SpaceX ने पूरा किया 10,000 सैटेलाइट्स का सफर, 2025 में लॉन्च किए 125 Starlink satellites

Falcon 9 ने एक ही दिन में दो लॉन्च पूरे किए, जिसमें फ्लोरिडा और कैलिफ़ोर्निया से कुल 56 Starlink सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया. ( फोटो क्रेडिट: X/@SpaceX )

हैदराबाद: अब आसमान में इंटरनेट का पूरा एक जाल बिछ चुका है. स्पेसएक्स ने रविवार को एक और बड़ी छलांग लगाई, जब उन्होंने 56 नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया. ये लॉन्च दो अलग-अलग Falcon 9 रॉकेट्स से किए गए, और इसी के साथ SpaceX ने 10,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का आंकड़ा पार कर लिया. आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर स्टारलिंक अंतरिक्ष में इतने सारे सैटेलाइट्स को क्यों भेज रहा है और उनका मकसद क्या है. दरअसल, स्टारलिंक स्पेसएक्स का एक बड़ा ही खास प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद पूरी दुनिया को तेज और लो-लेटेंसी इंटरनेट प्रोवाइड करना है. स्टारलिंक की इन सैटेलाइट्स की मदद से भविष्य में आप चाहे किसी शहरी इलाके में हो या किसी ग्रामीण इलाकों में या किसी पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में, जहां टेलीकॉम नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन आसानी से नहीं पहुंच पाता है, वहां भी स्टारलिंक सैटेलाइट्स की मदद से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिल सकेगा. इसी मकसद को पूरा करने के लिए Elon Musk की कंपनी स्पेसएक्स ने लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में हजारों सैटेलाइट्स भेजे हैं. 30,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स भेजने का लक्ष्य