OpenAI ने Sora में लगाया ‘सेफ्टी लॉक’: अब बिना इजाज़त कोई भी नहीं बना पाएगा सेलिब्रेटी का AI Video

OpenAI ने Sora में ऐसे सेफ्टी सिस्टम जोड़े हैं जो सेलिब्रिटी की इमेज या आवाज़ को बिना अनुमति ब्लॉक कर देंगे. ( फोटो क्रेडिट: OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI ने अपने वीडियो जनरेशन टूल Sora को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने अब ऐसे सेफ्टी रूल्स जोड़ दिए हैं, जिससे किसी भी सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर का चेहरा या आवाज़ बिना उनकी परमिशन के किसी भी AI वीडियो में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. ये कदम OpenAI ने SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists), मशहूर हॉलीवुड एक्टर Bryan Cranston और कई बड़ी एजेंसियों के साथ मिलकर उठाया है.

क्यों पड़ा ज़रूरत Sora में सख्ती की?

Sora के लॉन्च के बाद से ही लोग इसमें तरह-तरह के वीडियोज़ बना रहे थे — जैसे Stephen Hawking को स्विमिंग पूल में कूदते हुए दिखाना या Einstein को रेसलर के रूप में पेश करना. इंटरनेट पर ये क्रिएटिव वीडियो वायरल तो हुए, लेकिन कई सेलिब्रिटीज़ ने इस पर नाराज़गी जताई कि उनकी likeness और voice का यूज़ उनकी मर्ज़ी के बिना हो रहा है.

Actor Bryan Cranston (जो ‘Breaking Bad’ के Walter White के रोल के लिए फेमस हैं) ने इस मामले को SAG-AFTRA तक पहुँचाया. उनका कहना था,