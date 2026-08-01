चांद से टकराएगा SpaceX रॉकेट, नासा और साउथ कोरिया के स्पेसक्राफ्ट देखेंगे टक्कर
स्पेसएक्स का एक परित्यक्त रॉकेट हिस्सा जल्द ही चांद के करीबी हिस्से से टकराएगा, जिससे उठने वाला मलबा दूरबीनों से लंबे समय तक दिखाई देगा.
Published : August 1, 2026 at 7:58 AM IST
हैदराबाद: SpaceX के रॉकेट टुकड़े की चांद से टक्कर होने वाली है. ऐसा दूसरी बार होगा, जब इंसानी स्पेसक्राफ्ट चांद से टकराएगा. इस हादसे को वैज्ञानिक काफी बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं. आइए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं.
स्पेसएक्स का एक डेड रॉकेट अपर स्टेज अब चांद से टकराने वाला है. गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी की यह मंशा कभी नहीं थी कि यह हिस्सा चांद से टकराए. अंतरिक्ष विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस अपर स्टेज को सूरज के इर्द-गिर्द की कक्षा में हल्के से धकेल दिया जाता, तो यह टक्कर टाली जा सकती थी.
2022 में भी चांद से टकराया था रॉकेट
साल 2022 में एक चाइनीज़ रॉकेट का हिस्सा चांद के दूर वाले हिस्से पर गिरा था और वहां दो गड्ढे बन गए थे. इस बार यह टक्कर चांद के करीबी हिस्से पर होगी, जो खगोलशास्त्रियों के लिए अच्छी खबर है.
इस टक्कर के करीब तीन टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा निकलेगी. टक्कर के समय जो चमक पैदा होगी, वो एक सेकंड से भी कम समय की होगी और शायद इतनी स्लो हो कि नंगी आंखों से दिखाई ही न दे. हालांकि, टक्कर से उड़ने वाला मलबा कई किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैल सकता है और दूरबीनों से यह काफी देर तक दिखता रहेगा.
लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक बेंजामिन फर्नांडो ने बताया कि चांद पर ग्रैविटी बेहद कम है और वहां हवा भी नहीं चलती, इसलिए धूल आसानी से नहीं बैठती. उनका कहना है कि यह घटना वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगी कि भविष्य में चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऐसा मलबा कितना खतरनाक साबित हो सकता है.
उनके अनुमान के मुताबिक, टक्कर से करीब 27 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा बन सकता है. यह गड्ढा इतना छोटा है कि इसे धरती से नहीं देखा जा सकता, लेकिन स्पेसक्राफ्ट इसे आसानी से देख सकेंगे.
नासा और दक्षिण कोरिया के यान रखेंगे नजर
नासा का लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर और दक्षिण कोरिया का डानूरी ऑर्बिटर इस टक्कर से पहले और बाद की पिक्चर्स क्लिक करेंगे. डानूरी टक्कर से महज दो मिनट पहले स्पेसएक्स के रॉकेट हिस्से के काफी करीब से गुजरेगा. यह रॉकेट हिस्सा करीब 12 मीटर लंबा है और इसका वज़न करीब 4,500 किलोग्राम है, जिसे 15 जनवरी 2025 को दो निजी लूनर लैंडर को अंतरिक्ष में भेजा गया था.
इनमें से फायरफ्लाई एयरोस्पेस का ब्लू घोस्ट सफलतापूर्वक चांद पर उतरा था, जबकि जापान की आईस्पेस कंपनी का लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. रिटायर्ड खगोल भौतिक विज्ञानी जोनाथन मैकडॉवेल का कहना है कि यह टक्कर फिलहाल कोई समस्या नहीं है, लेकिन भविष्य में जब चांद पर स्थायी बेस बनेंगे, तब ऐसी टक्करें गंभीर चिंता का विषय बन सकती हैं.