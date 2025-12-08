ETV Bharat / technology

Starlink इंटरनेट की भारत में एंट्री, जानें प्लान की कीमत, फीचर्स और कहां लगेंगे ग्राउंड स्टेशन

हैदराबाद: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक ने आखिरकार भारत में अपने प्लान्स की कीमत और कुछ जरूरी डिटेल्स का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपने Starlink इंटरनेट प्लान की भारत में कीमत और उसके लिए जरूरी हार्डवेयर्स की कीमतों का भी खुलासा कर दिया है. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर भारत के लिए रेसिडेंशियल सब्सक्रिप्शन का प्राइस और फीचर्स अपडेट कर दिया है. अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां नेटवर्क हमेशा गायब रहता है या इंटरनेट स्पीड सिर्फ नाम मात्र ही रहती है, तो स्टारलिंक आने वाले समय में आपके इलाके में भी सुपरफास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराने वाला है. आइए हम आपको इसके प्लान्स की कीमत बताते हैं. Starlink India Residential Plan: कितना खर्चा होगा Starlink के भारत वाले पेज के मुताबिक: मंथली सब्सक्रिप्शन: 8600 रुपये

हार्डवेयर किट (डिश, राउटर वगैरह): 34000 रुपये

ट्रायल पीरियड: 30 दिन