मंगल के चंद्रमा Phobos पर उतरेगा जापान का स्पेसक्राफ्ट, मिट्टी का सैम्पल लाएगा वापस
मंगल ग्रह के चंद्रमाओं से भी अब तक कोई नमूने नहीं ला पाया है. लेकिन अब इसके लिए जापान से एक मिशन लॉन्च किया है.
Published : October 20, 2026 at 11:35 AM IST
हैदराबाद: मंगल ग्रह के रहस्यमयी चंद्रमाओं की खोज करने और वहां से नमूने वापस लाने के एक अभूतपूर्व अभियान के तहत, मंगलवार को जापान का एक अंतरिक्ष यान मंगल की ओर रवाना हुआ.
दुनिया की पांच अंतरिक्ष एजेंसियां इस पांच साल के मिशन के लिए एक साथ आई हैं. इस मिशन के तहत मंगल के दो छोटे चंद्रमाओं में से बड़े और पास वाले चंद्रमा, 'Phobos' पर एक रोबोटिक जांच उपकरण और एक रोवर उतारने का प्रयास किया जाएगा.
जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो नमूने इकट्ठा करने के इस साहसिक अभियान का नेतृत्व कर रही है, उसने तनेगाशिमा द्वीप पर स्थित देश के मुख्य स्पेसपोर्ट से भोर होने से पहले ही अंतरिक्ष यान को लॉन्च कर दिया.
एक घंटे बाद, जब अंतरिक्ष यान योजना के अनुसार रॉकेट के ऊपरी हिस्से से अलग हो गया, तो अधिकारियों ने इसे सफल घोषित कर दिया. फ्लाइट कंट्रोलर्स खुशी से तालियां बजाने लगे, अपनी सीटों से उछल पड़े, एक-दूसरे से हाथ मिलाया और गले मिले.
अभी तक कोई भी मंगल ग्रह या उसके चंद्रमाओं से नमूने लाने में नहीं हो पाया है सफल
पिछले 50 सालों में NASA ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक नौ अंतरिक्ष यान उतारे हैं और साल 2021 में चीन ने भी वहां अपना यान उतारा है, लेकिन आज तक कोई भी फोबोस या उसके साथी चंद्रमा डीमोस पर नहीं गया है. और तो और, मंगल ग्रह के चंद्रमाओं की तो बात ही छोड़िए, अब तक कोई भी मंगल ग्रह से ही नमूने (सैंपल) वापस नहीं ला पाया है.
अगर यह मिशन सफल रहता है, तो 2031 तक फोबोस की धूल, मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी पर आ जाएंगे. इस प्रोजेक्ट से जुड़े NASA के खगोल भौतिक विज्ञानी टॉम स्टैटलर ने कहा कि, "इसमें काफी एड्रेनालाईन, बहुत सारा उत्साह और कई हैरान कर देने वाले पल हैं." जापान को इसमें एक बढ़त हासिल है, क्योंकि वह पहले ही दो बार एस्टेरॉयड के नमूने सफलतापूर्वक वापस ला चुका है.
मंगल का चंद्रमा फोबोस एक ऊबड़-खाबड़, छोटा सा पत्थर
फोबोस एक ऊबड़-खाबड़, आलू के आकार की चट्टान है, जिसका व्यास लगभग 14 मील (22 किलोमीटर) है. इसके टुकड़ों का अध्ययन करने से यह पता चल सकता है कि मंगल के चंद्रमा — और शायद दूसरी जगहों के चंद्रमा — कैसे बने.
'मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन' (MMX) नाम के इस 578 मिलियन डॉलर के मिशन में 5 टन वजनी एक बड़ा अंतरिक्ष यान शामिल है, जो अगली गर्मियों के आखिर तक मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा. यह लाल ग्रह के चारों ओर फोबोस की कक्षा के साथ तालमेल बिठाएगा और फिर वहां से एक फ्रांसीसी-जर्मन रोवर को छोड़ेगा. इस रोवर का नाम 'Idefix' रखा गया है, जो 'एस्टेरिक्स' कॉमिक्स के एक सफेद टेरियर कुत्ते के नाम पर है.
माइक्रोवेव ओवन से बड़ा न होने के कारण, 'Idefix' खुद ही Phobos की सतह पर उतरेगा. फोबोस के बेहद कम गुरुत्वाकर्षण के कारण, यह वहां रुकने से पहले कुछ मिनटों तक उछलता रहेगा.
रोवर 'आइडफिक्स' के उतरने के बाद क्या होगा
इस चार पहियों वाले रोवर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि अगर यह उल्टा गिर जाए, तो खुद-ब-खुद सीधा हो सके. हालांकि, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के जूलियन बारौख का कहना है कि अगर यह नरम मिट्टी में धंस जाए या चट्टानों के बीच फंस जाए, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता.
उन्होंने आगे बताया कि एक बार जब रोवर के सोलर पैनल खुल जाते हैं, तो यह खुद को सीधा नहीं कर सकता. यही वजह है कि यह बहुत ही धीमी गति से—1 मिलीमीटर प्रति सेकंड (0.04 इंच प्रति सेकंड)—आगे बढ़ेगा.
