Interview: नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने बताया स्पेसवॉक ट्रेनिंग का सच और कल्पना चावला की दोस्ती

सुनीता विलियम्स ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल में अपने 27 साल के नासा करियर, रिटायरमेंट और अंतरिक्ष में बिताए 608 दिनों के अनुभव साझा किए.

From floating marathons to 3D dog models, inside Sunita Williams’ space life
फ्लोटिंग मैराथन से लेकर 3D डॉग मॉडल तक, सुनीता विलियम्स की स्पेस लाइफ के अंदर की बातें (ETV Bharat (Background Image: NASA))
By Kasmin Fernandes

Published : January 22, 2026 at 7:18 PM IST

9 Min Read
कोझिकोड: कोझिकोड में आयोजित हुए केरल लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में जब नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स मंच पर आईं तो उनके चेहरे पर वो चमक थी जो अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने वालों के चेहरे पर होती है. हालांकि, इस बार सुनीता ने सिर्फ अंतरिक्ष की बातें ही नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने एक ऐसे अनोखे और ऐतिहासिक सफर की बात की जो 27 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया. सुनीता ने अपने 27 साल के करियर, तीन बार अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष में 608 दिन बिताने का अनुभव, 9 बार किया गया स्पेसवॉक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर, नासा से रिटायरमेंट का अनुभव बताया और यह भी बताया कि अब उन्हें बस आराम करना है, परिवार के साथ वक्त बिताना है और अपने कुत्तों के साथ खेलना है.

जी हां, दुनिया की सबसे कामयाब अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के पास रिटायरमेंट के बाद का कोई प्लान नहीं है. कोई मिशन ब्रीफ नहीं, कोई दूसरा एक्ट नहीं, सिर्फ एक इच्छा है कि थोड़ा रुककर सांस ली जाए. यह सब सुनकर थोड़ा अज़ीब लग रहा होगा, लेकिन सुनीता खुद भी मानती हैं कि उनके पति को लगता है कि वो रिटायर बिल्कुल नहीं लग रहीं. वो अभी भी घूम रही हैं, स्पीच दे रही हैं, फेस्टिवल इनॉगरेट कर रही हैं और बच्चों के साथ सेशन कर रही हैं. 23 जनवरी को भी केरल लिटरेचर फेस्टिवल में उनका बच्चों के साथ एक सेशन होना शेड्यूल्ड है.

अंतरिक्ष की कौनसी चीज सबसे ज्यादा मिस करेंगी सुनीता?

ईटीवी भारत ने सुनीता विलियम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत की और जब उनसे पूछा गया कि वो अंतरिक्ष की किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करेंगी तो उनका जवाब बिल्कुल सीधा था कि वो अंतरिक्ष से पृथ्वी के अद्भूत नज़ारे को मिस करेंगी, सोलर सिस्टम को देखने का वो सरियल एहसास मिस होगा, प्लैनेट के ऊपर तैरते हुए उसे पूरा देखने का मौका मिस होगा. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में अब वापस जाने की संभावना को खो देना, थोड़ा दिल तोड़ने वाला है, लेकिन वो सबसे ज्यादा लोगों को मिस करेंगे. इनमें इंजीनियर्स, टेस्टर्स और वो लोग शामिल हैं, जिनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती और जो हर काम को सही तरीके से करना चाहते हैं. यह बात बहुत कुछ कह जाती है कि जब वह अंतरिक्ष की बात करती हैं, तो बार-बार इंसानों पर लौट आती हैं. उनके पूरे करियर की यही असली कहानी है. उन्होंने बताया, अंतरिक्ष अनजान चीज़ों को जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि मिलकर काम करने के बारे में है.

Sunita Williams at the International Space Station during a mission in 2012
सुनीता विलियम्स 2012 में एक मिशन के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर. (NASA)

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. पांच बड़ी स्पेस एजेंसियों और अनगिनत देशों की साझेदारी से बना यह स्टेशन दिखाता है कि अंतरिक्ष में कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता. सुनीता विलियम्स ने इस सच्चाई को जिया है. यही वजह है कि वह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य को लेकर बेहद आशावादी हैं. वह सेंसर, स्पेसक्राफ्ट, चंद्र मिशन और नई सोच की बात करती हैं. उनके अनुसार, असली सीमा सिर्फ कल्पना की होती है. भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को वह सपने की तरह नहीं, बल्कि तय भविष्य की तरह देखती हैं. अंतरिक्ष एक बात साफ सिखाता है. यह काम अकेले संभव नहीं है.

