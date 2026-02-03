ETV Bharat / technology

WhatsApp प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को लगाई फटकार, कहा- "निजता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं"

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी से कोई भी विदेशी कंपनी समझौता नहीं कर सकती. ( Image Credit: ANI, WhatsApp Blog )

हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 3 फरवरी को टेक कंपनी मेटा और उसकी मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के नागरिकों की निजता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चीफ जस्टिस सूर्य की अगुवाई वाली बेंच ने मेटा से कहा कि वह भारतीय यूज़र्स के डेटा के साथ "खेल" नहीं सकती. यह मामला व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है. इसी पॉलिसी के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने व्हाट्सएप पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. उसके बाद कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस जुर्माने को बरकरार रखा, लेकिन डेटा शेयरिंग पर लगी पांच साल की रोक को हटा दिया था. इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने व्हाट्सऐप की नीति को "शोषणकारी" बताया. उन्होंने कहा कि यूज़र्स के डेटा का इस्तेमाल बिजनेस फायदों के लिए किया जा रहा है. इस पर चीफ जस्टिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर कोई कंपनी भारत के संविधान का पालन नहीं कर सकती तो उसे यहां पर काम करने का हक नहीं है. कोर्ट ने व्हाट्सएप को क्या कहा