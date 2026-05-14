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Spotify का Standard सब्सक्रिप्शन प्लान हुआ सस्ता, Premium Lite प्लान हुआ बंद

Spotify ने भारत के लिए अपने प्लान बदले ( फोटो - Spotify )

हैदराबाद: म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Spotify ने भारत में अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स को रिवाइस किया है. कंपनी ने बीते साल नंवबर में अपना सबसे सस्ता Premium सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया था. लेकिन अब कंपनी ने Spotify Premium Lite नाम के सब्सक्रिप्शन प्लान को अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से हटा दिया है. कंपनी ने Spotify Lite प्लान को शुरू होने के छह महीने बाद ही बंद कर दिया है. इसके अलावा, कंपनी ने भारत में दूसरे Spotify Premium सब्सक्रिप्शन की कीमतों में भी बदलाव किया है, जिससे Standard और Student प्लान की सब्सक्रिप्शन फीस कम कर दी गई है. हालांकि, टॉप-ऑफ़-द-लाइन Spotify Premium Platinum प्लान की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि भारत में दोनों टियर की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन वे अभी भी वही फायदे देते हैं. Spotify Premium की रीवाइज्ड कीमत और फायदे

म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को अपडेट करके Spotify Premium Lite सब्सक्रिप्शन प्लान को हटा दिया है. इससे यह पता चलता है कि इस टेक कंपनी ने देश में अपना सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान बंद कर दिया है. इस प्लान को जो यूजर्स पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें नए प्लान में ले जाया जाएगा या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है. ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में Spotify ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान में सिर्फ़ यही बदलाव नहीं किया है. बाकी Spotify Premium सब्सक्रिप्शन प्लान की नई कीमतों को दिखाने के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप को भी अपडेट किया गया है.