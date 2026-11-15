SpaceX का Starship ऑर्बिट से वापस लौटा, लॉन्च पैड की आर्म्स ने पहली बार पकड़ा
SpaceX ने बताया कि रॉकेट को पकड़ने की घटना Starship के पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने की क्षमता को दर्शाती है.
Published : November 15, 2026 at 11:01 AM IST
हैदराबाद: SpaceX का Starship शनिवार को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया. इसे हवा में ही विशाल यांत्रिक भुजाओं की मदद से पकड़ लिया गया, ठीक उसी जगह पर जहां से 22 घंटे पहले इसकी यात्रा शुरू हुई थी. यह वह शानदार समापन था, जिसकी उम्मीद एलन मस्क और उनकी टीम कर रही थी.
अंतरिक्ष से वापस लौट रहे Starship को पहली बार हवा में पकड़ा गया. हालांकि, शुक्रवार को टेक्सास से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद पहले चरण का बूस्टर फट गया था. इस वजह से कंपनी अपना 'डबल कैच' का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई, जो चांद और मंगल की यात्रा को तेज़ करने के लिए ज़रूरी है.
इसका मलबा मेक्सिको की खाड़ी में जा गिरा, जिसे बॉय लगाकर घेर लिया गया. इसी बीच, स्टेनलेस स्टील से बना, बुलेट के आकार का अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड पर सीधा नीचे उतरा. यह नज़ारा किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा रोमांचक था, जिसने बूस्टर के पिछली बार चूक जाने की घटना की कड़वी याद को मिटाने में मदद की. लॉन्च टॉवर की भुजाओं के सहारे ज़मीन से काफी ऊपर लटके इस अंतरिक्ष यान को कैमरों ने ऊपर से नीचे तक कवर किया.
SpaceX के कमेंटेटर डैन ह्यूओट ने हर शब्द पर जोर देते हुए चिल्लाकर कहा कि, "क्या आप यकीन कर सकते हैं? इसे तो देखो! कमाल है, यह वापस आ गई है!" इसे एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए, एलन मस्क बाद में लॉन्च टॉवर पर चढ़े और अपने फोन से इसका नज़दीकी वीडियो लिया. उन्होंने SpaceX को गले भी लगाया. उन्होंने X पर लिखा, "बहुत बढ़िया लग रही है."
SpaceX के अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को रॉकेट को पकड़ने की घटना Starship के पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने की क्षमता को साबित करती है, जो इसे तेजी से और कम लागत में दोबारा उपयोग में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हालांकि शुक्रवार को बूस्टर को वापस पाने की कोशिश नाकाम रही थी, लेकिन कंपनी इससे पहले तीन बार बूस्टर को सफलतापूर्वक पकड़ चुकी है, जिससे इस तकनीक की पुष्टि होती है.
NASA ने शनिवार की खबर का स्वागत किया. अंतरिक्ष एजेंसी 'Starship' के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है, ताकि इस दशक के आखिर में 'Artemis' मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा जा सके और वहां एक स्थायी बेस बनाने में मदद मिल सके.
Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B— SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026
एलन मस्क के इरादे और भी बड़े हैं: वे मंगल ग्रह पर एक शहर बसाने के लिए Starship का एक पूरा बेड़ा भेजना चाहते हैं. NASA प्रशासक जेरेड इसाकमैन ने 'X' पर लिखा कि, "यह किसी जादू जैसा था. हर दिन और भी लोग इस पर यकीन करने लगे हैं... हम (चंद्रमा और अमेरिकी झंडे के इमोजी) की ओर एक कदम और करीब आ गए हैं."
दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट — 407 फुट (124 मीटर) लंबा एक विशालकाय यान — शुक्रवार देर दोपहर अमेरिका-मेक्सिको सीमा के पास स्थित SpaceX के स्टारशिप बेस से रवाना हुआ. कुछ गड़बड़ होने से पहले, ऊपरी चरण का अंतरिक्ष यान अपने बूस्टर से सफलतापूर्वक अलग हो गया और कक्षा में पहुंचकर 26 उन्नत Starlink उपग्रहों को तैनात कर दिया.
Starship पृथ्वी से 165 मील (265 किलोमीटर) ऊपर चक्कर लगाता रहा, और Starlink के ज़रिए खुद की तथा पृथ्वी की लाइव तस्वीरें भेजता रहा. इस अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के 14 चक्कर पूरे किए, जो पिछले मिशन के एक-दो चक्करों के मुकाबले कहीं ज़्यादा थे. साल 2023 के बाद से पूर्ण आकार के Starship की यह SpaceX की 15वीं उड़ान थी, और ऑर्बिट तक पहुंचने की केवल दूसरी यात्रा थी.
SpaceX ने बताया कि अंतरिक्ष यान में सब कुछ, जिसमें इसकी महत्वपूर्ण हीट शील्ड भी शामिल है, ठीक से काम करता हुआ दिखा. बूस्टर के बारे में, SpaceX की केट टाइस ने बताया कि वापस नीचे आते समय इसके इंजन बहुत जल्दी बंद हो गए.
बूस्टर के गाइडेंस सिस्टम ने भांप लिया कि वह सही स्थिति में नहीं है, और उसने अपने आप ही उसे पानी की तरफ मोड़ दिया और उसे नष्ट कर दिया. इंजीनियर अभी भी इसके कारण की जांच कर रहे हैं.
SpaceX को उम्मीद है कि वह अगले कुछ महीनों में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से Starship लॉन्च करना शुरू कर देगा. यह NASA के अगले Artemis Mission की शुरुआत होगी, जिसमें चंद्रमा पर जाने के बजाय यान पृथ्वी की कक्षा में ही रहेगा, ताकि लूनर लैंडर की प्रैक्टिस की जा सके.
Artemis-III के चार अंतरिक्ष यात्री अपने कैप्सूल को न केवल Starship के साथ, बल्कि Blue Origin के 'Blue Moon' के साथ भी डॉक करने का प्रयास करेंगे. ये दोनों कंपनियां बारी-बारी से चालक दल को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाएंगी. NASA ने Artemis IV के लिए 2028 तक का लक्ष्य रखा है. यह आधी सदी से भी अधिक समय पहले के अपोलो युग के बाद, चंद्रमा पर इंसानों की पहली लैंडिंग होगी.