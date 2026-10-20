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मंगल के चंद्रमा Phobos पर उतरेगा जापान का स्पेसक्राफ्ट, मिट्टी का सैम्पल लाएगा वापस

मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को दक्षिणी जापान के कागोशिमा प्रान्त में स्थित तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से एक H3 रॉकेट ने उड़ान भरी. ( फोटो - Naoki Hiraoka/Kyodo News via AP )

हैदराबाद: मंगल ग्रह के रहस्यमयी चंद्रमाओं की खोज करने और वहां से नमूने वापस लाने के एक अभूतपूर्व अभियान के तहत, मंगलवार को जापान का एक अंतरिक्ष यान मंगल की ओर रवाना हुआ.

दुनिया की पांच अंतरिक्ष एजेंसियां ​​इस पांच साल के मिशन के लिए एक साथ आई हैं. इस मिशन के तहत मंगल के दो छोटे चंद्रमाओं में से बड़े और पास वाले चंद्रमा, 'Phobos' पर एक रोबोटिक जांच उपकरण और एक रोवर उतारने का प्रयास किया जाएगा.

जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो नमूने इकट्ठा करने के इस साहसिक अभियान का नेतृत्व कर रही है, उसने तनेगाशिमा द्वीप पर स्थित देश के मुख्य स्पेसपोर्ट से भोर होने से पहले ही अंतरिक्ष यान को लॉन्च कर दिया. एक घंटे बाद, जब अंतरिक्ष यान योजना के अनुसार रॉकेट के ऊपरी हिस्से से अलग हो गया, तो अधिकारियों ने इसे सफल घोषित कर दिया. फ्लाइट कंट्रोलर्स खुशी से तालियां बजाने लगे, अपनी सीटों से उछल पड़े, एक-दूसरे से हाथ मिलाया और गले मिले. अभी तक कोई भी मंगल ग्रह या उसके चंद्रमाओं से नमूने लाने में नहीं हो पाया है सफल

पिछले 50 सालों में NASA ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक नौ अंतरिक्ष यान उतारे हैं और साल 2021 में चीन ने भी वहां अपना यान उतारा है, लेकिन आज तक कोई भी फोबोस या उसके साथी चंद्रमा डीमोस पर नहीं गया है. और तो और, मंगल ग्रह के चंद्रमाओं की तो बात ही छोड़िए, अब तक कोई भी मंगल ग्रह से ही नमूने (सैंपल) वापस नहीं ला पाया है. अगर यह मिशन सफल रहता है, तो 2031 तक फोबोस की धूल, मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी पर आ जाएंगे. इस प्रोजेक्ट से जुड़े NASA के खगोल भौतिक विज्ञानी टॉम स्टैटलर ने कहा कि, "इसमें काफी एड्रेनालाईन, बहुत सारा उत्साह और कई हैरान कर देने वाले पल हैं." जापान को इसमें एक बढ़त हासिल है, क्योंकि वह पहले ही दो बार एस्टेरॉयड के नमूने सफलतापूर्वक वापस ला चुका है. मंगल का चंद्रमा फोबोस एक ऊबड़-खाबड़, छोटा सा पत्थर

फोबोस एक ऊबड़-खाबड़, आलू के आकार की चट्टान है, जिसका व्यास लगभग 14 मील (22 किलोमीटर) है. इसके टुकड़ों का अध्ययन करने से यह पता चल सकता है कि मंगल के चंद्रमा — और शायद दूसरी जगहों के चंद्रमा — कैसे बने. 'मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन' (MMX) नाम के इस 578 मिलियन डॉलर के मिशन में 5 टन वजनी एक बड़ा अंतरिक्ष यान शामिल है, जो अगली गर्मियों के आखिर तक मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा. यह लाल ग्रह के चारों ओर फोबोस की कक्षा के साथ तालमेल बिठाएगा और फिर वहां से एक फ्रांसीसी-जर्मन रोवर को छोड़ेगा. इस रोवर का नाम 'Idefix' रखा गया है, जो 'एस्टेरिक्स' कॉमिक्स के एक सफेद टेरियर कुत्ते के नाम पर है. माइक्रोवेव ओवन से बड़ा न होने के कारण, 'Idefix' खुद ही Phobos की सतह पर उतरेगा. फोबोस के बेहद कम गुरुत्वाकर्षण के कारण, यह वहां रुकने से पहले कुछ मिनटों तक उछलता रहेगा. रोवर 'आइडफिक्स' के उतरने के बाद क्या होगा

इस चार पहियों वाले रोवर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि अगर यह उल्टा गिर जाए, तो खुद-ब-खुद सीधा हो सके. हालांकि, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के जूलियन बारौख का कहना है कि अगर यह नरम मिट्टी में धंस जाए या चट्टानों के बीच फंस जाए, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता. उन्होंने आगे बताया कि एक बार जब रोवर के सोलर पैनल खुल जाते हैं, तो यह खुद को सीधा नहीं कर सकता. यही वजह है कि यह बहुत ही धीमी गति से—1 मिलीमीटर प्रति सेकंड (0.04 इंच प्रति सेकंड)—आगे बढ़ेगा.