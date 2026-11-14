SpaceX के बूस्टर में हुआ ब्लास्ट, नहीं हो पाया 'डबल कैच', फिर भी ऑर्बिट में पहुंचा Starship
Starship का पहला प्रयास है, जिसमें वह ऑर्बिट से वापस लौटते समय लॉन्च टॉवर पर लगी मैकेनिकल भुजाओं द्वारा हवा में ही पकड़ लिया जाएगा.
Published : November 14, 2026 at 2:05 PM IST
हैदराबाद: SpaceX का अपने पूरे Starship को लॉन्च पैड पर वापस लाने का प्रयास तब विफल हो गया, जब शुक्रवार को इसका बूस्टर मैक्सिको की खाड़ी में गिरकर फट गया. लेकिन फिर भी, अपने अब तक के सबसे साहसिक परीक्षण में यह अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंच गया.
लिफ्टऑफ़ के बाद टेक्सास स्थित पैड पर लौटने के बजाय, पहले चरण के बूस्टर को समुद्र में एक दूसरी जगह की ओर मोड़ दिया गया. इस रुकावट के बावजूद, अंतरिक्ष यान अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा. अगर कोई और दिक्कत नहीं आती है, तो शनिवार को यह पैड की ओर बढ़ेगा. यह उड़ान 22 घंटे तक चल सकती है.
ऐसा पहली बार हुआ है, जब Starship ऑर्बिट से वापस पैड पर लौटने की कोशिश करेगा, जहां लॉन्च टॉवर से जुड़ी मैकेनिकल आर्म्स उसे हवा में ही पकड़ लेंगी. बूस्टर के खो जाने का मतलब यह हुआ कि एलन मस्क की कंपनी एक साथ दो चीज़ें पकड़ने (डबल कैच) से चूक गई.
इसका मूल लक्ष्य रॉकेट के हर एक हिस्से को वापस पाना था, जिससे भविष्य में उसे रीसाइकल किया जा सके—एक ऐसा काम जो दुनिया में अब तक कहीं भी नहीं हो पाया है. एलन मस्क का मानना है कि इससे लॉन्च की रफ्तार और निरंतरता उस स्तर तक पहुंच जाएगी, जो चंद्रमा पर बेस बनाने और मंगल ग्रह पर लोगों को भेजने के लिए ज़रूरी है.
ऑर्बिट में पहुंचने के कुछ ही समय बाद, Starship ने कंपनी के 26 सबसे एडवांस Starlink उपग्रहों को वहां छोड़ दिया. कंपनी की योजना यह है कि शनिवार को होने वाले ग्रैंड फ़िनाले के लिए लॉन्च साइट पर वापस लौटने से पहले, Starship लगभग 170 मील (275 किलोमीटर) की ऊंचाई पर पृथ्वी के 15 चक्कर लगाएगा.
SpaceX ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा के पास स्थित अपने विशाल 'स्टारबेस' पर पहले ही तीन बार बूस्टर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया था. इसी वजह से शुक्रवार को मिली असफलता और भी ज्यादा चौंकाने वाली रही.
SpaceX लॉन्च कमेंटेटर केट टाइस ने कहा कि, "खैर, आज हम ऐसी खबर सुनने की उम्मीद नहीं कर रहे थे." उन्होंने आगे बताया कि यह लॉन्च पैड की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कई कड़े सुरक्षा जांचों का ही एक हिस्सा था. क्या गड़बड़ी हुई, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया.
यह बूस्टर के अपग्रेडेड वर्ज़न को पकड़ने की पहली कोशिश थी. 236 फीट (72 मीटर) लंबा यह बूस्टर, चंद्रमा और मंगल अभियानों के लिए तैयार किया गया प्रोडक्शन मॉडल है. यह पहली बार होगा, जब कंपनी स्पेसक्राफ्ट को पकड़ने की कोशिश करेगी, जो 171 फीट (52 मीटर) लंबा है.
इन दोनों को मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनता है, जिसकी ऊंचाई 407 फीट (124 मीटर) तक हो जाती है. इससे पहले के 14 Starship के अंतरिक्ष यान वाले हिस्से समुद्र में —या तो उड़ान के अंत में योजना के अनुसार, या फिर दुर्घटना के चलते जलते हुए मलबे के रूप में जा गिरे.
साल 2023 में हुई पहली पूर्ण-स्तरीय परीक्षण उड़ान के दौरान, कई इंजन चालू नहीं हो पाए, जिसके बाद अनियंत्रित होकर डगमगाते रॉकेट के 'सेल्फ-डिस्ट्रक्ट' सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया. सितंबर में हुआ पिछला परीक्षण ऑर्बिट तक पहुंचने वाला पहला परीक्षण था, लेकिन SpaceX ने रॉकेट के किसी भी हिस्से को वापस लाने की कोशिश नहीं की.
SpaceX की योजना कुछ महीनों के भीतर फ्लोरिडा से और कुछ सालों में लुइसियाना से 'Starship' लॉन्च करने की है. SpaceX के लॉन्च मामलों के उपाध्यक्ष, कीको डोंटचेव ने पिछले हफ्ते फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में आयोजित NASA टेक समिट में कहा कि बड़े पैमाने पर तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉकेट के पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल की क्षमता के जरिए ही, आप शून्य लॉन्च से 10, 100, 1,000, 10,000 और फिर 1,00,000 लॉन्च तक पहुंच सकते हैं.
SpaceX के छोटे Falcon रॉकेट केप कैनवेरल से उड़ान भरना जारी रखेंगे. ये NASA के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाएंगे, और कैलिफोर्निया से Starlink को ले जाएंगे. फिलहाल, उपग्रह भी Falcon रॉकेट के जरिए ही भेजे जाते रहेंगे. एलन मस्क चाहते हैं कि आगे चलकर Starship, Falcon रॉकेट की जगह ले लें.
शुक्रवार को होने वाले लॉन्च से पहले डोंटचेव ने कहा कि, "Falcon रॉकेट अभी भी पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल करने लायक नहीं हैं. हर उड़ान में हम सेकंड स्टेज को फेंक देते हैं. Starship के मामले में, हम पहले और दूसरे, दोनों चरणों को वापस पकड़ लेंगे."
NASA, Artemis अंतरिक्ष यात्रियों को Starship के ज़रिए चांद पर उतारने के लिए SpaceX को अरबों डॉलर का भुगतान कर रहा है. जेफ़ बेज़ोस की कंपनी 'Blue Origin' भी इसमें एक अहम प्लेयर है.
NASA को उम्मीद है कि Artemis IV लूनर लैंडिंग (जो आधी सदी से भी ज़्यादा समय में अंतरिक्ष यात्रियों की पहली ऐसी लैंडिंग होगी) से एक साल पहले वह यह तय कर लेगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर एलन मस्क के 'Starship' से पहुंचाना है या बेज़ोस के 'ब्लू मून' से.
अगली गर्मियों में होने वाले Artemis-III मिशन के दौरान, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में अपने कैप्सूल को पहले 'Blue Moon' और फिर 'Starship' के साथ डॉक करने का अभ्यास करेंगे. इससे 2028 तक Artemis के चंद्रमा पर उतरने का रास्ता साफ हो जाएगा.
NASA प्रशासक जेरेड इसाकमैन ने Starship के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद 'X' पर कहा कि, "हम Artemis III मिशन में Starlink की कुछ क्षमताओं का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे हैं."