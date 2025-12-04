ETV Bharat / technology

स्पोर्ट्स बाइक निर्माता Ducati ने भारत में लॉन्च की घड़ियों की सीरीज, Titan के साथ पार्टनरशिप

दोनों कंपनियों के बीच यह कोलैबोरेशन भारत में लाइफस्टाइल सेगमेंट में Ducati के विस्तार को दिखाता है. बता दें कि Titan ये घड़ियां नहीं बनाता है और भारतीय बाजार के लिए वह सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर होगा.

हैदराबाद: स्पोर्ट्स बाइक निर्माता कंपनी Ducati India और Titan Company Ltd ने भारत में रिस्टवॉच की एक नई रेंज लॉन्च की है. 3 दिसंबर को पेश किए गए इस कलेक्शन में 43 घड़ियां शामिल की गई हैं. इनकी कीमत 14,799 रुपये से लेकर 27,999 रुपये तक जाती है.

इन घड़ियों में Ducati मोटरसाइकिलों से साफ़ दिखने वाले विज़ुअल और मैकेनिकल संकेत मिलते हैं. इंस्ट्रूमेंट वाले डायल और गहरे रेड कलर के एक्सेंट से लेकर एंगुलर, एयरोडायनामिक केस सिल्हूट और लेयर्ड मोटरस्पोर्ट टेक्सचर तक, देखा जा सकता है कि हर घड़ी सीधे Ducati की रेसिंग की दुनिया से प्रेरित है.

ये घड़ियां इटैलियन घड़ी बनाने वाली कंपनी लोकमैन के द्वारा उत्पादित की जाएगी, और इन Ducati घड़ियों को भारतीय ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए, कंपनी ने रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड की मौजूदगी और देश भर में विस्तार के लिए Titan को अपना खास लाइसेंसिंग पार्टनर बनाया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Titan के बड़े नेटवर्क में हेलिओस, टाइटन वर्ल्ड, बड़े मल्टी-ब्रांड फॉर्मेट और ई-कॉमर्स फुटप्रिंट शामिल हैं.

इन घड़ियों की लॉन्च के मौके पर, Ducati के ब्रांड लाइसेंसिंग, स्पॉन्सरशिप और स्पोर्ट मार्केटिंग के हेड, एलेसेंड्रो सिकोग्नानी ने कहा कि, "Ducati इमोशन का प्रतीक है, वह पल जब इंसान किसी मशीन से जुड़ जाता है और स्पीड उसकी नब्ज़ पकड़ लेती है. यह वॉच कलेक्शन मोटरसाइकिल से आगे भी उस फीलिंग को दिखाता है. यह हर डुकाटी फैन के लिए है, जो चाहता है कि यह रश उसके साथ बना रहे."

Titan Watches के CEO कुरुविल्ला मार्कोस ने कहा कि, "यह एक्सक्लूसिव कलेक्शन भारत की रेसिंग कम्युनिटी के लिए असली डुकाटी मर्चेंडाइज़ में लंबे समय से चली आ रही कमी को पूरा करता है." इन Ducati घड़ियों का मकसद शौकीनों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंपनी की इंजीनियरिंग और रेसिंग स्पिरिट का एक्सपीरिएंस करने का एक नया तरीका देना है.