सुनीता एस्ट्रोनॉट कैसे बनीं?

हमारे इस इंटरव्यू का सबसे मानवीय पल तब आता है जब सुनीता विलियम्स बताती हैं कि वह एस्ट्रोनॉट कैसे बनीं. उन्होंने बताया कि जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्हें किसी जीत जैसा एहसास नहीं हुआ था, बल्कि हैरानी हुई. उनके दिमाग में पहला ख्याल यह आया था कि शायद उन्हें चुनने वाले पैनल से कोई क्लेरिकल एरर हो गई है और गलती से उन्हें चुन लिया गया है. लेकिन जब वह वहां पहुंचीं, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह उनके लिए ही है.

उसके बाद उन्होंने वही किया जो वो हमेशा से करती आई है. उन्होंने मेहनत की, सीखती रहीं, जो मौके मिले, उनका पूरा इस्तेमाल किया. इसी सोच ने उन्हें स्पेस स्टेशन बनाने में मदद करने से लेकर उसे ऑपरेट करने और नए स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन टेस्ट करने तक पहुंचाया. उनका सपना एक दिन में पूरा नहीं हुआ. वह धीरे-धीरे, छोटे-छोटे हिस्सों में लगातार काम करते-करते पूरा हुआ.

सबसे मुश्किल चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होतीं जैसी दिखती हैं

सुनीता ने बताया, शारीरिक रूप से देखें तो स्पेसवॉक की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है. पानी के अंदर भारी सूट पहनकर अभ्यास करना. वो ऐसे सूट होते हैं, जो ठीक से फिट भी नहीं होते. पृथ्वी पर ग्रैविटी से लड़ना ताकि अंतरिक्ष में उसे भूल सकें. यह थकाने वाला, तकनीकी और बहुत सख्त प्रोसेस होता है. शरीर को लगातार ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी असली चुनौती मानसिक होती है.

NASA astronaut Sunita Williams during spacewalk during Expedition 32 flight in 2012
नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 2012 में एक्सपेडिशन 32 फ्लाइट के दौरान स्पेसवाक करते हुए. (NASA)

लोग सिर्फ हाइलाइट्स देखते हैं, जैसे- लॉन्च, स्पेसवॉक हवा में उड़ते बाल और वायरल तस्वीरें. ऐसे में जो नहीं दिखता वो है इंतज़ार, एक मिशन के बाद सालों तक अगली उड़ान का इंतज़ार करना. यह अनिश्चितता कि दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, और फिर पिछले साल की वह गर्मी, जब यह तय नहीं था कि वे अपने स्पेसक्राफ्ट से वापस लौट भी पाएंगे या नहीं. फैसलों पर बार-बार चर्चा हो रही थी. सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रिस्क एनालिसिस ये सब जरूरी होता है. शुरुआत में अंतरिक्ष में ज़्यादा समय बिताना अच्छा लगा था. उन्हें वहां रहना पसंद था, लेकिन पृथ्वी पर परिवार इंतज़ार कर रहे थे, प्लान्स बिगड़ रही थे, बच्चे बड़े हो रहे थे.सुनीता ने बताया कि इस तरह के भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण उन्हें और उनके साथी बुच विलमोर दोनों को भारी लगने लगे थे.

Left - Undocked Dragon spacecraft | Right - Crew-9 members
बाएं - अनडॉक्ड ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट | दाएं - क्रू-9 के सदस्य (NASA)

ऊपर से देखने पर पृथ्वी अलग दिखती है

सुनीता विलियम्स पहले भी 'ओवरव्यू इफेक्ट' के बारे में बात कर चुकी हैं. अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर सोच का बदल जाना, लेकिन केरल में बैठकर जब वह यह बात कहती हैं, तो उसका असर अलग होता है. ऊपर से नीचे देखकर लगता है कि लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं. इतनी लड़ाइयां क्यों, इतनी सीमाएं क्यों. ऊपर से देखने पर पृथ्वी बहुत नाज़ुक लगती है. यह बात सिर्फ दर्शन नहीं है. इसमें एक हल्की-सी चेतावनी भी छुपी है.

