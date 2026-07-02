ETV Bharat / technology

वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया 'आलू जैसा' आर्टिफिशियल सेल, जो खुद बढ़ता और बंटता है

यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिनेसोटा में प्रोफ़ेसर केट अडमाला और उनकी टीम ने SpudCell बनाया है. ( Image Credit: Kate Adamala, Adamala Lab )

हैदराबाद: अमेरिकी की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, जो जीव विज्ञान की दुनिया को हिला सकती है. इन वैज्ञानिकों ने लैब में एक सिंथेटिक यानी पूरी तरह कृत्रिम यानी इंसानों द्वारा तैयार किया गया सेल बनाया है.

वैज्ञानिकों ने इसका नाम 'स्पडसेल' यानी SpudCell रखा है. यह सेल दिखने में एक छोटी सी पानी की बूंद जैसा है, जो एक चिकनाईदार झिल्ली से घिरा हुआ है और इसके अंदर डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़े भरे हुए हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सेल असली जीवित कोशिकाओं की तरह ही बढ़ सकता है और अपने जीनोम की कॉपी बना सकता है और खुद दो हिस्सों में बंट भी सकता है.

कृत्रिम सेल कैसे काम करता है?

इस खोज का नेतृत्व सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट केट अडामाला और उनके साथी असोसिएट प्रोफेसर आरोन एंगलहार्ट ने किया है. स्पडसेल का जीनोम इंसान के जीनोम से हजारों गुना छोटा है और यह सात अलग-अलग डीएनए प्लाज्मिड में बंटा हुआ है. इसकी बनावट के लिए वैज्ञानिकों ने PURE सिस्टम नाम की एक पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें प्रोटीन और राइबोसोम जैसे बुनियादी जैविक तत्व पहले से मौजूद होते हैं.

टीम ने इस सेल के जीनोम में ऐसे जीन जोड़े, जिनकी मदद से यह सेल अपनी सतह पर खास टैग बना सकता है. ये टैग छोटी-छोटी 'फीडर वेसिकल्स' यानी पोषक तत्वों से भरी बूंदों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, जिससे सेल को भोजन मिलता है और वह बढ़ता है. इसके बाद एक दूसरे तरह के टैग की मदद से यह सेल दो हिस्सों में बंट भी जाता है.

हालांकि, यह प्रोसेस अभी तक बहुत ज्यादा कारगार साबित नहीं हुआ है. शोधकर्ताओं को सेल को बार-बार एक बारीख छिद्रों वाली झिल्ली में गुजारकर मैकेनिकल तरीके से बांटना पड़ा. इसके अलावा पांच बार बंटने के बाद सिर्फ 30% सेल में ही पूरा जीनोम बचा रहा. सेल के अंदर मौजूद राइबोसोम भी समय के साथ खराब होने लगते हैं और फिलहाल यह सिस्टम नए राइबोसोम बनाने में सक्षम नहीं है.