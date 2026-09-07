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SpaceX ने वैंडेनबर्ग से 27 स्टारलिंक सैटेलाइट किए लॉन्च, 2026 का 103वां मिशन

6 सितंबर, 2026 को कैलिफ़ोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फ़ोर्स बेस से SpaceX का फ़ैल्कन 9 रॉकेट 27 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करता है. ( Image credit: SpaceX )

चूंकि, कैलिफोर्निया के सेंट्रल कोस्ट पर अक्सर कोहरा रहता है। इसलिए साफ मौसम खास बात थी. इस लॉन्च के बाद Falcon 9 रॉकेट ने 27 Starlink सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में पहुंचा दिया.

हैदराबाद: एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) ने कैलिफॉर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से Falcon 9 रॉकेट लॉन्च किया. रॉकेट ने सुबह 10 बजकर 26 मिनट EDT समय के अनुसार उड़ान भरी. उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ और नीला था.

रॉकेट के पहले स्टेज ने लॉन्च के 8.5 मिनट बाद प्रशांत महासागर में उतरने की योजना बनाई थी. वो SpaceX के ड्रोन शिप 'Of Course I Still Love You' पर सुरक्षित लैंड हो गया. इस बूस्टर का नाम B1088 है. यह इसकी 19वीं उड़ान थी. स्पेसएक्स के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा 37 उड़ानें B1067 ने पूरी की हैं, जो 25 अगस्त को स्टारलिंक के एक मिशन में हुआ था. अब B1088 अभी उस रिकॉर्ड के आधे रास्ते पर है. ऊपरी स्टेज ने लॉन्च के 62 मिनट बाद सभी 27 सैटेलाइट को सही समय पर छोड़ दिया.

यह 2026 में Falcon 9 का 103वां मिशन था. इनमें से 80 मिशन सिर्फ स्टारलिंक सैटेलाइट बढ़ाने के लिए किए गए हैं. स्टारलिंक दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है. खगोलशास्त्री और सैटेलाइट ट्रैकर Jonathan McDowell के अनुसार इसमें फिलहाल 11 हजार से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट काम कर रहे हैं.

फ्यूचर प्लान्स

अब स्टारलिंक मिशन सिर्फ वैंडरबर्ग से ही उड़ाए जा रहे हैं. पहले इन्हें फ्लोरिडा से भी लॉन्च किया जाता था, लेकिन स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा वाले मिशन फिलहाल रोक दिए हैं. कंपनी स्टारशिप मेगारॉकेट को स्पेस कोस्ट पर तैरान होने तक इंतजार कर रही हैं.

स्पेसएक्स अगली जनरेशन के Starlink V3 सैटेलाइट स्टारशिप से भेजेगा. ये मौजूदा V2 से बड़े और ज्यादा सक्षम होंगे. एलन मस्क ने कहा है कि कंपनी करीब एक लाख Starlink V3 सैटेलाइट का नेटवर्क बनाना चाहती है. एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारलिंक नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया भर में इंटरनेट सेवाएं पहुंचा रहा है.