StepX Neo: दुनिया का पहला एजेंटिक AI Phone लॉन्च, OpenAI और ByteDance को छोड़ा पीछे!
StepFun ने StepX Neo लॉन्च किया, जिसे कंपनी दुनिया का पहला एजेंटिक-AI स्मार्टफोन बता रही है, जो Step AOS और Amoo AI पर आधारित है.
Published : July 13, 2026 at 6:42 PM IST
हैदराबाद: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई रेस शुरू हो गई है. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी का युग शुरू होने के बाद अब एजेंटिक एआई फोन का भी युग शुरू होने वाला है या हम कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है, क्योंकि आज चीन की एक कंपनी ने दुनिया का पहला एजेंटिक एआई फोन लॉन्च करने का दावा किया है.
चीन की एआई कंपनी StepFun ने आधिकारिक तौर पर StepX Neo फोन लॉन्च किया है, जिसे कंपनी दुनिया का पहला "लार्ज मॉडल-नेटिव एजेंटिक स्मार्टफोन" बता रही है. इस फोन लॉन्च की जानकारी सबसे पहले चाइनीज टेक एनालिस्ट Ice Universe (@UniverseIce) ने अपने X पोस्ट में शेयर की थी, जिसके बाद चीनी मीडिया ने भी इसे कन्फर्म किया.
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