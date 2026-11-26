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अंतरिक्ष में बनेगा AI डेटा सेंटर, SpaceX को मिली 10 लाख सैटेलाइट लॉन्च करने की सशर्त मंजूरी

Amazon और अन्य कंपनियों के विरोध के बावजूद FCC ने कई चिंताओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए SpaceX को मंजूरी दे दी. ( SpaceX )

हैदराबाद: एलन मस्क (Elon Musk) की स्पेस कंपनी SpaceX को बीते बुधवार यानी 25 नवंबर 2026 को फेडरल कम्युनिकेशन्स कमीसन यानी FCC से सशर्त मंजूरी मिल गई है. कंपनी अब 10 लाख तक सैटेलाइट का जाल बिछाकर स्पेस में डेटा सेंटर चला सकेगी. एलन मस्क का यह एक खास प्लान है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए बड़े डेटा सेंटर को धरती से हटाकर अंतरिक्ष में लेकर जाना है. यह मंजूरी एलन मस्क की कंपनी के लिए एक बड़ा और सफल कदम है.

Amazon, Viasat और American Astronomical Society ने इस योजना का विरोध किया था. उनका कहना था कि इतने सैटेलाइट से स्पेस में कचरा बढ़ेगा, रेडियो वेव्स में बाधा आएगी और पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा. अमेज़न ने तो यहां तक कह दिया कि यह सिर्फ एक बड़ा सपना है, कोई असली योजना नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे नुकसान हो सकता है.

विरोध के बावजूद मिली मंजूरी FCC ने स्पेस सेक्टर में काम करने वाली कई कंपनियों के विरोध करने के बावजूद स्पेसएक्स को मंजूरी दी और तमाम कंपनियों की आपत्तियों को खारिज कर दिया. एफसीसी ने वैज्ञानिक रिसर्च को नुकसान पहुंचने जैसी चिंताओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया. FCC चेयर Brendan Carr ने कहा कि यह कदम अमेरिका की कंप्यूटिंग ताकत को नई ऊंचाई देगा. एलन मस्क ने एक्स पर Brendan Carr का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह अमेरिका और दुनिया दोनों के लिए बड़ी संपत्ति बनेगा.