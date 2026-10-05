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SpaceXAI का नाम अब होगा SpaceXSI, ट्रम्प के आदेश के बाद एलन मस्क का फैसला

वाशिंगटन: SpaceX और Tesla के सीईओ एलन मस्क ने रविवार (स्थानीय समय) को पुष्टि की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकारी आदेश के बाद कंपनी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता शाखा, SpaceXAI का नाम बदलकर SpaceXSI कर दिया जाएगा, जिसमें कार्यकारी शाखा में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) शब्द को 'सुपर इंटेलिजेंस' (SI) से बदलने का आह्वान किया गया है.

यह कदम 29 सितंबर को हस्ताक्षरित ट्रम्प के 'सुपर इंटेलिजेंस के युग का उद्घाटन' शीर्षक वाले कार्यकारी आदेश का अनुसरण करता है, जो अमेरिकी कार्यकारी शाखा में विभागों और एजेंसियों को आधिकारिक पत्राचार, सार्वजनिक संचार, नीति दस्तावेजों और गैर-वैधानिक दस्तावेजों में 'सुपर इंटेलिजेंस' और 'SI' शब्दों का उपयोग करने का निर्देश देता है.

एलन मस्क ने एक उपयोगकर्ता के जवाब में कहा कि, "हां, हम वह बदलाव करेंगे." एक अन्य पोस्ट में मस्क ने कहा कि, "अब AI नहीं. SI, यह बेहतर है."

एलन मस्क ने SpaceXAI की रीब्रांडिंग का सुझाव देने वाले एक उपयोगकर्ता को जवाब देते हुए X पर एक पोस्ट में बदलाव की पुष्टि की.

व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक तथ्य पत्र के अनुसार, यह आदेश यह पहचानने का प्रयास करता है कि यह लगातार आगे बढ़ने वाली तकनीकी सीमा और अमेरिकियों को प्रदान की जाने वाली क्षमता के रूप में वर्णन करता है.

फैक्ट शीट में कहा गया कि, "राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने लगातार आगे बढ़ती तकनीकी सीमाओं और अमेरिकी लोगों से किए जाने वाले असीमित वादे को पहचानने के लिए कार्यकारी शाखा में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) शब्द को 'सुपर इंटेलिजेंस' (SI) से बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए."

आदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रपति के सहायक को प्रौद्योगिकी की स्थिति को दर्शाते हुए 'सुपर इंटेलिजेंस' और 'SI' की एक संघीय परिभाषा प्रस्तावित करने और प्रस्तावित परिभाषा को लागू करने के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त कार्यकारी कार्रवाई की पहचान करने का भी निर्देश देता है.

फैक्ट शीट में कहा गया कि, "राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सुपर इंटेलिजेंस में आगे बढ़े और जीत हासिल करे और सभी अमेरिकियों को सुपर इंटेलिजेंस और इसके विशाल आर्थिक लाभों से लाभ हो."

SpaceXAI का नाम बदलने का एलन मस्क का निर्णय कार्यकारी आदेश और उनकी पुष्टि के बाद आया है कि कंपनी नई शब्दावली अपनाएगी.

एलन मस्क ने पहले निक बोस्ट्रोम की 2014 की किताब, 'सुपरइंटेलिजेंस: पाथ्स, डेंजर्स, स्ट्रैटेजीज़' का समर्थन और योगदान दिया है, जिसमें अनियंत्रित सुपरइंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों की जांच की गई थी. मस्क ने कहा था कि ऐसी तकनीक परमाणु हथियारों से भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है.