ABS के साथ लॉन्च हुआ नया Suzuki Access 125, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Suzuki Access 125 ( फोटो - Suzuki Motorcycle India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने अपने सबसे लोकप्रिय स्कूटर Suzuki Access 125 को ABS फीचर के साथ बाजार में उतारा दिया है. कंपनी ने इसे एक नए वेरिएंट के तौर पर लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 92,328 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. बता दें कि Suzuki Access 125 भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले 125 cc स्कूटर में से एक है. इस नए वेरिएंट के बाद अब Suzuki Access दो टॉप ट्रिम्स – राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट TFT वेरिएंट में सिंगल-चैनल ABS के साथ खरीदने के लिए उपलब्ध है. नया फीचर Suzuki Access को सिंगल-चैनल ABS को ऑप्शन के तौर पर देने वाले पहले मास-मार्केट 125 cc स्कूटर में से एक बनाता है. ऑप्शनल ABS देने वाला एकमात्र दूसरा 125 cc टू-व्हीलर Hero Xtreme 125R है. Suzuki Access 125 ABS का डिजाइन

पिछले साल ही, कंपनी ने Suzuki Access 125 को कुछ छोटे कॉस्मेटिक बदलावों के साथ अपडेट किया था, जिससे इसमें ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा बूट स्पेस मिला था, जबकि इसका जाना-पहचाना लुक वैसा ही रहा. मैकेनिकल तौर पर Suzuki Access 125 ABS पहले जैसा ही है. Suzuki Access 125 ABS का इंजन

इंजन की बात करें तो इस स्कूटर में 124 cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसे पिछले साल OBD-2B ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपडेट किया गया था. यह इंजन 6,500 rpm पर 8.3 bhp की पावर और 5,000 rpm पर 10.2 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.