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SpaceX की रॉकेट लॉन्च से फ्लोरिडा के आसमान में बना चमकता जेलीफिश बादल, नासा ने शेयर की तस्वीरें

यह बादल रॉकेट के धुएं से बने बर्फ के छोटे क्रिस्टल पर सूरज की रोशनी पड़ने से चमकता है और सिर्फ भोर में दिखता है. ( Image Credit: NASA/John Kraus )

हैदराबाद: 13 अक्टूबर 2026 यानी बीते मंगलवार की सुबह अमेरिका के फ्लोरिडा के आसमान में लोगों को एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला है, जो आमतौर पर कभी देखने को नहीं मिलता. दरअसल, स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था. उस वक्त Falcon 9 रॉकेट ने लॉन्च होते ही एक चमकता हुआ बादल बना दिया, जो एक जेलीफिश जैसा लग रहा था.

अमेरिका के पूर्वी तट सुबह जल्दी उठने वाले लोग इस शानदार नज़ारे को देखकर हैरान रह गए. नासा ने इस जेलीफिश क्लाउड की पिक्चर्स को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया. सैकड़ों लोगों ने जवाब दिए और अपनी-अपनी पिक्चर्स भी पोस्ट कीं. कई लोगों ने आसमान में दिखे इस नजारे की फुटेज ली.

Falcon 9 रॉकेट सुबह 6:30 बजे पूर्वी समय यानी दोपहर 4:30 बजे भारतीय समय पर केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से उड़ा था. यह स्पेसएक्स का 35वां कमर्शियल रीसप्लाई मिशन था. रॉकेट में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर था, इसमें वैज्ञानिक प्रयोग, खाने-पीने का सामान और आईएसएस पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी उपकरण भरे हुए थे.