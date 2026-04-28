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Spotify ने नए 'गाइडेड वर्कआउट' एक्सपीरिएंस के साथ Apple Fitness Plus और Fitbit को दी चुनौती

Spotify ( फोटो - Spotify )

हैदराबाद: म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Spotify ने अपना नया 'Fitness with Spotify' एक्सपीरिएंट पेश किया है, और इसके साथ कंपनी ने गाइडेड वर्कआउट के क्षेत्र में कदम रखा. स्वीडिश म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म अपने मौजूदा म्यूज़िक, पॉडकास्ट, ऑडियोबुक और वीडियो के इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर्ड फ़िटनेस कंटेंट, गाइडेड सेशन और वेलनेस पर फ़ोकस करने वाला मीडिया जोड़ रहा है. इससे Spotify की Apple Fitness+ और Fitbit के साथ सीधी टक्कर हो सकती है. यह नया फ़ीचर मुफ़्त और Premium, दोनों तरह के यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगा. वहीं, सब्सक्राइबर पार्टनरशिप के ज़रिए अतिरिक्त कंटेंट भी पा सकेंगे. Spotify फिटनेस एक्सपीरिएंस: फ़ीचर्स, Peloton इंटीग्रेशन

नए अपडेट के साथ Spotify ऐप में एक खास Fitness hub जोड़ा गया है. इस फीचर में Strength, Cardio, Yoga, Meditation और Recovery जैसी अलग-अलग कैटेगरी के लिए चुनी हुई Workout Playlists और Guided Sessions भी शामिल हैं. एक ब्लॉग पोस्ट में Spotify ने बताया कि कंपनी ने कई Wellness Creators को अपने साथ जोड़ा है, जिनमें Yoga with Kassandra, Chloe Ting और Pilates Body by Raven शामिल हैं. ये Creators, Spotify की मौजूदा Audio Library के साथ-साथ Structured Content भी उपलब्ध कराते हैं. इस फीचर को पेश करने के हिस्से के तौर पर, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म ने US-बेस्ड एक्सरसाइज़ इक्विपमेंट और मीडिया कंपनी Peloton के साथ भी पार्टनरशिप की है, ताकि Premium यूज़र्स के लिए 1,400 से ज़्यादा ऑन-डिमांड क्लास का कैटलॉग उपलब्ध कराया जा सके. यह फीचर उन बाज़ारों के लिए पेश किया जाएगा, जहां इसे सपोर्ट किया जाता है. कंपनी का कहना है कि उसकी ऐड-फ़्री क्लास में आउटडोर रन से लेकर मैट-बेस्ड ट्रेनिंग सेशन तक, कई तरह के गाइडेड वर्कआउट शामिल हैं. इन सेशन को Rebecca Kennedy, Ally Love और Rad Lopez जैसे इंस्ट्रक्टर द्वारा लीड किया जाएगा.