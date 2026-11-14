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SpaceX के बूस्टर में हुआ ब्लास्ट, नहीं हो पाया 'डबल कैच', फिर भी ऑर्बिट में पहुंचा Starship

13 नवंबर 2026 को टेक्सास के स्टारबेस से एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान, SpaceX के मेगा रॉकेट 'Starship' का बूस्टर तब फट गया, जब उसे पकड़ने की कोशिश को बीच में ही रोकना पड़ा. ( फोटो - AP Photo )

हैदराबाद: SpaceX का अपने पूरे Starship को लॉन्च पैड पर वापस लाने का प्रयास तब विफल हो गया, जब शुक्रवार को इसका बूस्टर मैक्सिको की खाड़ी में गिरकर फट गया. लेकिन फिर भी, अपने अब तक के सबसे साहसिक परीक्षण में यह अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंच गया.

लिफ्टऑफ़ के बाद टेक्सास स्थित पैड पर लौटने के बजाय, पहले चरण के बूस्टर को समुद्र में एक दूसरी जगह की ओर मोड़ दिया गया. इस रुकावट के बावजूद, अंतरिक्ष यान अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा. अगर कोई और दिक्कत नहीं आती है, तो शनिवार को यह पैड की ओर बढ़ेगा. यह उड़ान 22 घंटे तक चल सकती है.

ऐसा पहली बार हुआ है, जब Starship ऑर्बिट से वापस पैड पर लौटने की कोशिश करेगा, जहां लॉन्च टॉवर से जुड़ी मैकेनिकल आर्म्स उसे हवा में ही पकड़ लेंगी. बूस्टर के खो जाने का मतलब यह हुआ कि एलन मस्क की कंपनी एक साथ दो चीज़ें पकड़ने (डबल कैच) से चूक गई. SpaceX का मेगा रॉकेट 'SpaceX' 13 नवंबर, 2026 को टेक्सास के स्टारबेस से एक टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ान भरता हुआ. (फोटो - AP Photo) इसका मूल लक्ष्य रॉकेट के हर एक हिस्से को वापस पाना था, जिससे भविष्य में उसे रीसाइकल किया जा सके—एक ऐसा काम जो दुनिया में अब तक कहीं भी नहीं हो पाया है. एलन मस्क का मानना ​​है कि इससे लॉन्च की रफ्तार और निरंतरता उस स्तर तक पहुंच जाएगी, जो चंद्रमा पर बेस बनाने और मंगल ग्रह पर लोगों को भेजने के लिए ज़रूरी है. ऑर्बिट में पहुंचने के कुछ ही समय बाद, Starship ने कंपनी के 26 सबसे एडवांस Starlink उपग्रहों को वहां छोड़ दिया. कंपनी की योजना यह है कि शनिवार को होने वाले ग्रैंड फ़िनाले के लिए लॉन्च साइट पर वापस लौटने से पहले, Starship लगभग 170 मील (275 किलोमीटर) की ऊंचाई पर पृथ्वी के 15 चक्कर लगाएगा. SpaceX ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा के पास स्थित अपने विशाल 'स्टारबेस' पर पहले ही तीन बार बूस्टर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया था. इसी वजह से शुक्रवार को मिली असफलता और भी ज्यादा चौंकाने वाली रही. SpaceX लॉन्च कमेंटेटर केट टाइस ने कहा कि, "खैर, आज हम ऐसी खबर सुनने की उम्मीद नहीं कर रहे थे." उन्होंने आगे बताया कि यह लॉन्च पैड की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कई कड़े सुरक्षा जांचों का ही एक हिस्सा था. क्या गड़बड़ी हुई, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. 13 नवंबर, 2026 को टेक्सास के स्टारबेस से हुई एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान, SpaceX के मेगा रॉकेट 'Starship' के बूस्टर को पकड़ने की कोशिश नाकाम रही. (फोटो - AP Photo) यह बूस्टर के अपग्रेडेड वर्ज़न को पकड़ने की पहली कोशिश थी. 236 फीट (72 मीटर) लंबा यह बूस्टर, चंद्रमा और मंगल अभियानों के लिए तैयार किया गया प्रोडक्शन मॉडल है. यह पहली बार होगा, जब कंपनी स्पेसक्राफ्ट को पकड़ने की कोशिश करेगी, जो 171 फीट (52 मीटर) लंबा है. इन दोनों को मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनता है, जिसकी ऊंचाई 407 फीट (124 मीटर) तक हो जाती है. इससे पहले के 14 Starship के अंतरिक्ष यान वाले हिस्से समुद्र में —या तो उड़ान के अंत में योजना के अनुसार, या फिर दुर्घटना के चलते जलते हुए मलबे के रूप में जा गिरे.