़रिए काम करती है और भारत में बने टू-व्हीलर्स को 60 से ज़्यादा विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट करती है.