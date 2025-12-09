Starlink ने इंडिया लॉन्च पर तोड़ी चुप्पी, वायरल हुई कीमतों को बताया - 'टेक्निकल ग्लिच'
Starlink ने साफ किया कि भारत में दिखी कीमतें असली नहीं थीं और अभी सर्विस शुरू होने में कुछ सरकारी मंजूरियां बाकी हैं.
Published : December 9, 2025 at 1:43 PM IST|
Updated : December 9, 2025 at 1:49 PM IST
हैदराबाद: आजकल भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की खूब चर्चा हो रही है. एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भारत में स्टारलिंक यानी सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को लॉन्च करने जा रही है. यह एक ऐसी इंटरनेट सर्विस होती है, जो सेलुलर नेटवर्क के बिना काम करती है. इससे दूर-दराज या वैसे देहात या दुर्लभ पहाड़ी क्षेत्रों में भी तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, जहां सेलुलर नेटवर्क नहीं पहुंच पाता. हाल ही में, स्टारलिंक की इंडिया वेबसाइट पर उनके इंटरनेट प्लान्स की कीमत दिखाई दी थी, जिसके बाद भारतीय यूज़र्स को पता चला है कि कंपनी भारत में स्टारलिंक सर्विस के लिए कितनी कीमत लेगी. हालांकि, अब Starlink ने खुद आगे आकर इस पूरे मामले पर स्पष्टा जाहिर की है और कहा कि उनकी वेबसाइट पर दिखने वाली प्राइसिंग असल में एक टेक्निकल गड़बड़ी थी. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.
वायरल प्राइसिंग को बताया टेक्निकल ग्लिच
ईटीवी भारत ने भी कल यानी 8 दिसंबर 2025 को एक ख़बर बनाई थी, जिसमें स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट पर दिख रही प्लान्स की कीमत के बारे में जानकारी दी गई थी. अब स्टारलिंक की बिजनेस ऑपरेशन्स की VP से Lauren Dreyer ने अपने आधिकाराकि एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है. उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है,
"स्टारलिंक इंडिया वेबसाइट लाइव नहीं है. भारत में ग्राहकों के लिए सर्विस की कीमत को अभी तक तय नहीं किया गया है और हम भारत में ग्राहकों से ऑर्डर नहीं ले रहे हैं. एक कॉन्फिगरेशन गड़बड़ी थी, जिससे संक्षेप में डमी टेस्ट डेटा दिखाई दे रहा था, लेकिन वे संख्याएं यह नहीं दर्शाती हैं कि भारत में स्टारलिंक सर्विस की लागत क्या होगी. इस गड़बड़ी को तुरंत ठीक कर लिया गया."
उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा,
"हम भारत के लोगों को स्टारलिंक के हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए उत्सुक हैं, और हमारी टीमें सर्विस (और वेबसाइट) को चालू करने के लिए अंतिम सरकारी मंजूरी प्राप्त करने पर केंद्रित हैं."
The Starlink India website is not live, service pricing for customers in India has not yet been announced, and we are not taking orders from customers in India.— Lauren Dreyer (@LaurenDreyer) December 8, 2025
There was a config glitch that briefly made dummy test data visible, but those numbers do not reflect what the cost… https://t.co/TU8cUjcYGL
दरअसल, सोशल मीडिया पर कोई यूज़र्स ने स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट से कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किए. इन स्क्रीनशॉट्स में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के कुछ प्लान्स और उनकी कीमतें दिखाई दे रही थी. इन स्क्रीनशॉट्स को देखकर ऐसा लगा कि कंपनी ने चुपचाप भारत में अपने सर्विस प्लान्स की कीमतों का खुलासा कर दिया है. अब स्टारलिंक ने क्लियर कर दिया है कि उनकी भारत की वेबसाइट अभी तक लाइव नहीं हुई है और ना ही कंपनी ने भारत में किसी भी तरह का ऑर्डर एक्सेप्ट करना शुरू किया है.
Lauren Dreyer के मुताबिक वेबसाइट पर जो भी प्राइसिंग दिखी थी, वह सिर्फ डमी टेस्ट डेटा था. इसका मतलब है कि टीम बैकएंड में टेस्टिंग कर रही थी और एक छोटी सी “config glitch” की वजह से वह डेटा पब्लिकली विजिबल हो गया. कंपनी ने कहा कि जो भी नंबर कुछ देर के लिए दिखाई दिए, वे किसी भी तरह से इंडिया लॉन्च प्राइसिंग नहीं दर्शाते. इस गड़बड़ी को अब पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है.
अब आगे क्या?
Starlink ने कहा है कि भारत में अपनी सर्विस को लॉन्च करना, उनके लिए प्राथमिकता है, लेकिन इसे अभी तुरंत शुरू नहीं किया जा सकता है. स्टारलिंक की टीम फिलहाल भारत सरकार से जरूरी फाइनल अप्रूवल्स लेने में लगी हुई है. भारत सरकार का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही भारत में सर्विस शुरू होगी और आधिकारिक वेबसाइट भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक Starlink भारत में कई बड़े शहरों में अपने गेटवे अर्थ स्टेशन सेट करने की तैयारी कर रहा है. इनमें चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नोएडा जैसे लोकेशन्स शामिल हैं. ये अर्थ स्टेशन असल में यूजर के डिश टर्मिनल को सीधे SpaceX की सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे ताकि हाई स्पीड इंटरनेट बिना रुकावट के मिल सके.