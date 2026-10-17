Starlink ने कहा 'भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट देने को तैयार', Reliance के बयान पर दिया सीधा जवाब
स्टारलिंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारत में गेटवे बनाए हैं और मंजूरियों के साथ हाई-स्पीड इंटरनेट देने को तैयार है.
Published : October 17, 2026 at 11:32 AM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिछले कुछ हफ्तों से एक्स और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क और भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी के बीच काफी नोक-झोंक चल रही है. एलन मस्क ने बीते कुछ दिनों में मुकेश अंबानी को सीधा टारगेट करते हुए काफी कुछ कहा है, जिसका कल यानी 16 अक्टूबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जवाब भी दिया और अब स्टारलिंक भी रिलायंस को रिस्पॉन्ड किया है.
स्टारलिंक ने शुक्रवार को किए एक नए पोस्ट के जरिए कहा कि वो भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए तैयार है. कंपनी ने इस बात को एक्स पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की पोस्ट को टैग करते हुए जवाब के रूप में कहा है.
स्टारलिंक ने रिलायंस को दिया जवाब
स्टारलिंक के मुताबिक वो पिछले पांच साल से भी ज्यादा वक्त से भारत में नियामकों, इंडस्ट्री और ऑपरेटरों के साथ काम कर रही है. कंपनी ने दावा किया है कि उसने देश के अंदर ही सिस्टम, गेटवे और अन्य स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जो सिर्फ भारतीय ट्रैफिक को सुरक्षित तरीके से संभालेगा. उसने यह भी कहा कि ये सब कुछ सरकार की जरूरी मंजूरियों के साथ हुआ है.
We have worked closely with regulators, industry and operators in India for 5+ years, and built a network of dedicated systems, gateways, and other infrastructure all in-country to exclusively serve Indian traffic safely and securely - and all with the requisite government approvals. Starlink is ready to connect India with high-speed internet.— Starlink (@Starlink) October 16, 2026
यह जवाब ऐसे वक्त में आया है, जब सैटेलाइट इंटरनेट के नियमों और मंजूरियों के बारे में भारत में खुली बहस चल रही है. मस्क ने आरोप लगाया था कि कुछ ताकतवर कारोबारी भारतीय ग्राहकों पर अपनी "मोनोपॉलिस्टिक चोकहोल्ड" यानी एकाधिकार वाली पकड़ बनाए रखना चाहते हैं. एक पोस्ट में उन्होंने रिलायंस कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी को तंज कसते हुए "प्रधानमंत्री अंबानी" भी कहा. उसके बाद भारत के संचार मंत्रालय ने मस्क के इन सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया था. सरकार की तरफ से कहा गया था कि भारत में काम करने वाली हर कंपनी को यहां के कानून मानने होंगे.
एलन मस्क को रिलायंस का जवाब
उसके बाद 16 अक्टूबर 2026 यानी कल ही रिलायंस ने भी अपने एक्स अकाउंट के जरिए एक बयान जारी किया. कंपनी ने कहा कि उसे कंप्टीशन से कभी डर नहीं लगता और वो ग्राहकों की सेवा को ही सबसे बड़ी परीक्षा मानते हैं. उदाहरण के तौर पर रिलायंस ने अपनी टेलीकॉम कंपनी जियो का नाम लिया, जो 2016 से बिना किसी ग्राहक के खचाखच भीड़ से भरे भारतीय मार्केट में उतरी थी और आज दस साल बाद उसके 53 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं.
रिलायंस ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कंप्टीशन यानी मुकाबले का स्वागत किया है और खासतौर पर स्टारलिंक का भी स्वागत किया है. इसके साथ यह शर्त रखी है कि जियो समेत हर कंपनी को भारतीय कानून और नियमों का पालन करना होगा. कंपनी के मुताबिक देश का खुलापन कानून के राज पर टिखा है और सरकार भारत और विदेशी समेत हर एप्लिकेशन के लिए एक ही प्रोसेस को फॉलो करती है. जियो की अपनी सैटेलाइट सर्विस भी मंजूरी का इंतजार ही कर रही है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ओर से इस जवाब वाले पोस्ट पर एलन मस्क ने भी रिप्लाई किया. मस्क ने इस पोस्ट में रिप्लाई करते हुए सिर्फ दो शब्द लिखें, "Much appreciated" यानी वो इसकी बहुत सराहना करते हैं.
@RIL_Updates Much appreciated— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
लाइसेंस मिला है, पर सर्विस चालू होना बाकी
भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक स्टारलिंक, जियो सैटकॉम (Jio Satcom) और भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब (Eutelsat OneWeb) को सैटेलाइट कम्युनिकेशन का लाइसेंस मिल चुका है. अमेज़न का प्रोजेक्ट कुइपर भी भारतीय सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है, लेकिन सिर्फ लाइसेंस से कमर्शियल सर्विस शुरू नहीं होती. कंपनियों को सुरक्षा शर्तें पूरी करनी होंगी और स्पेक्ट्रम लेना होगा. सिंधिया ने कहा है कि स्पेक्ट्रम तब मिलेगा जब सरकार रेवेन्यू बेस्ड स्ट्रक्चर तय करेगी और उन्होंने ये भी बताया कि ट्राई (TRAI) और दूरसंचार विभाग कीमत का फैसला करने की दिशा में काम कर रहे हैं.
भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने बुधवार को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 में कहा कि वनवेब की लाइन में स्टारलिंक काफी आगे हैं. उन्होंने कहा, "मैंने पांच साल पहले ही एप्लिकेशन दिया था". मित्तल का कहना था कि वनवेब का ग्राउंड नेटवर्क तीन साल से तैयार है और सैटेलाइट पांच साल से भारत के ऊपर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें परमिशन नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें स्टारलिंक से कुछ दिन पहले भी मंजूरी मिले तो भी उन्हें खुशी होगी.
रिलायंस के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की बात करें तो इसके लिए यह भारतीय कंपनी 1,600 लो-अर्थ-ऑर्बिट सैटेलाइट का एक ग्रुप बनाना चाहती है, जिसके जरिए भारत के 6 लाख गांवों तक इंटरनेट पहुंचेगा. इससे दूर-दराज के इलाकों में जियो का सीधा कंप्टीशन स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस से हो सकता है. दोनों कंपनियों ने पिछले साल जियो के रिटेल नेटवर्क के जरिए स्टारलिंक भी सर्विसेज़ को भारत के कस्टमर्स तक पहुंचाने की संभावनाओं को ढूंढने के लिए एक समझौता भी किया था.