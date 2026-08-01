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चांद से टकराएगा SpaceX रॉकेट, नासा और साउथ कोरिया के स्पेसक्राफ्ट देखेंगे टक्कर

आर्टेमिस के अंतरिक्ष यात्रीओं द्वारा ली गई आधे चाँद जैसी पृथ्वी और चंद्रमा की एक सुंदर तस्वीर ( Image Credit: NASA )

हैदराबाद: SpaceX के रॉकेट टुकड़े की चांद से टक्कर होने वाली है. ऐसा दूसरी बार होगा, जब इंसानी स्पेसक्राफ्ट चांद से टकराएगा. इस हादसे को वैज्ञानिक काफी बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं. आइए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं. स्पेसएक्स का एक डेड रॉकेट अपर स्टेज अब चांद से टकराने वाला है. गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी की यह मंशा कभी नहीं थी कि यह हिस्सा चांद से टकराए. अंतरिक्ष विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस अपर स्टेज को सूरज के इर्द-गिर्द की कक्षा में हल्के से धकेल दिया जाता, तो यह टक्कर टाली जा सकती थी. 2022 में भी चांद से टकराया था रॉकेट साल 2022 में एक चाइनीज़ रॉकेट का हिस्सा चांद के दूर वाले हिस्से पर गिरा था और वहां दो गड्ढे बन गए थे. इस बार यह टक्कर चांद के करीबी हिस्से पर होगी, जो खगोलशास्त्रियों के लिए अच्छी खबर है. इस टक्कर के करीब तीन टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा निकलेगी. टक्कर के समय जो चमक पैदा होगी, वो एक सेकंड से भी कम समय की होगी और शायद इतनी स्लो हो कि नंगी आंखों से दिखाई ही न दे. हालांकि, टक्कर से उड़ने वाला मलबा कई किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैल सकता है और दूरबीनों से यह काफी देर तक दिखता रहेगा.