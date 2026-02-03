WhatsApp प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को लगाई फटकार, कहा- "निजता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं"
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए मेटा को भारतीय यूज़र्स की निजता से समझौता न करने की चेतावनी दी.
Published : February 3, 2026 at 2:07 PM IST
हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 3 फरवरी को टेक कंपनी मेटा और उसकी मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के नागरिकों की निजता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चीफ जस्टिस सूर्य की अगुवाई वाली बेंच ने मेटा से कहा कि वह भारतीय यूज़र्स के डेटा के साथ "खेल" नहीं सकती.
यह मामला व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है. इसी पॉलिसी के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने व्हाट्सएप पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. उसके बाद कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस जुर्माने को बरकरार रखा, लेकिन डेटा शेयरिंग पर लगी पांच साल की रोक को हटा दिया था. इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
इस सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने व्हाट्सऐप की नीति को "शोषणकारी" बताया. उन्होंने कहा कि यूज़र्स के डेटा का इस्तेमाल बिजनेस फायदों के लिए किया जा रहा है. इस पर चीफ जस्टिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर कोई कंपनी भारत के संविधान का पालन नहीं कर सकती तो उसे यहां पर काम करने का हक नहीं है.
कोर्ट ने व्हाट्सएप को क्या कहा
कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि क्या व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी आम लोगों की समझ में आती है. चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं या सिर्फ अपनी क्षेत्रीय भाषा जानते हैं. ऐसे में एक गरीब महिला, सड़क किनारे दुकान लगाने वाला या सिर्फ तमिल बोलने वाला व्यक्ति इस पॉलिसी को कैसे समझेगा.
जब मेटा की ओर से 'ऑप्ट आउट' विकल्प की बात कही गई, तो कोर्ट ने कहा कि कई बार जजों को भी इन शर्तों को समझने में दिक्कत होती है. ऐसे में गांव या छोटे शहरों में रहने वाले लोग इसे कैसे समझेंगे. कोर्ट ने यहां तक कहा कि यह निजी जानकारी की चोरी जैसा है और इसे किसी भी हालत में मंजूरी नहीं दी जाएगी.
चीफ जस्टिस ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर को व्हाट्सएप पर अपनी तबीयत के बारे में मैसेज करता है और उसके बाद दवाइयों के विज्ञापन दिखने लगते हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है.
मेटा और व्हाट्सऐप की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और अखिल सिब्बल ने दलील दी कि सभी मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं और कंपनी मैसेज का कंटेंट नहीं देख सकती. हालांकि अदालत ने साफ कर दिया कि यूज़र्स की प्राइवेसी सर्वोपरि है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा.