वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया 'आलू जैसा' आर्टिफिशियल सेल, जो खुद बढ़ता और बंटता है
वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम सेल 'स्पडसेल' बनाया है, जो खुद बढ़ सकता है, जीनोम की कॉपी बना सकता है और बंट भी सकता है.
Published : July 2, 2026 at 3:26 PM IST
हैदराबाद: अमेरिकी की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, जो जीव विज्ञान की दुनिया को हिला सकती है. इन वैज्ञानिकों ने लैब में एक सिंथेटिक यानी पूरी तरह कृत्रिम यानी इंसानों द्वारा तैयार किया गया सेल बनाया है.
वैज्ञानिकों ने इसका नाम 'स्पडसेल' यानी SpudCell रखा है. यह सेल दिखने में एक छोटी सी पानी की बूंद जैसा है, जो एक चिकनाईदार झिल्ली से घिरा हुआ है और इसके अंदर डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़े भरे हुए हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सेल असली जीवित कोशिकाओं की तरह ही बढ़ सकता है और अपने जीनोम की कॉपी बना सकता है और खुद दो हिस्सों में बंट भी सकता है.
कृत्रिम सेल कैसे काम करता है?
इस खोज का नेतृत्व सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट केट अडामाला और उनके साथी असोसिएट प्रोफेसर आरोन एंगलहार्ट ने किया है. स्पडसेल का जीनोम इंसान के जीनोम से हजारों गुना छोटा है और यह सात अलग-अलग डीएनए प्लाज्मिड में बंटा हुआ है. इसकी बनावट के लिए वैज्ञानिकों ने PURE सिस्टम नाम की एक पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें प्रोटीन और राइबोसोम जैसे बुनियादी जैविक तत्व पहले से मौजूद होते हैं.
टीम ने इस सेल के जीनोम में ऐसे जीन जोड़े, जिनकी मदद से यह सेल अपनी सतह पर खास टैग बना सकता है. ये टैग छोटी-छोटी 'फीडर वेसिकल्स' यानी पोषक तत्वों से भरी बूंदों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, जिससे सेल को भोजन मिलता है और वह बढ़ता है. इसके बाद एक दूसरे तरह के टैग की मदद से यह सेल दो हिस्सों में बंट भी जाता है.
हालांकि, यह प्रोसेस अभी तक बहुत ज्यादा कारगार साबित नहीं हुआ है. शोधकर्ताओं को सेल को बार-बार एक बारीख छिद्रों वाली झिल्ली में गुजारकर मैकेनिकल तरीके से बांटना पड़ा. इसके अलावा पांच बार बंटने के बाद सिर्फ 30% सेल में ही पूरा जीनोम बचा रहा. सेल के अंदर मौजूद राइबोसोम भी समय के साथ खराब होने लगते हैं और फिलहाल यह सिस्टम नए राइबोसोम बनाने में सक्षम नहीं है.
क्या यह असली जीवन जैसा है?
इस वक्त आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या यह असली जीवन जैसा है या नहीं. इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पडसेल अभी असली जीवित कोशिका जैसा नहीं है, क्योंकि यह कई पीढ़ियों तक खुद को बांट नहीं सकता और न ही स्वाभाविक रूप से विकसित यानी 'इवॉल्व' हो सकता है.
हालांकि, फिर भी जब एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने कुछ सेल में एक जेनेटिक बदलाव किया, तो वो तेजी से बढ़ने लगे और पांच पीढ़ियों बाद करीब 60% सेल में यह बदलाव मौजूद था.
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट ड्रू एंडी इसे एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं. अडामाला और एंडी समेत कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने मिलकर 'बायोटिक' नाम की एक नॉन-प्रॉफिट संस्था भी शुरू की है, जिसे करीब एक करोड़ डॉलर की शुरुआती फंडिंग मिली है और यह सितंबर में रिसर्च ग्रांट बांटने वाली है.
गौरतलब है कि यह रिसर्च अभी पीयर-रिव्यू यानी वैज्ञानिक रिव्यू से नहीं गुजरी है. अडामाला ने इसे सीधे पत्रकारों को भेज दिया था, जिस पर कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल भी उठाए हैं. इसके बावजूद, यह खोज सिंथेटिक बायोलॉजी की दुनिया में एक नई शुरुआत मानी जा रही है, जो आने वाले समय में दवाइयों और ईंधन बनाने के तरीकों को बदल सकती है.