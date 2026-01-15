ETV Bharat / technology

नए कलर्स में लॉन्च हुईं 2026 Suzuki Gixxer SF 250 और Gixxer 250, जानें क्या है कीमत

2026 Suzuki Gixxer SF 250 ( फोटो - Suzuki Motorcycle India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने साल 2026 अपडेट के तहत अपनी फ्लैगशिप मोटरसाइकिलों Suzuki Gixxer SF 250 और Gixxer 250 को कलर अपडेट दिया है और इसे दो नए कलर ऑप्शन में पेश किया है. इन कलर्स में ग्लास स्पार्कल ब्लैक और पर्ल ग्लेशियर व्हाइट/मेटैलिक मैट प्लैटिनम सिल्वर नंबर 2 शामिल हैं और ये नए कलर्स मौजूद मेटैलिक ट्राइटन ब्लू/पर्ल ग्लेशियर व्हाइट के साथ ही बेचे जाएंगे. Suzuki Gixxer सीरीज के नए कलर ऑप्शन

पर्ल ग्लेशियर व्हाइट/मेटैलिक मैट प्लैटिनम सिल्वर नंबर 2 में एक शानदार सफेद बेस कलर इस्तेमाल किया गया है, जिसे गोल्ड कलर में खूबसूरती से हाइलाइट किए गए ग्राफिक्स के साथ जोड़ा गया है. यह कलर कॉम्बिनेशन काफी क्लासी दिखता है और पहले दिए गए हल्के शेड्स की तुलना में एक ज़रूरी बदलाव जैसा लगता है. वहीं दूसरी ओर, ग्लास स्पार्कल ब्लैक में ब्लैक फिनिश के साथ रेड ग्राफिक्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कुल मिलाकर डार्क लुक को उभारते हैं. यह उन राइडर्स के लिए एकदम सही है जो पहले बताए गए चमकीले सफेद कलर के बजाय गहरा और ज़्यादा सोबर शेड पसंद करते हैं.