SpaceX की रॉकेट लॉन्च से फ्लोरिडा के आसमान में बना चमकता जेलीफिश बादल, नासा ने शेयर की तस्वीरें
SpaceX Falcon 9 रॉकेट ने मंगलवार सुबह फ्लोरिडा के आसमान में चमकता जेलीफिश बादल बना दिया जो पूर्वी तट के लोगों को हैरान कर गया.
Published : October 15, 2026 at 7:26 PM IST
हैदराबाद: 13 अक्टूबर 2026 यानी बीते मंगलवार की सुबह अमेरिका के फ्लोरिडा के आसमान में लोगों को एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला है, जो आमतौर पर कभी देखने को नहीं मिलता. दरअसल, स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था. उस वक्त Falcon 9 रॉकेट ने लॉन्च होते ही एक चमकता हुआ बादल बना दिया, जो एक जेलीफिश जैसा लग रहा था.
अमेरिका के पूर्वी तट सुबह जल्दी उठने वाले लोग इस शानदार नज़ारे को देखकर हैरान रह गए. नासा ने इस जेलीफिश क्लाउड की पिक्चर्स को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया. सैकड़ों लोगों ने जवाब दिए और अपनी-अपनी पिक्चर्स भी पोस्ट कीं. कई लोगों ने आसमान में दिखे इस नजारे की फुटेज ली.
Falcon 9 रॉकेट सुबह 6:30 बजे पूर्वी समय यानी दोपहर 4:30 बजे भारतीय समय पर केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से उड़ा था. यह स्पेसएक्स का 35वां कमर्शियल रीसप्लाई मिशन था. रॉकेट में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर था, इसमें वैज्ञानिक प्रयोग, खाने-पीने का सामान और आईएसएस पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी उपकरण भरे हुए थे.
Many of you are talking about the “space jellyfish” following this morning’s launch from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. More than 6,300 scientific investigations and cargo are on their way to the @Space_Station, as part of SpaceX's 35th commercial resupply services mission for NASA. A jellyfish happens near sunrise or sunset when the exhaust plume from the rocket becomes brightly illuminated, creating a glowing shape resembling a jellyfish. Show us where you captured the jellyfish?— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) October 13, 2026
जेलीफिश बादल कैसे बना
दरअसल, रॉकेट के ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका धुआं फैल जाता है. फ्यूल का धुआं छोटे-छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है. उसके बाद सूरज की रोशनी इन क्रिस्टल्स से टकराकर वापस लौटती है. इससे पूरा बादल अंधेरे आसमान में चमकने लगता है और जेलीफिस जैसा आकार ले लेता है. यही वजह है कि इसे जेलीफिश क्लाउड कहते हैं.
इस बार लॉन्च सूर्योदय से 48 मिनट पहले हुआ था. जमीन पर अभी अंधेरा था, लेकिन ऊंचाई पर सूरज की किरणें पहले ही पहुंच चुकी थीं. इसी वजह से यह नजारा इतना साफ और चमकदार दिखाई दे रहा था. ऐसा नज़ारा सिर्फ सुबह-सुबह या शाम यानी सूर्यास्त के वक्त की पूरी तरह से दिखाई देता है. स्पेसएक्स का यह Falcon 9 रॉकेट अटलांटिक महासागर के ऊपर उत्तर-पूर्व दिशा में गया. इस रास्ते की वजह से जॉर्जिया से लेकर न्यूयॉर्क तक के लोग इस खूबसूरत नजारे का मजा ले सके.