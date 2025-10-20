ETV Bharat / technology

SpaceX ने पूरा किया 10,000 सैटेलाइट्स का सफर, 2025 में लॉन्च किए 125 Starlink satellites

SpaceX ने दो Falcon 9 रॉकेट्स से 56 नए Starlink सैटेलाइट्स लॉन्च कर 10,000 सैटेलाइट्स का आंकड़ा पार कर लिया है.

Falcon 9 completes a double-header launch day, taking 56 Starlink satellites to orbit from Florida and California
Falcon 9 ने एक ही दिन में दो लॉन्च पूरे किए, जिसमें फ्लोरिडा और कैलिफ़ोर्निया से कुल 56 Starlink सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया. (फोटो क्रेडिट: X/@SpaceX)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 4:37 PM IST

हैदराबाद: अब आसमान में इंटरनेट का पूरा एक जाल बिछ चुका है. स्पेसएक्स ने रविवार को एक और बड़ी छलांग लगाई, जब उन्होंने 56 नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया. ये लॉन्च दो अलग-अलग Falcon 9 रॉकेट्स से किए गए, और इसी के साथ SpaceX ने 10,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का आंकड़ा पार कर लिया. आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर स्टारलिंक अंतरिक्ष में इतने सारे सैटेलाइट्स को क्यों भेज रहा है और उनका मकसद क्या है.

दरअसल, स्टारलिंक स्पेसएक्स का एक बड़ा ही खास प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद पूरी दुनिया को तेज और लो-लेटेंसी इंटरनेट प्रोवाइड करना है. स्टारलिंक की इन सैटेलाइट्स की मदद से भविष्य में आप चाहे किसी शहरी इलाके में हो या किसी ग्रामीण इलाकों में या किसी पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में, जहां टेलीकॉम नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन आसानी से नहीं पहुंच पाता है, वहां भी स्टारलिंक सैटेलाइट्स की मदद से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिल सकेगा. इसी मकसद को पूरा करने के लिए Elon Musk की कंपनी स्पेसएक्स ने लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में हजारों सैटेलाइट्स भेजे हैं.

30,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स भेजने का लक्ष्य

फीचरडिटेल
प्रोजेक्ट का नामStarlink
लॉन्च शुरू हुआफरवरी 2018 (प्रोटोटाइप), कमर्शियल सर्विस 2021 से
अभी तक लॉन्च हुए सैटेलाइट्स10,000+
एक्टिव सैटेलाइट्स8,608 (लगभग)
सैटेलाइट्स की उम्रलगभग 5 साल
लाइफ के बादखुद-ब-खुद de-orbit होकर जल जाते हैं
टोटल मंज़ूरी12,000 सैटेलाइट्स की
भविष्य की योजना30,000+ सैटेलाइट्स

SpaceX ने इस साल अब तक 132 Falcon 9 लॉन्च पूरे कर लिए हैं, जो एक साल में सबसे ज्यादा लॉन्च के पिछले रिकॉर्ड की बराबरी कर रहा है, जबकि इस साल में अभी भी दो महीनों का वक्त बचा है.

सुपरफास्ट सैटेलाइट इंटरनेट की रेस में कौन-कौन

अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराने के लिस्ट में सिर्फ स्पेसएक्स ही काम कर रही है तो ऐसा नहीं है. स्पेसएक्स के अलावा Amazon का Project Kuiper के साथ-साथ यूरोप और चीन जैसे कई देश और कंपनियां भी अपने-अपने मेगा-सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बना रहे हैं. हालांकि, सैटेलाइट में इतने सारे सैटेलाइट्स भेजने से दुनिया के हरेक इंसान को सुपरफास्ट इंटरनेट तो हमेशा मिलेगा, लेकिन इसके लिए अंतरिक्ष में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है.

दुनिया के कई देश और स्पेस कंपनियां अपने-अपने मकसद को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं. इस कारण अंतरिक्ष में काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया है और यह खतरे की घंटी है. सैटेलाइट्स आपस में टकरा सकते हैं, जिससे स्पेस डेब्रिस (स्पेस डेब्रिस - टूटे-फूटे या बचे हुए टुकड़े - जिसे अंतरिक्ष का कचरा भी बोलते हैं) बन सकता है और फिर स्पेस की सफाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है.

