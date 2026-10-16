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Stellantis भारत में निवेश करेगी 4,000 करोड़ रुपये, 2029 तक Jeep और Citroen लॉन्च करेंगी 12 कारें

Jeep Compass ( फोटो - Jeep India )

हैदराबाद: वाहन निर्माता कंपन Stellantis ने भारत में अगले तीन सालों में लगभग 4,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है. इसके साथ ही, कंपनी ने अपने 'FaSTLAne 2030' रोडमैप के तहत Jeep और Citroën ब्रांडों के अंतर्गत 12 नए उत्पाद पेश करने की योजना भी बनाई है. इस निवेश के साथ, साल 2030 तक भारत में इस वाहन निर्माता कंपनी का कुल निवेश लगभग 15,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.

अगले तीन सालों में 12 उत्पादों की योजना

इस प्रोडक्ट रणनीति में सात बिल्कुल नए मॉडल और पांच बड़े अपग्रेड शामिल होंगे, जिनमें Jeep के पांच और Citroen के सात उत्पाद लॉन्च किए गए हैं. इस पोर्टफोलियो में A-सेगमेंट की कार, B-, C- और D-सेगमेंट की SUV, एक MPV और एक प्रीमियम पिकअप भी शामिल होंगे. इस रोडमैप के तहत पहला प्रोडक्ट 2027 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाना है.

Stellantis India के ऑटोमोटिव ब्रांड्स के बिजनेस हेड और डायरेक्टर, कुमार प्रियेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "जिन नए मॉडल्स को लॉन्च करने की योजना है, वे दोनों कंपनियों के कई सेगमेंट और पावरट्रेन को कवर करेंगे. इससे कंपनी को अपने ग्रोथ के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी. प्रियेश ने कहा कि, "अगले तीन सालों के लिए हम जिस पोर्टफोलियो की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें दोनों कंपनियां, कई सेगमेंट और कई पावरट्रेन पेश करेंगी. इससे हमें उन नंबरों तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी, जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, और हमारे डीलरों, पार्टनर्स, स्टेकहोल्डर्स और मौजूदा और संभावित कस्टमर्स को भी बहुत भरोसा मिलेगा."