ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Suzuki E-Access इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें क्या है कीमत और रेंज

नई Suzuki E-Access इलेक्ट्रिक स्कूटर हुई लॉन्च ( फोटो - Suzuki Motorcycle India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने आखिरकार अपनी Suzuki E-Access इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस स्कूटर को 1.88 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जोकि इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काफी चौंकाने वाली है. गौरतलब है कि Suzuki E-Access को कंपनी ने जनवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुए Auto Expo में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था, उसे मूल रूप से जून 2025 में लॉन्च किया जाना था. हालांकि, स्कूटर के आने में आधे साल से ज़्यादा की देरी हुई. Suzuki Motorcycle ने अपने सभी डीलरशिप पर नई E-Access की बुकिंग शुरू कर दी है, लेकिन अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को फेज में लॉन्च किया जाएगा या नहीं. कंपनी ने इस स्कूटर को कुल चार डुअल-टोन कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिनमें ब्लैक/रेड, व्हाइट/ग्रे, ग्रीन/ग्रे और ब्लू/ग्रे कलर शामिल हैं. Suzuki E-Access का आकार

भले ही इसका नाम बेहद जाना पहचाना है, लेकिन नई Suzuki E-Access का अपने पेट्रोल से चलने वाले मॉडल से लगभग कुछ भी मेल नहीं खाता. यह देखने में बहुत अलग है, इसका फ्रंट-एंड नीचा और शार्प है, और इसमें पूरी तरह से LED लाइटिंग सेटअप दिया गया है. इसके आकार की बात करें तो Suzuki E-Access की लंबाई 1,860 mm है, व्हीलबेस 1,305 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 160 mm है. इसकी सीट की ऊंचाई 765 mm रखी गई है, और Suzuki E-Access का वज़न 122 kg रखा गया है.