Starlink इंटरनेट की भारत में एंट्री, जानें प्लान की कीमत, फीचर्स और कहां लगेंगे ग्राउंड स्टेशन

Starlink ने भारत में अपना रेजिडेंशियल इंटरनेट प्लान और कीमतें जारी करते हुए कई शहरों में ग्राउंड स्टेशन बनाने की तैयारी शुरू की है.

Starlink unveiled its satellite internet service in India with a residential plan starting at Rs 8,600 per month and a hardware cost of Rs 34,000.
Starlink ने भारत में 8600 रुपये महीने के रेजिडेंशियल प्लान और 34000 रुपये हार्डवेयर कॉस्ट के साथ अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का खुलासा किया. (फोटो क्रेडिट: Starlink)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 1:01 PM IST

हैदराबाद: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक ने आखिरकार भारत में अपने प्लान्स की कीमत और कुछ जरूरी डिटेल्स का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपने Starlink इंटरनेट प्लान की भारत में कीमत और उसके लिए जरूरी हार्डवेयर्स की कीमतों का भी खुलासा कर दिया है.

कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर भारत के लिए रेसिडेंशियल सब्सक्रिप्शन का प्राइस और फीचर्स अपडेट कर दिया है. अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां नेटवर्क हमेशा गायब रहता है या इंटरनेट स्पीड सिर्फ नाम मात्र ही रहती है, तो स्टारलिंक आने वाले समय में आपके इलाके में भी सुपरफास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराने वाला है. आइए हम आपको इसके प्लान्स की कीमत बताते हैं.

Starlink India Residential Plan: कितना खर्चा होगा

Starlink के भारत वाले पेज के मुताबिक:

  • मंथली सब्सक्रिप्शन: 8600 रुपये
  • हार्डवेयर किट (डिश, राउटर वगैरह): 34000 रुपये
  • ट्रायल पीरियड: 30 दिन

इसका मतलब है कि शुरुआत में आपको हार्डवेयर के लिए एक बार का खर्च देना होगा और हर महीने 8600 रुपये का सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा. हार्डवेयर को बस प्लग-इन करना है और फिर नेट चलने लगेगा.

Starlink service has been developed by Elon Musk's company SpaceX.
स्टारलिंक की सर्विस को एलनमस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने डेवलप किया है. (फोटो क्रेडिट: Starlink)

Starlink India के मुख्य फीचर्स

  1. अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा
  2. 99.9 प्रतिशत से ज्यादा Uptime का वादा
  3. हर मौसम में काम करने की क्षमता
  4. इंस्टॉलेशन बेहद आसान, बस प्लग-इन करके नेट चलाइए.
फीचरडिटेल्स
मंथली चार्ज8600 रुपये
हार्डवेयर कॉस्ट34000 रुपये
डाटाअनलिमिटेड
ट्रायल30 दिन
अपटाइम99.9% से ज्यादा
इंस्टॉलेशनप्लग एंड प्ले

Starlink India का एक्सपैंशन मोड

Elon Musk की कंपनी SpaceX की Starlink टीम भारत में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रही है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी कई शहरों में अपने Gateway Earth Stations यानी ग्राउंड-लेवल सैटेलाइट कनेक्शन प्वाइंट सेटअप कर रही है. इन शहरों की लिस्ट में:

  • चंडीगढ़
  • हैदराबाद
  • कोलकाता
  • लखनऊ
  • मुंबई
  • नोएडा

ये स्टेशन सैटेलाइट और यूजर की डिश के बीच रिलेशन की तरह काम करेंगे, ताकि कनेक्शन स्मूद और फास्ट रहे. इसके अलावा हाल ही में कंपनी ने LinkedIn पर बैंगलोर ऑफिस के लिए चार जॉब रोल्स पोस्ट किए थे. इन रोल्स में Payments Manager, Accounting Manager, Senior Treasury Analyst और Tax Manager के पोस्ट्स शामिल हैं. इससे साफ लगता है कि कंपनी भारत को ग्लोबल एक्सपैंशन का बड़ा हब मान रही है.रिपोर्ट्स के मुताबिक DoT ने Starlink को पांच साल का लाइसेंस भी दे दिया है, जिससे ये भारत में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर सके.

