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Spotify ने नए 'गाइडेड वर्कआउट' एक्सपीरिएंस के साथ Apple Fitness Plus और Fitbit को दी चुनौती

Spotify ने अपना नया 'Fitness with Spotify' एक्सपीरिएंट पेश किया है. इसके साथ कंपनी ने गाइडेड वर्कआउट के क्षेत्र में कदम रखा.

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Spotify (फोटो - Spotify)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 1:13 PM IST

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हैदराबाद: म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Spotify ने अपना नया 'Fitness with Spotify' एक्सपीरिएंट पेश किया है, और इसके साथ कंपनी ने गाइडेड वर्कआउट के क्षेत्र में कदम रखा. स्वीडिश म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म अपने मौजूदा म्यूज़िक, पॉडकास्ट, ऑडियोबुक और वीडियो के इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर्ड फ़िटनेस कंटेंट, गाइडेड सेशन और वेलनेस पर फ़ोकस करने वाला मीडिया जोड़ रहा है.

इससे Spotify की Apple Fitness+ और Fitbit के साथ सीधी टक्कर हो सकती है. यह नया फ़ीचर मुफ़्त और Premium, दोनों तरह के यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगा. वहीं, सब्सक्राइबर पार्टनरशिप के ज़रिए अतिरिक्त कंटेंट भी पा सकेंगे.

Spotify फिटनेस एक्सपीरिएंस: फ़ीचर्स, Peloton इंटीग्रेशन
नए अपडेट के साथ Spotify ऐप में एक खास Fitness hub जोड़ा गया है. इस फीचर में Strength, Cardio, Yoga, Meditation और Recovery जैसी अलग-अलग कैटेगरी के लिए चुनी हुई Workout Playlists और Guided Sessions भी शामिल हैं.

एक ब्लॉग पोस्ट में Spotify ने बताया कि कंपनी ने कई Wellness Creators को अपने साथ जोड़ा है, जिनमें Yoga with Kassandra, Chloe Ting और Pilates Body by Raven शामिल हैं. ये Creators, Spotify की मौजूदा Audio Library के साथ-साथ Structured Content भी उपलब्ध कराते हैं.

इस फीचर को पेश करने के हिस्से के तौर पर, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म ने US-बेस्ड एक्सरसाइज़ इक्विपमेंट और मीडिया कंपनी Peloton के साथ भी पार्टनरशिप की है, ताकि Premium यूज़र्स के लिए 1,400 से ज़्यादा ऑन-डिमांड क्लास का कैटलॉग उपलब्ध कराया जा सके.

यह फीचर उन बाज़ारों के लिए पेश किया जाएगा, जहां इसे सपोर्ट किया जाता है. कंपनी का कहना है कि उसकी ऐड-फ़्री क्लास में आउटडोर रन से लेकर मैट-बेस्ड ट्रेनिंग सेशन तक, कई तरह के गाइडेड वर्कआउट शामिल हैं. इन सेशन को Rebecca Kennedy, Ally Love और Rad Lopez जैसे इंस्ट्रक्टर द्वारा लीड किया जाएगा.

इस प्लेटफ़ॉर्म के अनुसार, इस कंटेंट के लिए किसी खास उपकरण की ज़रूरत नहीं होगी और इसे ऑफ़लाइन इस्तेमाल के लिए डाउनलोड किया जा सकता है. इसके अलावा, कंपनी का लक्ष्य सभी डिवाइस पर बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल की सुविधा देना है.

इसका मतलब यह है कि यूज़र टीवी पर वर्कआउट वीडियो शुरू कर सकते हैं, दौड़ते समय अपने फ़ोन पर ऑडियो पर स्विच कर सकते हैं. इसके साथ ही, ऐप से बाहर निकले बिना स्मार्ट स्पीकर पर रिकवरी सेशन जारी रख सकते हैं.

Spotify ने बताया कि उसका यह नया एक्सपेंशन मौजूदा यूज़र व्यवहार पर आधारित है, जिसमें दुनिया भर में 150 मिलियन से ज़्यादा फ़िटनेस प्लेलिस्ट पहले से ही मौजूद हैं. कंपनी का यह भी दावा है कि उसके लगभग 70 प्रतिशत Premium यूज़र हर महीने इस प्लेटफ़ॉर्म पर वर्कआउट से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं.

Fitness hub को Spotify ऐप में 'fitness' सर्च करके या Browse सेक्शन में जाकर एक्सेस किया जा सकता है. हालांकि, ज़्यादातर वर्कआउट सेशन अभी अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा सेशन स्पेनिश और जर्मन में भी दिए जाते हैं.

इस कदम के साथ, Spotify संभावित रूप से Apple Fitness+ और Fitbit के साथ मुकाबला कर रहा है. हालांकि, इसका तरीका थोड़ा अलग है. खास बात यह है कि Apple Fitness+, अपने इकोसिस्टम के भीतर Apple डिवाइसों के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है. वहीं दूसरी ओर, Fitbit भी वियरेबल-आधारित हेल्थ ट्रैकिंग पर काम करता है.

इसका मतलब यह है कि इन दोनों सर्विसेज के लिए किसी न किसी रूप में खास हार्डवेयर की ज़रूरत होती है. वहीं, Spotify अपने कंटेंट इकोसिस्टम और क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल करके, बिना किसी खास हार्डवेयर की ज़रूरत के फ़िटनेस एक्सपीरिएंस दे रहा है.

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