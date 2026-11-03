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नई Royal Enfield Himalayan 750 के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा, जानें क्या मिलने वाले हैं फीचर्स

नई Royal Enfield Himalayan 750 के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा ( फोटो - Instagram/royalenfield )

हैदराबाद: इटली में 3 नवंबर से शुरु हुए EICMA 2026 इवेंट में, Royal Enfield ने आखिरकार अपने पहले 750-बैज वाले मॉडल, 'Royal Enfield Himalayan 750' के स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा उठा दिया है. नई Himalayan 750 में 743cc का पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसे ट्विन-सिलेंडर इंजन वाली पहली हिमालयन बनाता है.

इसके अलावा, इस बाइक में कई ऐसे फीचर्स और हार्डवेयर दिए गए हैं, जो इससे पहले किसी Royal Enfield बाइक में नहीं देखे गए थे. इस बाइक की कीमतों की घोषणा इस महीने के आखिर में 'Motoverse' इवेंट में की जाएगी.

Royal Enfield Himalayan 750 का डिजाइन

नई Himalayan 750 के डिजाइन की बात करें तो इसका लुक एक एडवेंचर-टूरर जैसा ही रखा गया है, जिसमें ऊंची फ्रंट फेयरिंग, गोल LED हेडलैंप, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और एक बड़ा, एंगुलर फ्यूल टैंक देखने को मिलता है. नई Royal Enfield Himalayan 750 का खुलासा (फोटो - Instagram/royalenfield) इस बाइक के साइड पैनल पर कुछ क्रीज़ भी दी गई हैं, जो इंजन की तरफ जाती हैं, जबकि स्टेप्ड सीट और पीछे लगा लगेज रैक इसके पूरे लुक को और बेहतर बनाता है. इसके अलावा, बाइक में बाहर की तरफ दिखने वाला ट्विन-सिलेंडर इंजन, ब्लैक फ्रेम, वायर-स्पोक व्हील या अलॉय व्हील, और ऊपर की ओर मुड़ा हुआ 'टू-इन-वन' एग्जॉस्ट लगाया गया है. Royal Enfield Himalayan 750 का आकार

नई Himalayan 750 के आकार की बात करें तो इस एडवेंचर टूरर की लंबाई 2,185 mm, चौड़ाई 840 mm तथा ऊंचाई 1,450 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 1,522 mm रखा गया है. इस बाइक में 815 mm की सीट हाइट दी गई है, और इसमें 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. बाइक का कर्ब वेट 224 kg है, और इसमें 17.8 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया गया है. बाइक की पेलोड क्षमता 194 kg है. Royal Enfield Himalayan 750 का इंजन

नई Himalayan 750 में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इस बाइक में 743cc का एयर/ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 7,000 rpm पर 54.3 bhp की पावर और 5,000 rpm पर 63 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है.