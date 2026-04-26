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Spotify मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी: अब फोन पर भी बन सकेंगे प्लेलिस्ट फोल्डर्स

Spotify ने आखिरकार मोबाइल यूजर्स की सालों पुरानी मांग पूरी कर दी है ( Image Credit: Spotify )

हैदराबाद: Spotify ने आखिरकार एक लंबे समय से मांग की जा रही सुविधा को मोबाइल ऐप में भी शुरू कर दिया है. अब यूजर्स अपने फोन पर ही प्लेलिस्ट को फोल्डर्स में व्यवस्थित यानी मैनेज कर सकेंगे. यह फीचर 2010 में ही डेस्कटॉप वर्जन में आ चुका था, लेकिन मोबाइल यूजर्स को इसके लिए 16 साल इंतजार करना पड़ा. अभी तक में अगर किसी यूज़र के पास बहुत सारी प्लेलिस्ट्स थीं तो उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कंप्यूटर खोलना पड़ता था. अब फोन पर ही नया फोल्डर बना सकते हैं और अपनी पसंद की प्लेलिस्ट्स को उसमें डाल सकते हैं. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो एआई टूल्स की मदद से ढेर सारी प्लेलिस्ट्स बनाते हैं. इन प्लेलिस्ट्स के कारण लाइब्रेरी पेज बिखरा-बिखरा लगता था और जरूरी प्लेलिस्ट ढूंढना मुश्किल हो जाता था. लंबे समय से फीचर का इंतजार इस फीचर के साथ एक और अच्छी बात यह है कि अब आप पूरे फोल्डर को एक साथ चला सकते हैं, फिर चाहे शफल मोड में चलाना हो या फिर सीक्वेंस में. हालांकि, अभी एक छोटी लिमिटेशन है कि फोल्डर में सिर्फ प्लेलिस्ट्स ही डाली जा सकती है, पूरे एल्बम नहीं. हालांकि, फिर भी मोबाइल पर इस फीचर का मिलना स्पॉटिफाई यूज़र्स के लिए एक बड़ी और अच्छी ख़बर है.