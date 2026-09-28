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SpaceX Starship पहली बार पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचा, एक इंजन बंद होने के बाद भी मिली कामयाबी

अमेरिका के टेक्सास में स्पेसएक्स की स्टारबेस साइट से स्थानीय समय के अनुसार, सुबह 7:48 बजे लिफ्टऑफ हुआ. ( Image Credit: X/SpaceX )

हैदराबाद: स्पेसएक्स (SpaceX) के मेगा रॉकेट स्टारशिप (Starship) ने आज यानी 28 सितंबर को पहली बार पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. यह अभी तक का सबसे बड़ा और ताकतवर लॉन्च व्हीकल है.

लिफ्टऑफ के करीब 25 मिनट बाद शिप 41 ने एक रैप्टर इंजन को थोड़ी देर के लिए चलाया और ऑर्बिट में पहुंच गया. मिशन कंट्रोल ने कन्फर्म किया कि स्टारशिप ऑर्बिटल है. उसके बाद स्टारबेस में मौजूद भीड़ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

इस उड़ान के शुरुआती स्टेज में स्टारशिप के ऊपरी हिस्से के छह में से एक रैप्टर इंजन बंद हो गया. इससे शक होने लगा कि स्पेसएक्स ऑर्बिट तक जाने की कोशिश करेगा या नहीं. कंपनी के प्रवक्ता डैन हुओट ने पहले बताया कि कोशिश रोक दाी गई है, फिर कुछ मिनट बाद फ्लाइट कंट्रोलर्स ने आगे बढ़ने का फैसला किया और कहा कि एक इंजन के बिना भी स्टारशिप ऑर्बिट तक पहुंच सकता है.

यह उड़ान अमेरिका के टेक्सास में स्पेसएक्स की स्टारबेस साइट से उड़ी. लिफ्टऑफ स्थानीय समय के अनुसार, सुबह 7:48 बजे हुआ. इस वक्त भारत में शाम के करीब 6:18 PM बज रहे थे. यह स्टारशिप की 14वीं टेस्ट फ्लाइट है.

Starship 14 फ्लाइट की मुख्य बातें:

यह स्टारशिप के वर्जन 3 की तीसरी उड़ान है. हर उड़ान के बीच करीब दो महीने का गैप रहा है.

सुपर हेवी बूस्टर करीब सात मिनट बाद मैक्सिको की खाड़ी में कंट्रोल्ड तरीके से उतरा. उसके कुछ इंजन उड़ान में बंद हुए थे, लेकिन उससे लैंडिंग पर असर नहीं पड़ा.

शिप में 26 स्टारलिंक V3 (Starlink V3) सैटेलाइट हैं. इनमें से तीन में कैमरे लगे हैं, जो शिप की हीट शील्ड की तस्वीरें लेंगे.

पूरा मिशन करीब 10 घंटे का है. शिप के करीब छह चक्कर लगाने का प्लान है.

आखिर में शिप की लैंडिंग चिली के पास प्रशांत महासागर में होगी. पहले की उड़ानों में स्प्लैशडाउन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास हिंद महासागर में होता था.

स्टारलिंक के लिए क्यों अहम है

इस मिशन में शिप 26 नई जनरेशन वाली स्टारलिंक V3 सैटेलाइट को छोड़ने वाला है. ये सैटेलाइट पहले की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल हैं. कंपनी का कहना है कि V3 सैटेलाइट वाली एक पूरी स्टारशिप लॉन्चिंग नेटवर्क की उतनी क्षमता बढ़ा सकती है, जितनी V2 मिनी सैटेलाइट की 20 Falcon 9 फ्लाइट्स बढ़ाती थी. इससे आप नई सैटेलाइट की पावर का अनुमान लगा सकते हैं.

इस वक्त स्टारलिंक की करीब 10,000 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं. एलन मस्क के अनुसार, उनकी कंपनी भविष्य में करीब एक लाख सैटेलाइट तक को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा. जुलाई में फ्लाइट 13 में भी V3 सैटेलाइट छोड़े गए थे, लेकिन तब रॉकेट का रास्ता सबऑर्बिटल था.

एलन मस्क का फ्यूचर प्लान

यह स्टारशिप 407 फिट यानी करीब 124 मीटर ऊंचा है. स्पेसएक्स की की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक यह 100 मीट्रिक टन (110 टन से ज्यादा) वजन भी ऑर्बिट तक लेकर जा सकता है. इसके दोनों हिस्से पूरी तरह और तेजी से दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाए गए हैं. एलन मस्क पहले भी कई बार कह चुके हैं कि इससे मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना आर्थिक रूप से मुमकिन हो सकता है. वो स्टारशिप को साल में हजारों बार उड़ाना चाहते हैं. यहां तक कि एलन मस्क की कंपनी अंतरिक्ष में डेटा सेंटर सैटेलाइट जैसे आइडिया पर भी काम कर रही है.

नासा ने Artemis प्रोग्राम के लिए स्टारशिप को पहला क्रू लैंडर चुना है. उनका प्लान अगले पांच साल में चांद के साउथ पोल के पास बेस बनाना है. स्पेसएक्स के प्लान के मुताबिक अर्टेमिस III में स्टारशिप का शिप 2027 के मध्य में लो अर्थ ऑर्बिट तक जाएगा. उसके बाद फिर एक साल बाद Artemis IV में एस्ट्रोनॉट्स चांद के साउथ पोल के पास उतरेंगे. नासा ने ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) को भी लैंडर के लिए चुना है, इसलिए अभी साफ नहीं है कि अर्टेमिस IV में कौन सा वाहन जाएगा.