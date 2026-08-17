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सूटकेस की साइज का स्पेसक्राफ्ट बताएगा, पहला तारा बनने से पहले क्या हुआ था?

हैदराबाद: एक सूटकेस के साइज़ का सैटेलाइट एस्ट्रोनॉमर्स को यूनिवर्स के शुरुआती स्टेज को स्टडी करने का एक नया तरीका दे सकता है. यह सैटेलाइट 13.5 अरब साल से भी पहले के हल्के रेडियो सिग्नल को सुनकर काम करता है. जानकारी के अनुसार, CosmoCube नाम का यह मिशन चांद के पास काम करता है.

यह सैटेलाइट चांद के दूसरे हिस्से को धरती से आने वाले रेडियो इंटरफेरेंस के खिलाफ एक नेचुरल शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट्स को बिग बैंग और पहले तारों के बनने के बीच के उस समय को स्टडी करने में मदद कर सकता है, जिसे ठीक से समझा नहीं गया है.

शुरुआती ब्रह्मांड को देखना क्यों मुश्किल

बिग बैंग के बाद, यूनिवर्स एक ऐसे दौर में आया, जिसे कॉस्मिक डार्क एज के नाम से जाना जाता है. यह लगभग 150 मिलियन साल तक चला, जिसके बाद पहले तारे बनने शुरू हुए.

हालांकि तब तक कोई तारे नहीं थे, लेकिन यूनिवर्स हाइड्रोजन से भरा हुआ था. इन एटम ने एक हल्का रेडियो सिग्नल बनाया, जिसे 21-सेंटीमीटर लाइन के नाम से जाना जाता है, जो शुरुआती यूनिवर्स के हालात के बारे में जानकारी देता है.

लेकिन, धरती से इस सिग्नल का पता लगाना काफी मुश्किल होता है. धरती का आयनोस्फीयर ज़रूरी कम-फ़्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगों को ब्लॉक कर देता है, जबकि FM रेडियो, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट से इंसानों के बनाए सिग्नल बहुत हल्के कॉस्मिक सिग्नल को और दबा सकते हैं. इसके फलस्वरूप, यूनिवर्स के शुरुआती इतिहास के बारे में हमारी समझ में एक बड़ा ऑब्ज़र्वेशनल गैप आ गया है.

CosmoCube चांद को ढाल की तरह करेगा इस्तेमाल

CosmoCube के पीछे की इंटरनेशनल टीम ने इस छोटे स्पेसक्राफ्ट को चांद के चारों ओर ऑर्बिट में रखने का प्रस्ताव दिया है, जिससे जब वह चांद के दूसरी तरफ से गुज़रे तो मेज़रमेंट इकट्ठा कर सके. चांद पृथ्वी से आने वाली रेडियो नॉइस को रोक देगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज़्यादा शांत माहौल बन जाएगा.

वैज्ञानिकों के अनुसार, CosmoCube हर दो घंटे के ऑर्बिट के दौरान दूसरी तरफ लगभग 40 मिनट बिताएगा. यह मिशन दो साल के लिए प्रस्तावित है, जिसमें सैटेलाइट बहुत कम रेडियो फ्रीक्वेंसी पर लगभग 1,000 घंटे का डेटा इकट्ठा कर सकता है. ये मेज़रमेंट साइंटिस्ट्स को कॉस्मिक डार्क एज और पहले तारों और गैलेक्सी के बनने की ओर बदलाव की साफ तस्वीर दे सकते हैं.

सिग्नल से क्या पता चलेगा?

CosmoCube जिन बड़े सवालों को हल करने में मदद कर सकता है, उनमें से एक डार्क मैटर और शुरुआती यूनिवर्स में उसकी भूमिका है. वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल असर ने हाइड्रोजन और दूसरे मैटर को एक साथ खींचने में मदद की, जिससे आखिरकार पहले तारे और गैलेक्सी बनने में मदद मिली.

इसलिए 21-सेंटीमीटर सिग्नल की स्टडी करने से इस बारे में सुराग मिल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर शुरुआती यूनिवर्स से कैसे निकले. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री और अध्ययन के सह-लेखक एलॉय डी लेरा एसेडो ने कहा कि चंद्रमा का दूसरा भाग पृथ्वी के रेडियो हस्तक्षेप से सुरक्षा और अंतरिक्ष के व्यापक दृश्य का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है.