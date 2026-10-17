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Starlink ने कहा 'भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट देने को तैयार', Reliance के बयान पर दिया सीधा जवाब

लाइसेंस के बावजूद सुरक्षा शर्तें पूरी होने और स्पेक्ट्रम मिलने तक तीनों सैटेलाइट कंपनियों की कमर्शियल सेवा शुरू नहीं होगी. ( Image Credit: Starlink )

हैदराबाद: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिछले कुछ हफ्तों से एक्स और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क और भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी के बीच काफी नोक-झोंक चल रही है. एलन मस्क ने बीते कुछ दिनों में मुकेश अंबानी को सीधा टारगेट करते हुए काफी कुछ कहा है, जिसका कल यानी 16 अक्टूबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जवाब भी दिया और अब स्टारलिंक भी रिलायंस को रिस्पॉन्ड किया है.

स्टारलिंक ने शुक्रवार को किए एक नए पोस्ट के जरिए कहा कि वो भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए तैयार है. कंपनी ने इस बात को एक्स पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की पोस्ट को टैग करते हुए जवाब के रूप में कहा है.