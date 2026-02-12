ETV Bharat / technology

भारत में स्पैमर्स ने 2025 में 4,100 करोड़ से ज़्यादा कॉल और 12,903 करोड़ मैसेज किए, Truecaller की रिपोर्ट

Truecaller ने अपनी सालाना रिपोर्ट मे बताया कि बीते साल 4,000 करोड़ से ज़्यादा स्पैम कॉल्स का पता चला.

TRUECALLER 2025 ANNUAL REPORT
2025 में 4,100 करोड़ से ज़्यादा कॉल (फोटो - Truecaller)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 5:18 PM IST

हैदराबाद: Truecaller ने अपनी इंडिया इनसाइट्स रिपोर्ट में जानकारी दी है कि साल 2025 में भारत में डिजिटल स्पैम और स्कैम के कई कॉलर पहचाने गए. कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि स्पैम और फ्रॉड भारत के कम्युनिकेशन इकोसिस्टम को कैसे बदल रहे हैं.

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पिछले साल पूरे भारत में 4,000 करोड़ से ज़्यादा स्पैम कॉल्स का पता चला. Truecaller का यह भी दावा है कि उसने इस साल लगभग 1,200 करोड़ कॉल्स ब्लॉक की हैं. कंपनी ने कहा कि उसने साल 2025 में देश में लगभग 770 करोड़ फ्रॉड कॉल्स की पहचान की है. कंपनी ने 2026 में बढ़ते स्कैम पैटर्न के बारे में भी चेतावनी दी है.

Truecaller ने 2025 में 770 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड कॉल्स की पहचान की
Truecaller की इंडिया इनसाइट्स रिपोर्ट 2025 से मिली जानकारी के अनुसार, साल भर में पूरे भारत में कुल 4,168 करोड़ स्पैम कॉल्स की पहचान की गई. इस आंकड़े में वे कॉल्स भी शामिल हैं, जिन्हें ब्लॉक किया गया, लेबल किया गया और नज़रअंदाज़ किया गया.

कंपनी का दावा है कि उसने 2025 में भारत में 1,189 करोड़ स्पैम कॉल्स ब्लॉक कीं.

इससे पता चलता है कि स्पैम कॉल का औसत समय 1.8 मिनट था. ऐप कंपनी का दावा है कि इससे भारतीयों ने स्पैमर्स से बात करने में हर दिन लगभग 21.7 लाख घंटे बचाए. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Truecaller ने पिछले साल भारत में 12,903 करोड़ स्पैम मैसेज की पहचान की थी. इसमें बताया गया है कि कुछ समय के दौरान स्पैम कॉल में थोड़ी कमी आई, लेकिन साल के दूसरे छह महीनों में स्पैम मैसेज बढ़ गए.

इसके अलावा, Truecaller ने कहा कि कंपनी ने पिछले साल भारत में 770 करोड़ फ्रॉड कॉल्स की पहचान की. रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रॉड एक्टिविटी पूरे साल एक जैसी ही रही, और रोज़ाना कॉल्स की संख्या करोड़ों में पहुंच गई.

फ्रॉड कॉल्स अक्सर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सरकारी अथॉरिटी, पेमेंट प्लेटफॉर्म, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और अप्लायंस ब्रांड जैसी भरोसेमंद संस्थाओं के नाम पर आते हैं.

Truecaller ने यूज़र्स को 2026 में आने वाले स्कैम पैटर्न के बारे में भी चेतावनी दी है. यह यूज़र्स से 'नेम करेक्शन सपोर्ट' या 'आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एडवाइज़र" के तौर पर आने वाली कॉल्स से सावधान रहने को कहता है. कंपनी ने कंपनी के नाम, आम नाम या लोकल अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल करके किए जाने वाले नकली स्कैम को भी फ़्लैग किया है.

सर्विस ने स्टेप फ्रॉड के बारे में भी चेतावनी दी है, जिसमें कॉल और मैसेज को मिलाकर अर्जेंसी बनाई जाती है, AI से बने वॉयस मैसेज जो परेशान परिवार के सदस्यों जैसे लगते हैं, और स्कैम जो बातचीत को WhatsApp या Telegram जैसे थर्ड-पार्टी ऐप पर ले जाते हैं.

