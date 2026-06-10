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स्पेस से कैद हुआ सदर्न लाइट्स का खूबसूरत नजारा, NASA की अंतरिक्ष यात्री ने पोस्ट किया वीडियो

NASA की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने अंतरिक्ष से ऑरोरा ऑस्ट्रालिस की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. ( फोटो - X/@Astro_Jessica )

हैदराबाद: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद NASA की एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर ने 'सदर्न लाइट्स' का एक टाइम-लैप्स वीडियो शेयर किया, जिसमें वे किसी सांप की तरह लहराती हुई नज़र आ रही थीं. यह वीडियो SpaceX, Dragon स्पेसक्राफ्ट से तब रिकॉर्ड किया गया था, जब एस्ट्रोनॉट ISS जा रही थीं. इसमें अंटार्कटिका के आसमान में 'ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस' को कैद किया गया था. सोशल मीडिया पर इस नज़ारे का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि, "मैंने पहले जो ऑरोरा देखे हैं, उनके मुकाबले यह वाला ठीक हमारे नीचे नाचता और लहराता हुआ आगे बढ़ रहा था और एक शानदार नज़ारा पेश कर रहा था. मैं इस अलौकिक और दिल को छू लेने वाली घटना से बहुत प्रभावित हूं." अंतरिक्ष यात्री ने बताया कि सदर्न लाइट्स हाल ही में हुई एक सौर घटना का परिणाम था. गौरतलब है कि अरोरा तब होता है, जब सूर्य से आने वाले आवेशित कण, सौर हवाओं द्वारा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में मौजूद गैसों से टकराते हैं. पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को ध्रुवों की ओर निर्देशित करता है, जहां वे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं, जिससे रंगीन, गतिशील लाइट्स की पट्टियां बनती हैं. सदर्न लाइट्स (ऑरा ऑस्ट्रेलिस) उतनी ही बार होता है, जितनी नॉर्दन लाइट्स (ऑरा बोरेलिस) होता है, लेकिन क्योंकि यह मुख्य रूप से अंटार्कटिका के ऊपर दिखाई देता है, जहां बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए इसे पृथ्वी से शायद ही कभी देखा जा सकता है या इसकी फोटो खींची जा सकती है. एक और पोस्ट में, मीर ने लाइट्स की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जो शायद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई थीं, और कहा कि, "अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सभी सुरक्षित हैं."