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Sony BRAVIA 7II भारत में लॉन्च, True RGB LED टेक्नोलॉजी वाला पहला TV

BRAVIA 7II में HDMI 2.1 के जरिए 4K 120fps गेमिंग सपोर्ट है, जो PS5 यूजर्स के लिए एक आदर्श टेलीविजन बनाता है. ( Sony India )

हैदराबाद: अगर आप एक ऐसा टीवी खोज रहे हैं, जो तस्वीर की क्वालिटी से कोई समझौता न करे, तो सोनी इंडिया ने आपके लिए एक नया टीवी लॉन्च किया है, जिसका नाम Sony BRAVIA 7II है. यह भारत में Sony का पहला True RGB LED TV है, जो पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी के मामले में एक नया स्टैंडर्ड सेट करने का दावा करता है. कंपनी ने इसे उन यूज़र्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है, जो HDR कंटेंट, फिल्में, वेब सीरीज और गेमिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. True RGB टेक्नोलॉजी क्यों है खास? सामान्य Mini LED TVs में सफेद रंग की बैकलाइट इस्तेमाल होती है, जिसपर कलर फिल्टर लगाए जाते हैं. लेकिन BRAVIA 7II में लाल, हरे और नीले LED को अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जाता है. इस वजह से रंग ज्यादा सटीक, गहरे काले और ब्लूमिंग की समस्या काफी कम हो जाती है. सोनी का Cognitive Processor XR इस सबको रियल टाइम में और बेहतर बनाता है. XR Contrast Booster 20, XR Clear Image और XR Motion Clarity जैसी टेक्नोलॉजी मिलकर हर तरह के कंटेंट को - चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एक्शन मूवी हो या डॉक्युमेंट्री - एक बढ़िया विजुअल एक्सपीरियंस में बदल देती हैं. 65 इंच और उससे बड़े मॉडल्स में X-Wide Angle Pro टेक्नोलॉजी यह भी सुनिश्चित करती है कि अलग-अलग कोण से बैठे दर्शकों को भी एक जैसी पिक्चर दिखे. गेमिंग और स्मार्ट फीचर्स