बारौख के अनुसार, 'Idefix' 100 दिनों तक फोबोस के चारों ओर घूमते हुए "सुरक्षा के लिए एक स्काउट" का काम करेगा. जापानी फ्लाइट कंट्रोलर्स चाहते हैं कि जब 2028 के आखिर में या 2029 में 'मदरशिप' — जो चार पैरों वाला एक स्थिर लैंडर है — सैंपल इकट्ठा करने के लिए सतह पर उतरे, तो वह धूल भरी मिट्टी और ऊबड़-खाबड़ इलाकों से बचे.
लैंडर फोबोस पर केवल दो घंटे बिताएगा. इस दौरान वह ड्रिलिंग करेगा और कम से कम 10 ग्राम (एक औंस का एक-तिहाई हिस्सा) सामग्री इकट्ठा करेगा, जिसके बाद वह वापस अंतरिक्ष में रवाना हो जाएगा.
साल 2030 में मंगल के आसपास के इलाके से निकलने से पहले, वह कई बार डिमोस के पास से गुजरते हुए उसका अध्ययन करेगा. इसके बाद वह तेजी से पृथ्वी की ओर लौटेगा, ताकि 2031 में ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में सैंपल पहुंचा सके. यह एक बेहद जोखिम भरा काम है, जिसके रास्ते में मलबे बिखरे पड़े हैं.
इन चंद्रमाओं के नाम भी कुछ खास सुकून देने वाले नहीं हैं: ग्रीक भाषा में 'फोबोस' का अर्थ है 'डर' और 'डीमोस' का अर्थ है 'खौफ'. ये युद्ध के देवता एरेस (रोमन पौराणिक कथाओं में मंगल/मार्स) के जुड़वां बेटे हैं.
Martian Moons eXploration (MMX) aboard the H3 Launch Vehicle No. 10 is set to launch on October 20! Watch the launch live via the link below 🔽 https://t.co/UErHam1XcI 🎥 Activity Report Mini #MMX #H3F10 #JAXA https://t.co/tSTDIxyYAA— JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency) (@JAXA_en) October 18, 2026
वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि कैसे बने मंगल के 2 चंद्रमा
रूस को फोबोस से जुड़े अपने तीनों प्रयासों के साथ-साथ मंगल ग्रह के कई अन्य अभियानों में भी असफलता मिली. मंगल ग्रह के अपने इकलौते अन्य मिशन में, जापान भी एक अंतरिक्ष यान को लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित करने में नाकाम रहा.
यहां तक कि NASA को भी इस अहम सवाल का जवाब खोजने की कोशिश में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा है: क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था? मंगल के चंद्रमाओं का अध्ययन करके, वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फोबोस और डीमोस, मंगल और किसी अंतरिक्ष चट्टान के बीच हुई प्राचीन टक्कर के परिणामस्वरूप बने थे.
यह भी संभव है कि ये चंद्रमा असल में भटकते हुए क्षुद्रग्रह (एस्टेरॉयड) हों, जो मंगल के गुरुत्वाकर्षण में फंस गए हों. जो भी हो, वैज्ञानिकों को फोबोस पर मंगल के कुछ अंश मिलने की उम्मीद है. इससे मिलने वाले सैंपल एक तरह से 'दो-में-एक' का बेहतरीन मौका होंगे, जो ग्रहों और चंद्रमाओं के बनने की प्रक्रिया, और शायद जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को समझने में भी मदद कर सकते हैं.
NASA की कार्यवाहक प्लैनेटरी साइंस डायरेक्टर लिंडसे हेस ने कहा कि इन खोजों से भविष्य के मंगल मिशनों—जिनमें अंतरिक्ष यात्रियों वाले मिशन भी शामिल हैं—जिसकी रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी. जर्मनी अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर प्रमुख मार्कस ग्रेबेनस्टीन ने कहा कि, "यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है. हम मंगल प्रणाली से नमूने वापस लाने वाले पहले मिशन का हिस्सा हैं."
मंगल ग्रह की चट्टानों और मिट्टी में छिपे वैज्ञानिक खजाने को हासिल करने की कोशिश करने वाला जापान अकेला देश नहीं है. चीन की योजना 2028 में मंगल ग्रह पर एक 'सैंपल रिटर्न मिशन' भेजने की है. वहीं, NASA अभी भी इस बात पर विचार कर रहा है कि 'परसेवरेंस मार्स रोवर' (जो पृथ्वी के बाहर ड्राइविंग करने में सबसे आगे है) द्वारा इकट्ठा की गई 30 से ज़्यादा सैंपल ट्यूबों को वापस कैसे लाया जाए.
मंगल प्रणाली से नमूने वापस लाने की दौड़ में जापान और चीन के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है. दोनों का लक्ष्य 2031 तक ऐसा करने का है. जापान इस मिशन में 350 मिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है. NASA 87 मिलियन डॉलर, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी लगभग 68 मिलियन डॉलर, जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी लगभग 56 मिलियन डॉलर और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी लगभग 17 मिलियन डॉलर का योगदान दे रही है.