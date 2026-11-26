अंतरिक्ष में बनेगा AI डेटा सेंटर, SpaceX को मिली 10 लाख सैटेलाइट लॉन्च करने की सशर्त मंजूरी
SpaceX को FCC से 10 लाख सैटेलाइट लगाने की सशर्त मंजूरी मिली है जिससे स्पेस में AI डेटा सेंटर बनाने का रास्ता साफ हुआ है.
Published : November 26, 2026 at 8:32 AM IST
हैदराबाद: एलन मस्क (Elon Musk) की स्पेस कंपनी SpaceX को बीते बुधवार यानी 25 नवंबर 2026 को फेडरल कम्युनिकेशन्स कमीसन यानी FCC से सशर्त मंजूरी मिल गई है. कंपनी अब 10 लाख तक सैटेलाइट का जाल बिछाकर स्पेस में डेटा सेंटर चला सकेगी. एलन मस्क का यह एक खास प्लान है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए बड़े डेटा सेंटर को धरती से हटाकर अंतरिक्ष में लेकर जाना है. यह मंजूरी एलन मस्क की कंपनी के लिए एक बड़ा और सफल कदम है.
Amazon, Viasat और American Astronomical Society ने इस योजना का विरोध किया था. उनका कहना था कि इतने सैटेलाइट से स्पेस में कचरा बढ़ेगा, रेडियो वेव्स में बाधा आएगी और पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा. अमेज़न ने तो यहां तक कह दिया कि यह सिर्फ एक बड़ा सपना है, कोई असली योजना नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे नुकसान हो सकता है.
विरोध के बावजूद मिली मंजूरी
FCC ने स्पेस सेक्टर में काम करने वाली कई कंपनियों के विरोध करने के बावजूद स्पेसएक्स को मंजूरी दी और तमाम कंपनियों की आपत्तियों को खारिज कर दिया. एफसीसी ने वैज्ञानिक रिसर्च को नुकसान पहुंचने जैसी चिंताओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया. FCC चेयर Brendan Carr ने कहा कि यह कदम अमेरिका की कंप्यूटिंग ताकत को नई ऊंचाई देगा. एलन मस्क ने एक्स पर Brendan Carr का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह अमेरिका और दुनिया दोनों के लिए बड़ी संपत्ति बनेगा.
@BrendanCarrFCC Much appreciated. This will be a great asset to America and the world.— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2026
एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को इस मंजूरी के मिलने का मतलब यह नहीं है कि स्पेस डेटा सेंटर तुरंत शुरू हो जाएंगे. स्पेस में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए इस मंजूरी के बाद भी स्पेसएक्स के सामने कई मुश्किलें हैं. जो कुछ इस प्रकार हैं:
- सैटेलाइट बनाने और लॉन्च करने की लागत बहुत कम करनी होगी.
- स्पेस में प्रोसेसर को ठंडा रखना भी चुनौती है.
- इतने महंगे चिप्स के लिए पैसा जुटाना भी एक मुश्किल काम होगा.
- Starmind सैटेलाइट और बाकी शर्तें
Starmind क्या है?
स्पेसएक्स इन सैटेलाइट्स को Starmind नाम से बुला रही है. ये 500 से 1002 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाएंगे. मुख्य रूप से ये लेजर से एक-दूसरे और स्टारलिंक सैटेलाइट से जुड़ेंगे. अगर मुख्य सिस्टम फेल हो जाए तो धरती से रेडियो वेव्स से कंट्रोल किया जा सकेगा. FCC ने अभी 600 किलोमीटर से ऊपर वाले सैटेलाइट के कचरे के प्लान को पूरी मंजूरी नहीं दी है. स्पेसएक्स ने पुराने नियमों से छूंट की मांग भी की है ताकि काम पूरा होने के बाद सैटेलाइट को दूसरे ऑर्बिट में या सूर्य की तरफ भेजा जा सके. FCC ने कंपनी को समय दिया है. पहले काम करने वाले सैटेलाइट को सात साल में अंतरिक्ष में पहुंचाना होगा और पूरा जाल 14 साल में बिछाना होगा.