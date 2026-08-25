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Sony ने यूज़र्स को भेजा साफ संदेश: PlayStation की डिजिटल गेम्स आपकी नहीं होतीं

सोनी ने प्लेस्टेशन यूजर्स को मेल भेजकर साफ बता दिया है कि स्टोर से खरीदी डिजिटल गेम्स उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सिर्फ लाइसेंस है.

From 2028 onwards, new PlayStation games will only be available digitally and physical discs will cease to be produced.
दो हजार अट्ठाईस से प्लेस्टेशन की नई गेम्स सिर्फ डिजिटल मिलेंगी और फिजिकल डिस्क बनना बंद हो जाएगा. (Image Credit: PlayStation)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2026 at 4:28 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: सोनी आजकल अपने प्लेस्टेशन यूज़र्स को ईमेल भेज रही है. इस सेल में कंपनी ने एक बार फिर अपने यूज़र्स को याद दिलाया है कि प्लेस्टेशन स्टोर से खरीदी गई डिजिटल गेम्स यूज़र्स की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होतीं. यूज़र्स सिर्फ उन गेम्स को इस्तेमाल करने का लाइसेंस खरीदते हैं. प्लेस्टेशन के बहुत सारे यूज़र्स को ये मेल भेजा गया है. इसमें प्लेस्टेशन के पूरे टर्म्स की डिटेल्स भी बताई गई हैं.

भारत में भी PlayStation यूजर्स को ऐसा ही मेल मिल रहा है. हमारे पास भी सोनी का मेल आया है, जिसमें सोनी ने अपने यूज़र्स के लिए लिखा है कि, आपने हाल ही में प्लेस्टेशन टर्म्स ऑफ सर्विस, कोड ऑफ कंडक्ट, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार किया है. कंपनी ने भविष्य के लिए इन टर्म्स की पूरी कॉपी मेल में भेज दी है, ताकि यूज़र्स इसे अपने पास रख रखे और अच्छी तरीके से पूरी डिटेल्स को समझ सकें.

डिजिटल प्रॉडक्ट पर मालिकाना हक नहीं

टर्म्स के एक हिस्से में साफ कहा गया है कि सॉफ्टवेयर आपको लाइसेंस पर दिया जाता है, बेचा नहीं जाता. आपको एक सीमित, नॉन-एक्सक्लूसिव, नॉन-ट्रांसफरेबल और पर्सनल लाइसेंस मिलता है. इससे आप गेम को सिर्फ अपनी निजी और गैर-व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खेल सकते हैं. इस गेम का इस्तेमाल आप उसी सिस्टम या डिवाइस पर कर सकते हैं, जिसपर इसे बनाया गया है.

A part of the email sent by PlayStation
प्लेस्टेशन द्वारा भेजे गए ईमेल का एक पार्ट (Image Credit: ETV Bharat)

भारत में भेजे गए मेल में भाषा थोड़ी अलग है लेकिन बात वही है. इस मेल के Shopping on PlayStation Store सेक्शन में कंपनी लिखती है कि जब आप प्लेस्टेशन स्टोर से कोई डिज़िटल प्रोडक्ट खरीदते या डाउनलोड करते हैं, तो आप सिर्फ पर्सनल लाइसेंस खरीदते हैं. ये लाइसेंस तब तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जब तक लोकल कानून इसकी परमिशन न दे. इसका मतलब साफ है कि आप गेम को लाइसेंस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट के मालिक नहीं बनते और नाही बन सकते हैं.

फिजिकल डिस्क बंद होने का फैसला और यूजर्स का गुस्सा

सोनी का ये मेल यूज़र्स के पास ऐसे वक्त में आया है, जब यूज़र्स डिज़िटल ओनरशिप को लेकर चिंतित हैं. सोनी ने फैसला किया है कि जनवरी 2028 से नई PlayStation गेम्स की फिजिकल डिस्क बनना बंद हो जाएगी. उसके बाद गेम्स सिर्फ प्लेस्टेशन स्टोर से डिजिटल रूप में ही मिलेंगी. इस फैसले से यूज़र्स काफी नाराज़ हो गए हैं. लोग कंज्यूमर राइट्स, ओनरशिप और गेम्स प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं.

गेम प्रिजर्वेशन ग्रुप Does it play? ने 23 अगस्त से प्लेस्टेशन बॉयकॉट करने की घोषणा की है. वो यूज़र्स से अपील कर रहे हैं कि अकाउंट से लॉग आउट करें, गेमर्स न खेलें, खरीददारी बंद करें और सब्सक्रिप्शन कैंसल कर दें. हालांकि, यूज़र्स की इतनी नाराजगी के बाद भी सोनी अपने फैसले से पीछे नहीं हट रही है. जुलाई की अर्निंग्स कॉल में कंपनी ने कहा कि वो सावधानी से आगे बढ़ेगी, भले ही यूज़र्स का विरोध हो या न हो.

प्लेस्टेशन टर्म्स में और भी कई बातें हैं. अकाउंट सस्पेंड होने पर पेड गेम्स का एक्सेस भी जा सकता है. डिजिटल प्रॉडक्ट थर्ड पार्टी से लिंक होने पर अनलिंक करने से एक्सेस खत्म हो सकता है. कैंसलेशन के नियम भी सख्त हैं. ज्यादातर मामलों में डाउनलोड शुरू होते ही मन बदलने का अधिकार भी सीमित हो जाता है.

सोनी का ये मेल और टर्म्स डिजिटल दुनिया की उस हकीकत को सामने लेकर आता है, जिसे लेकर आम यूज़र्स काफी भ्रम में रहते हैं कि डिजिटल गेम खरीदने के बावजूद असली कंट्रोल कंपनी के पास ही रहता है. 2028 के बाद जब प्लेस्टेशन का सबकुछ डिजिटल हो जाएगा, तब ये नियम और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे. प्लेस्टेशन के यूज़र्स को अपने अधिकार और सीमाओं दोनों को समझना होगा.

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