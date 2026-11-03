नई Royal Enfield Himalayan 750 के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा, जानें क्या मिलने वाले हैं फीचर्स
Royal Enfield ने आखिरकार अपने पहले 750-बैज वाले मॉडल, 'Royal Enfield Himalayan 750' के स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा उठा दिया है.
Published : November 3, 2026 at 5:18 PM IST
हैदराबाद: इटली में 3 नवंबर से शुरु हुए EICMA 2026 इवेंट में, Royal Enfield ने आखिरकार अपने पहले 750-बैज वाले मॉडल, 'Royal Enfield Himalayan 750' के स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा उठा दिया है. नई Himalayan 750 में 743cc का पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसे ट्विन-सिलेंडर इंजन वाली पहली हिमालयन बनाता है.
इसके अलावा, इस बाइक में कई ऐसे फीचर्स और हार्डवेयर दिए गए हैं, जो इससे पहले किसी Royal Enfield बाइक में नहीं देखे गए थे. इस बाइक की कीमतों की घोषणा इस महीने के आखिर में 'Motoverse' इवेंट में की जाएगी.
Royal Enfield Himalayan 750 का डिजाइन
नई Himalayan 750 के डिजाइन की बात करें तो इसका लुक एक एडवेंचर-टूरर जैसा ही रखा गया है, जिसमें ऊंची फ्रंट फेयरिंग, गोल LED हेडलैंप, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और एक बड़ा, एंगुलर फ्यूल टैंक देखने को मिलता है.
इस बाइक के साइड पैनल पर कुछ क्रीज़ भी दी गई हैं, जो इंजन की तरफ जाती हैं, जबकि स्टेप्ड सीट और पीछे लगा लगेज रैक इसके पूरे लुक को और बेहतर बनाता है. इसके अलावा, बाइक में बाहर की तरफ दिखने वाला ट्विन-सिलेंडर इंजन, ब्लैक फ्रेम, वायर-स्पोक व्हील या अलॉय व्हील, और ऊपर की ओर मुड़ा हुआ 'टू-इन-वन' एग्जॉस्ट लगाया गया है.
Royal Enfield Himalayan 750 का आकार
नई Himalayan 750 के आकार की बात करें तो इस एडवेंचर टूरर की लंबाई 2,185 mm, चौड़ाई 840 mm तथा ऊंचाई 1,450 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 1,522 mm रखा गया है. इस बाइक में 815 mm की सीट हाइट दी गई है, और इसमें 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. बाइक का कर्ब वेट 224 kg है, और इसमें 17.8 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया गया है. बाइक की पेलोड क्षमता 194 kg है.
Royal Enfield Himalayan 750 का इंजन
नई Himalayan 750 में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इस बाइक में 743cc का एयर/ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 7,000 rpm पर 54.3 bhp की पावर और 5,000 rpm पर 63 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है.
Royal Enfield का दावा है कि इस पावर का 90 प्रतिशत हिस्सा 3,500 rpm से ही मिलने लगता है. इसमें चुनने के लिए पांच राइड मोड – Road, Road Sport, Rain Trial, और एक कस्टम मोड – दिए गए हैं, जिनमें अलग-अलग थ्रॉटल मैप और ABS सेटिंग्स मिलती हैं.
Royal Enfield Himalayan 750 के फीचर्स
बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, Himalayan 750 में वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, तथा फोन और म्यूजिक कंट्रोल के साथ एक अपडेटेड 4-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसमें पांच राइड मोड्स के साथ-साथ क्रूज़ कंट्रोल, TPMS, दो USB टाइप-C पोर्ट, सेल्फ-कैंसलिंग इंडिकेटर और इमरजेंसी ब्रेक लाइट भी शामिल हैं.
इस मोटरसाइकिल में सभी लाइट्स LED मिलती हैं, जिसमें 7-इंच की नई LED हेडलाइट भी मिलती हैं. इसकी बीम को एडजस्ट किया जा सकता है, और नए रिफ्लेक्टर्स की मदद से यह बेहतर रोशनी देती है. इसके अलावा, इस बाइक में 60mm तक एडजस्ट होने वाली विंडस्क्रीन दी गई है, जिसे पांच अलग-अलग पोजीशन पर सेट किया जा सकता है.
इसके साथ ही, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, जिसे 'लो', 'मीडियम' और 'हाई' सेटिंग्स पर एडजस्ट किया जा सकता है या पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है. बाइक में 6-एक्सिस वाला IMU मिलता है, जिसमें तीन-एक्सिस एक्सेलेरोमीटर और तीन-एक्सिस जायरोस्कोप शामिल है. बाइक में कॉर्नरिंग ABS और लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.
Royal Enfield Himalayan 750 की भारत में लॉन्च
नई Himalayan 750 ने इटली के मिलान में आयोजित किए जा रहे EICMA में अपनी ग्लोबल शुरुआत की है. वहीं, भारतीय बाजार की बात करें इस बाइक को कंपनी के सालाना 'Motoverse' इवेंट में लॉन्च किया जाएगा, जो 27 से 29 नवंबर, 2026 के बीच आयोजित होने वाला है.