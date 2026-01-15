ETV Bharat / technology

नए कलर्स में लॉन्च हुईं 2026 Suzuki Gixxer SF 250 और Gixxer 250, जानें क्या है कीमत

Suzuki Motorcycle India ने अपनी फ्लैगशिप मोटरसाइकिलों Suzuki Gixxer SF 250 और Gixxer 250 को कलर अपडेट दिया है.

2026 Suzuki Gixxer SF 250
2026 Suzuki Gixxer SF 250 (फोटो - Suzuki Motorcycle India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने साल 2026 अपडेट के तहत अपनी फ्लैगशिप मोटरसाइकिलों Suzuki Gixxer SF 250 और Gixxer 250 को कलर अपडेट दिया है और इसे दो नए कलर ऑप्शन में पेश किया है. इन कलर्स में ग्लास स्पार्कल ब्लैक और पर्ल ग्लेशियर व्हाइट/मेटैलिक मैट प्लैटिनम सिल्वर नंबर 2 शामिल हैं और ये नए कलर्स मौजूद मेटैलिक ट्राइटन ब्लू/पर्ल ग्लेशियर व्हाइट के साथ ही बेचे जाएंगे.

Suzuki Gixxer सीरीज के नए कलर ऑप्शन
पर्ल ग्लेशियर व्हाइट/मेटैलिक मैट प्लैटिनम सिल्वर नंबर 2 में एक शानदार सफेद बेस कलर इस्तेमाल किया गया है, जिसे गोल्ड कलर में खूबसूरती से हाइलाइट किए गए ग्राफिक्स के साथ जोड़ा गया है. यह कलर कॉम्बिनेशन काफी क्लासी दिखता है और पहले दिए गए हल्के शेड्स की तुलना में एक ज़रूरी बदलाव जैसा लगता है.

वहीं दूसरी ओर, ग्लास स्पार्कल ब्लैक में ब्लैक फिनिश के साथ रेड ग्राफिक्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कुल मिलाकर डार्क लुक को उभारते हैं. यह उन राइडर्स के लिए एकदम सही है जो पहले बताए गए चमकीले सफेद कलर के बजाय गहरा और ज़्यादा सोबर शेड पसंद करते हैं.

Suzuki Gixxer 250
Suzuki Gixxer 250 (फोटो - Suzuki Motorcycle India)

Suzuki Gixxer सीरीज की कीमत और ऑफर्स
इसके अलावा, वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने इंश्योरेंस सेविंग्स और एक्सटेंडेड वारंटी बेनिफिट्स की भी घोषणा की है. अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इन दोनों मॉडल्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. Suzuki Gixxer SF 250 की कीमत 1,89,768 रुपये (एक्स-शोरूम) है, और ग्राहक बाइक खरीदने पर 12,000 रुपये तक का फायदा पा सकते हैं.

वहीं दूसरी ओर, Suzuki Gixxer 250 की एक्स-शोरूम कीमत 1,81,517 रुपये है. बाइक खरीदते समय ग्राहकों को 10,000 रुपये तक का फायदा कंपनी की ओर से दिया जा रहा है. आखिर में, सुजुकी दोनों मॉडलों पर नो-डाउन-पेमेंट EMI स्कीम, नो हाइपोथिकेशन स्कीम भी दे रही है, जिसमें इंटरेस्ट रेट 7.99 प्रतिशत से शुरू हो रहा है.

Suzuki Gixxer 250 सीरीज का इंजन
नए कलर्स और ऑफर्स के अलावा, इन बाइक्स में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. इन दोनों बाइक्स में वही मौजूदा, 250cc, ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 26.2bhp की पावर और 22Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.

TAGGED:

SUZUKI GIXXER SF 250
2026 SUZUKI GIXXER PRICE
2026 SUZUKI GIXXER FEATURES
2026 SUZUKI GIXXER ENGINE
2026 SUZUKI GIXXER SERIES LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.