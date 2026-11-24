ASUS की बड़ी भविष्यवाणी: बजट लैपटॉप और PC में फिर से लौटेगा 8GB RAM का दौर
ASUS महंगी पड़ रही RAM की वजह से बजट और मिड रेंज PC में 16GB की जगह 8GB मेमोरी लगाने पर विचार कर रही है.
Published : November 24, 2026 at 2:21 PM IST
हैदराबाद: ASUS कंपनी के Co-CEO S.Y. Hsu ने हाल ही में कंपनी की Q3 2026 अर्निंग्स कॉल में एक बड़ी बात कही है. उन्होंने बताया कि मेमोरी यानी रैम की कीमतों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है.
इस वजह से बजट और मिडरेंज वाले कंप्यूटर में अब 16GB की जगह 8GB RAM लगाने की नौबत भी आ सकती है. आसुस ने पहले यूज़र्स का एक्सपीरियंस अच्छा बनाए रखने के लिए 16GB रैम को स्टैंडर्ड बना लिया था, लेकिन अब महंगाी इतनी बढ़ गई है कि कंपनी पूरी कीमत ग्राहकों पर नहीं डाल सकती.
रैम की बढ़ती कीमत और कंपनी का फैसला
आसुस के सीईओ ने बिल्कुल साफ कहा कि पहले मिड से लो टियर मशीन्स में 16GB रैम दी जाती थी, लेकिन अब मेमोरी कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसे 8GB तक घटाया जा सकता है. इसके लिए आसुस माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम कर रही है.
पुराना 16GB स्पेसिफिकेसन्स सिर्फ अच्छे अनुभव के लिए था. नए ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे बदलाव किए हैं कि 8GB पर भी यूज़र्स का एक्सपीरियंस ठीक-ठाक रह सकता है. आसुस ग्राहकों पर कीमत का बोझ पूरा 100 फीसदी नहीं डालना चाहती, इसलिए कॉन्फिगरेशन में बदलाव का रास्ता अपना रही है.
Microsoft के बदलाव और पुरानी सिफारिशें
मई 2026 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वेबसाइट पर Windows के अच्छे अनुभव के लिए कम से कम 32GB RAM की सिफारिश की थी. उसके बाद उस सिफारिश को हटा दिया गया. इसमें अच्छी बात ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अब कम पावर वाले कंप्यूटर के लिए विंडोज़ को और बेहतर बना रहा है, जिसका फायदा सभी को होगा.
पहले माइक्रोसॉफ्ट ने Copilot और AI फीचर्स के लिए 16GB RAM की न्यूनतम सीमा रखी थी. उसके बाद कंपनी ने एआई टेक्नोलॉजी को हर जगह शामिल करना कम कर दिया. File Explorer जैसे बिल्ट-इन ऐप्स से भी कई Copilot इंटीग्रेशन हटा दिए या कम कर दिए.
यूजर्स के लिए क्या मतलब है
रैम की कमी पिछले की महीनों से चल रही है. कीमत बढ़ने का असर बड़े OEM पर पड़ रहा है. 8GB रैम वाला सिस्टम आजकल भारी काम के लिए कम पड़ जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के ऑप्टिमाइजेशन से कम से कम बुनियादी काम ठीक से चल सकते हैं.
Asus का यह कदम दिखाता है कि हार्डवेयर की महंगाई अब आम आदमी के कंप्यूटर तक पहुंच रही है. कंपनी कोशिश कर रही है कि कीमत का पूरा बोझ ग्राहकों पर न पड़े. इस कारण मोरी कॉन्फिगरेशन में कटौती का विकल्प अपनाया जा रहा है. इससे महंगे गैजेट्स के इस दौर में सस्ते या बजट रेंज वाले लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों को फायदा होगा.