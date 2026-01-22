ETV Bharat / technology

Interview: नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने बताया स्पेसवॉक ट्रेनिंग का सच और कल्पना चावला की दोस्ती

कोझिकोड: कोझिकोड में आयोजित हुए केरल लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में जब नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स मंच पर आईं तो उनके चेहरे पर वो चमक थी जो अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने वालों के चेहरे पर होती है. हालांकि, इस बार सुनीता ने सिर्फ अंतरिक्ष की बातें ही नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने एक ऐसे अनोखे और ऐतिहासिक सफर की बात की जो 27 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया. सुनीता ने अपने 27 साल के करियर, तीन बार अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष में 608 दिन बिताने का अनुभव, 9 बार किया गया स्पेसवॉक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर, नासा से रिटायरमेंट का अनुभव बताया और यह भी बताया कि अब उन्हें बस आराम करना है, परिवार के साथ वक्त बिताना है और अपने कुत्तों के साथ खेलना है.

जी हां, दुनिया की सबसे कामयाब अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के पास रिटायरमेंट के बाद का कोई प्लान नहीं है. कोई मिशन ब्रीफ नहीं, कोई दूसरा एक्ट नहीं, सिर्फ एक इच्छा है कि थोड़ा रुककर सांस ली जाए. यह सब सुनकर थोड़ा अज़ीब लग रहा होगा, लेकिन सुनीता खुद भी मानती हैं कि उनके पति को लगता है कि वो रिटायर बिल्कुल नहीं लग रहीं. वो अभी भी घूम रही हैं, स्पीच दे रही हैं, फेस्टिवल इनॉगरेट कर रही हैं और बच्चों के साथ सेशन कर रही हैं. 23 जनवरी को भी केरल लिटरेचर फेस्टिवल में उनका बच्चों के साथ एक सेशन होना शेड्यूल्ड है.

अंतरिक्ष की कौनसी चीज सबसे ज्यादा मिस करेंगी सुनीता?

ईटीवी भारत ने सुनीता विलियम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत की और जब उनसे पूछा गया कि वो अंतरिक्ष की किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करेंगी तो उनका जवाब बिल्कुल सीधा था कि वो अंतरिक्ष से पृथ्वी के अद्भूत नज़ारे को मिस करेंगी, सोलर सिस्टम को देखने का वो सरियल एहसास मिस होगा, प्लैनेट के ऊपर तैरते हुए उसे पूरा देखने का मौका मिस होगा. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में अब वापस जाने की संभावना को खो देना, थोड़ा दिल तोड़ने वाला है, लेकिन वो सबसे ज्यादा लोगों को मिस करेंगे. इनमें इंजीनियर्स, टेस्टर्स और वो लोग शामिल हैं, जिनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती और जो हर काम को सही तरीके से करना चाहते हैं. यह बात बहुत कुछ कह जाती है कि जब वह अंतरिक्ष की बात करती हैं, तो बार-बार इंसानों पर लौट आती हैं. उनके पूरे करियर की यही असली कहानी है. उन्होंने बताया, अंतरिक्ष अनजान चीज़ों को जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि मिलकर काम करने के बारे में है.

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. पांच बड़ी स्पेस एजेंसियों और अनगिनत देशों की साझेदारी से बना यह स्टेशन दिखाता है कि अंतरिक्ष में कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता. सुनीता विलियम्स ने इस सच्चाई को जिया है. यही वजह है कि वह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य को लेकर बेहद आशावादी हैं. वह सेंसर, स्पेसक्राफ्ट, चंद्र मिशन और नई सोच की बात करती हैं. उनके अनुसार, असली सीमा सिर्फ कल्पना की होती है. भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को वह सपने की तरह नहीं, बल्कि तय भविष्य की तरह देखती हैं. अंतरिक्ष एक बात साफ सिखाता है. यह काम अकेले संभव नहीं है.

सुनीता एस्ट्रोनॉट कैसे बनीं?

हमारे इस इंटरव्यू का सबसे मानवीय पल तब आता है जब सुनीता विलियम्स बताती हैं कि वह एस्ट्रोनॉट कैसे बनीं. उन्होंने बताया कि जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्हें किसी जीत जैसा एहसास नहीं हुआ था, बल्कि हैरानी हुई. उनके दिमाग में पहला ख्याल यह आया था कि शायद उन्हें चुनने वाले पैनल से कोई क्लेरिकल एरर हो गई है और गलती से उन्हें चुन लिया गया है. लेकिन जब वह वहां पहुंचीं, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह उनके लिए ही है.

उसके बाद उन्होंने वही किया जो वो हमेशा से करती आई है. उन्होंने मेहनत की, सीखती रहीं, जो मौके मिले, उनका पूरा इस्तेमाल किया. इसी सोच ने उन्हें स्पेस स्टेशन बनाने में मदद करने से लेकर उसे ऑपरेट करने और नए स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन टेस्ट करने तक पहुंचाया. उनका सपना एक दिन में पूरा नहीं हुआ. वह धीरे-धीरे, छोटे-छोटे हिस्सों में लगातार काम करते-करते पूरा हुआ.

सबसे मुश्किल चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होतीं जैसी दिखती हैं

सुनीता ने बताया, शारीरिक रूप से देखें तो स्पेसवॉक की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है. पानी के अंदर भारी सूट पहनकर अभ्यास करना. वो ऐसे सूट होते हैं, जो ठीक से फिट भी नहीं होते. पृथ्वी पर ग्रैविटी से लड़ना ताकि अंतरिक्ष में उसे भूल सकें. यह थकाने वाला, तकनीकी और बहुत सख्त प्रोसेस होता है. शरीर को लगातार ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी असली चुनौती मानसिक होती है.