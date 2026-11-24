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ASUS की बड़ी भविष्यवाणी: बजट लैपटॉप और PC में फिर से लौटेगा 8GB RAM का दौर

Microsoft ने Windows में सुधार किए हैं, जिससे अब 8GB RAM वाले कंप्यूटर पर भी अनुभव स्वीकार्य स्तर का रह सकता है. ( Image Credit: Asus )

हैदराबाद: ASUS कंपनी के Co-CEO S.Y. Hsu ने हाल ही में कंपनी की Q3 2026 अर्निंग्स कॉल में एक बड़ी बात कही है. उन्होंने बताया कि मेमोरी यानी रैम की कीमतों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है.

इस वजह से बजट और मिडरेंज वाले कंप्यूटर में अब 16GB की जगह 8GB RAM लगाने की नौबत भी आ सकती है. आसुस ने पहले यूज़र्स का एक्सपीरियंस अच्छा बनाए रखने के लिए 16GB रैम को स्टैंडर्ड बना लिया था, लेकिन अब महंगाी इतनी बढ़ गई है कि कंपनी पूरी कीमत ग्राहकों पर नहीं डाल सकती.

रैम की बढ़ती कीमत और कंपनी का फैसला आसुस के सीईओ ने बिल्कुल साफ कहा कि पहले मिड से लो टियर मशीन्स में 16GB रैम दी जाती थी, लेकिन अब मेमोरी कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसे 8GB तक घटाया जा सकता है. इसके लिए आसुस माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम कर रही है. पुराना 16GB स्पेसिफिकेसन्स सिर्फ अच्छे अनुभव के लिए था. नए ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे बदलाव किए हैं कि 8GB पर भी यूज़र्स का एक्सपीरियंस ठीक-ठाक रह सकता है. आसुस ग्राहकों पर कीमत का बोझ पूरा 100 फीसदी नहीं डालना चाहती, इसलिए कॉन्फिगरेशन में बदलाव का रास्ता अपना रही है. Microsoft के बदलाव और पुरानी सिफारिशें