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SpaceX-Qualcomm पार्टनरशिप: 5G नेटवर्क के साथ रखी जाएगी एआई-नेटिव 6G की नींव

नेटवर्क में 64 ट्रांसमिट और 64 रिसीव पाथ वाली मैसिव मिमो रेडियो यूनिट कवरेज, क्षमता और स्पेक्ट्रम इस्तेमाल बेहतर करेगी. ( Qualcomm )

हैदराबाद: SpaceX ने अमेरिका में पूरे देश को कवर करने वाला अपना 5G नेटवर्क बनाने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए कंपनी ने चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय कंपनियों में से एक Qualcomm के साथ पार्टनशिप कर ली है. क्वालकॉम ने ऐलान किया है कि स्पेसएक्स ने स्टारलिंक मोबाइल के ज़मीन वाले 5G नेटवर्क के लिए उसके ड्रैगनविंग (Dragonwing) सेल्युलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म को चुना हैं. क्वालकॉम ने बताया कि यह एक ऐसा कमर्शियल कदम है, जो दोनों कंपनियों के उस बड़े सपने को पूरा कर सकता है, जिसमें एआई-नेटिव 6G नेटवर्क तैयार करना भी शामिल है.

कौन से क्वालकॉम प्लेटफॉर्म चुने गए?

यह नेटवर्क क्वालकॉम ड्रैगनविंग QRU100 और QDU100 प्लेटफॉर्म पर चलेगा. इनके साथ कमर्शियल-ग्रेड लेयर 1 सॉफ्टवेयर भी मिलेगा. नेटवर्क में ज्यादा क्षमता वाली मैसिव मिमो (Massive MIMO) रेडियो और बेसबैंड टेक्नोलॉजी के साथ कम बिजली खाने वाली प्रोसेसिंग होगी, ताकि बड़े स्तर पर मोबाइल टावर यानी बेस स्टेशन लगाए जा सकें. क्वालकॉम ने अपनी प्रेस रिलीज़ के जरिए जानकारी दी कि QRU100 मैसिव मिमो रेडियो यूनिट के लिए जरूरी प्रोसेसिंग का काम संभालता है. वहीं QDU100 फास्ट, बेहतर और लेयर 1 प्रोसेसिंग करता है. दोनों मिलकर रेडियो और डिस्ट्रिब्यूटेड यूनिट की प्रोसेसिंग में प्रति वाट परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे नेटवर्क लगाने की लागत घट जाएगी. 64T64R टेक्नोलॉजी से क्या फायदा होगा? स्टारलिंक मोबाइल अपने नेटवर्क में 64 ट्रांसमिट और 64 रिसीव पाथ वाली मैसिव मिमो रेडियो यूनिट इस्तेमाल करेगा, जिसे 64T64R कहा जाता है. इसे एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी कवरेज, क्षमता और स्पेक्ट्रम के असरदार इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है. कंपनी का कहना है कि इसकी मदद से ज्यादा ट्रैफिक को आसानी से संभाला जा सकेगा.