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चांद पर फैक्ट्रियां लगाने की तैयारी में SpaceX, एलन मस्क ने बताई क्या है योजना

SpaceX के मालिक एलन मस्क ( फोटो - AFP/Getty Images )

हैदराबाद: SpaceX की पहली तिमाही की अर्निंग्स कॉल के दौरान, CEO एलन मस्क ने बताया कि कंपनी चांद पर फ़ैक्ट्रियां बनाने और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम रोबोट से करवाने की योजना बना रही है. एलन मस्क ने बताया कि SpaceX चांद की सतह पर बड़ी मात्रा में उपकरण और सामान भेजने की योजना बना रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी पृथ्वी के बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अपने बड़े विज़न पर तेजी से काम कर रही है. एलन मस्क ने 4 अगस्त को हुई अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा कि, "हम चांद पर बहुत सारा सामान पहुंचाएंगे. हम चांद पर फ़ैक्टरियां बनाएंगे. इसमें रोबोट मददगार साबित होंगे." फ़ैक्टरियां बना सकती हैं AI सैटेलाइट

प्रस्तावित लूनर फ़ैक्टरियां शुरू में SpaceX के स्टारमाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के लिए पार्ट्स बनाएंगी. SpaceX ने दस लाख तक AI सैटेलाइट्स के कॉन्स्टेलेशन की योजना बनाई है और कंपनी का लक्ष्य भविष्य में पृथ्वी की कक्षा से आगे जाने का है. एलन मस्क ने बताया कि चंद्रमा पर काम करने वाले रोबोट SpaceX को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और भविष्य में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास ड्राइवर बनाने में मदद कर सकते हैं. मस्क ने बताया कि यह एक ऐसा सिस्टम है, जो पारंपरिक रॉकेट के बिना चंद्रमा की सतह से सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है. मस्क ने कहा कि, "चांद पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वहां रोबोट का इस्तेमाल करने से — जो अभी सुनने में तो बहुत ज़्यादा साइंस-फ़िक्शन जैसा लगता है, लेकिन ऐसा होगा ही — हम चांद पर मास एक्सेलेरेटर बना पाएंगे."