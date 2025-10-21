OpenAI ने Sora में लगाया ‘सेफ्टी लॉक’: अब बिना इजाज़त कोई भी नहीं बना पाएगा सेलिब्रेटी का AI Video
OpenAI ने Sora के AI दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए नए सुरक्षा नियम जोड़े हैं. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
Published : October 21, 2025 at 5:26 PM IST
हैदराबाद: OpenAI ने अपने वीडियो जनरेशन टूल Sora को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने अब ऐसे सेफ्टी रूल्स जोड़ दिए हैं, जिससे किसी भी सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर का चेहरा या आवाज़ बिना उनकी परमिशन के किसी भी AI वीडियो में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. ये कदम OpenAI ने SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists), मशहूर हॉलीवुड एक्टर Bryan Cranston और कई बड़ी एजेंसियों के साथ मिलकर उठाया है.
क्यों पड़ा ज़रूरत Sora में सख्ती की?
Sora के लॉन्च के बाद से ही लोग इसमें तरह-तरह के वीडियोज़ बना रहे थे — जैसे Stephen Hawking को स्विमिंग पूल में कूदते हुए दिखाना या Einstein को रेसलर के रूप में पेश करना. इंटरनेट पर ये क्रिएटिव वीडियो वायरल तो हुए, लेकिन कई सेलिब्रिटीज़ ने इस पर नाराज़गी जताई कि उनकी likeness और voice का यूज़ उनकी मर्ज़ी के बिना हो रहा है.
Actor Bryan Cranston (जो ‘Breaking Bad’ के Walter White के रोल के लिए फेमस हैं) ने इस मामले को SAG-AFTRA तक पहुँचाया. उनका कहना था,
“ये सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर परफ़ॉर्मर की पहचान और मेहनत की सुरक्षा का मामला है. मैं OpenAI का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने इस पर एक्शन लिया और guardrails को और मज़बूत किया.”
OpenAI के नए कदम क्या हैं?
OpenAI ने अब Sora में ऐसे सिस्टम लगाए हैं जो किसी भी सेलिब्रिटी की इमेज या वॉइस को पहचानकर उसे ब्लॉक कर देंगे, अगर वो कंटेंट उनकी सहमति के बिना बनाया जा रहा हो. साथ ही कंपनी ने कहा है कि वो NO FAKES Act को भी सपोर्ट करती है — जो एक अमेरिकी बिल है, जिसका मकसद है आर्टिस्ट्स और म्यूज़िशियन्स को उनके वॉइस या फेस के AI misuse से बचाना.
OpenAI के CEO Sam Altman ने कहा,
“हम परफ़ॉर्मर्स के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह कमिटेड हैं और NO FAKES Act को शुरू से सपोर्ट करते हैं.”
पहले भी उठाए गए कदम
पिछले हफ्ते OpenAI ने Martin Luther King Jr. Foundation के साथ मिलकर एक्शन लिया था, जब Sora पर कुछ यूज़र्स ने डॉ. किंग के disrespectful AI videos बनाए थे. अब इन नई पॉलिसीज़ से ऐतिहासिक और मौजूदा दोनों तरह के पब्लिक फिगर्स की डिजिटल इमेज को बेहतर सुरक्षा मिलेगी.