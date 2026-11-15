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SpaceX का Starship ऑर्बिट से वापस लौटा, लॉन्च पैड की आर्म्स ने पहली बार पकड़ा

SpaceX का Starship ऑर्बिट से वापस लौटा ( फोटो - SpaceX )

हैदराबाद: SpaceX का Starship शनिवार को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया. इसे हवा में ही विशाल यांत्रिक भुजाओं की मदद से पकड़ लिया गया, ठीक उसी जगह पर जहां से 22 घंटे पहले इसकी यात्रा शुरू हुई थी. यह वह शानदार समापन था, जिसकी उम्मीद एलन मस्क और उनकी टीम कर रही थी.

अंतरिक्ष से वापस लौट रहे Starship को पहली बार हवा में पकड़ा गया. हालांकि, शुक्रवार को टेक्सास से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद पहले चरण का बूस्टर फट गया था. इस वजह से कंपनी अपना 'डबल कैच' का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई, जो चांद और मंगल की यात्रा को तेज़ करने के लिए ज़रूरी है.

इसका मलबा मेक्सिको की खाड़ी में जा गिरा, जिसे बॉय लगाकर घेर लिया गया. इसी बीच, स्टेनलेस स्टील से बना, बुलेट के आकार का अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड पर सीधा नीचे उतरा. यह नज़ारा किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा रोमांचक था, जिसने बूस्टर के पिछली बार चूक जाने की घटना की कड़वी याद को मिटाने में मदद की. लॉन्च टॉवर की भुजाओं के सहारे ज़मीन से काफी ऊपर लटके इस अंतरिक्ष यान को कैमरों ने ऊपर से नीचे तक कवर किया. SpaceX का Starship ऑर्बिट से वापस लौटा (फोटो - SpaceX) SpaceX के कमेंटेटर डैन ह्यूओट ने हर शब्द पर जोर देते हुए चिल्लाकर कहा कि, "क्या आप यकीन कर सकते हैं? इसे तो देखो! कमाल है, यह वापस आ गई है!" इसे एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए, एलन मस्क बाद में लॉन्च टॉवर पर चढ़े और अपने फोन से इसका नज़दीकी वीडियो लिया. उन्होंने SpaceX को गले भी लगाया. उन्होंने X पर लिखा, "बहुत बढ़िया लग रही है." SpaceX के अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को रॉकेट को पकड़ने की घटना Starship के पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने की क्षमता को साबित करती है, जो इसे तेजी से और कम लागत में दोबारा उपयोग में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हालांकि शुक्रवार को बूस्टर को वापस पाने की कोशिश नाकाम रही थी, लेकिन कंपनी इससे पहले तीन बार बूस्टर को सफलतापूर्वक पकड़ चुकी है, जिससे इस तकनीक की पुष्टि होती है. NASA ने शनिवार की खबर का स्वागत किया. अंतरिक्ष एजेंसी 'Starship' के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है, ताकि इस दशक के आखिर में 'Artemis' मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा जा सके और वहां एक स्थायी बेस बनाने में मदद मिल सके. एलन मस्क के इरादे और भी बड़े हैं: वे मंगल ग्रह पर एक शहर बसाने के लिए Starship का एक पूरा बेड़ा भेजना चाहते हैं. NASA प्रशासक जेरेड इसाकमैन ने 'X' पर लिखा कि, "यह किसी जादू जैसा था. हर दिन और भी लोग इस पर यकीन करने लगे हैं... हम (चंद्रमा और अमेरिकी झंडे के इमोजी) की ओर एक कदम और करीब आ गए हैं."