अंतरिक्ष में मैराथन

अप्रैल 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली इंसान बनीं. यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अंतरिक्ष यात्री रोज़ एक्सरसाइज़ करते हैं. शौक के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए, हड्डियों और मांसपेशियों को बचाने के लिए. वह इसे किसी खेल की उपलब्धि की तरह नहीं देखतीं. उनके लिए यह दिखाने का तरीका था कि अंतरिक्ष में भी शरीर की देखभाल जरूरी है. अनुशासन ज़रूरी है.

कुत्ते, प्यार और तैरती हुई यादें

सुनीता अपने कुत्तों गनर और गॉर्बी की बात उतने ही प्यार से करती हैं जैसे हर डॉग लवर करता है. उनके लिए वो परिवार हैं. जब वह अंतरिक्ष गईं, तो उन्होंने अपने पति से कहा था कि वह 10 दिन में लौट आएंगी और कुत्तों को घुमाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

अंतरिक्ष में रहते हुए उन्हें दो खास पैकेट मिले. एक में भारतीय खाना था, जो घर की याद दिलाता था. दूसरे में उनके कुत्तों के 3D-प्रिंटेड मॉडल था, जो रंगीन थी और माइक्रोग्रैवेटी में तैर रही थी. यह छोटी-सी चीज़ बहुत कुछ कह जाती है. 400 किलोमीटर ऊपर भी इंसान को जो जोड़कर रखता है, वह प्यार ही होता है.

This photo provided by NASA shows NASA astronaut Suni Williams being helped out of a SpaceX Dragon spacecraft on board the SpaceX recovery ship MEGAN.
NASA द्वारा दी गई इस फ़ोटो में NASA की एस्ट्रोनॉट सुनी विलियम्स को SpaceX रिकवरी शिप MEGAN पर SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने में मदद करते हुए दिखाया गया है. (AFP)

किताबें, बच्चे और अगली पीढ़ी

किताबों की बात करें तो सुनीता साइंस फिक्शन की दीवानी नहीं हैं. बचपन में उन्हें जानवर और रहस्य पसंद थे. आज वह इतिहास और ऐतिहासिक कहानियां पढ़ती हैं. फिलहाल वह स्लोवेनियन संस्कृति पर आधारित एक उपन्यास पढ़ रही हैं, जो उन्होंने हाल की यात्रा में लिया था.

बच्चों की बात आते ही उनकी आंखों में अलग चमक आ जाती है. केरल लिटरेचर फेस्टिवल में उनका एक पूरा सेशन छात्रों के लिए है. उनके सवाल, उनकी उत्सुकता, वह इसे सिर्फ मोटिवेशन नहीं मानतीं बल्कि वह इसे ज़िम्मेदारी मानती हैं.

उनका मानना है कि अगली पीढ़ी तैयार है. वे उड़ान भर रहे हैं. लीडरशिप संभाल रहे हैं. उनका कहना है कि सबसे बड़ा कॉम्प्लिमेंट तब होता है जब कोई आपकी जगह ले और काम आपसे बेहतर करे. यही असली विरासत है.

कल्पना चावला के साथ दोस्ती

सुनीता विलियम्स कल्पना चावला को बहुत याद करती हैं. कल्पना, उनकी दोस्त और साथी एस्ट्रोनॉट थी. वो दोनों एक-साथ हाइकिंग और साइक्लिंग करती थीं. कल्पना उन्हें रुकना सिखाती थीं. पक्षियों, पौधों, छोटी-छोटी चीज़ों को देखना सिखाती थीं. हाल ही में वह दिल्ली में कल्पना चावला की मां और बहनों से मिलीं. उनका मानना है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं, जो दूरी से खत्म नहीं होते, बस उनकी कक्षा थोड़ी बड़ी हो जाती है.

Sunita Williams' career at NASA spans 27 years
सुनीता विलियम्स का नासा में करियर 27 साल का है. (NASA)

आगे बढ़ने के लिए छोड़ना भी जरूरी है

सुनीता विलियम्स कहती हैं कि अब वह किसी मिशन, सुर्खियों या शोहरत की तरफ नहीं देख रहीं. वह अगली पीढ़ी को आगे बढ़ते देखना चाहती हैं. उन्हें खोज करते हुए और दुनिया बदलते हुए देखना चाहती हैं.

