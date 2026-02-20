Nothing Phone 4a सीरीज़ में मिलेगा Snapdragon का प्रोसेसर, जानें कब होने वाले हैं लॉन्च
Nothing मार्च के पहले हफ़्ते में भारतीय बाजार में अपना नई Nothing 4a सीरीज़ लॉन्च करने वाली है. इसके प्रोसेसर की पुष्टि हो गई है.
Published : February 20, 2026 at 12:00 PM IST
हैदराबाद: लंदन स्थित स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Nothing मार्च के पहले हफ़्ते में भारतीय बाजार में अपना नई Nothing 4a सीरीज़ लॉन्च करने वाली है. इस आने वाले लाइनअप में Nothing Phone 4a Pro और Phone 4a नाम के दो मॉडल शामिल किए जा सकते हैं. बता दें कि कंपनी ने हाल ही में Phone 4a सीरीज़ की लॉन्च डेट का खुलासा किया है.
इसकी लॉन्च से पहले, कंपनी ने हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में टीज़ करना शुरू कर दिया है. इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने उस प्रोसेसर निर्माता कंपनी का नाम बता दिया है, जिसका इस्तेमाल इन फोन्स में किया जाएगा. हाल ही में, दोनों मॉडल्स के बारे में कई डिटेल्स ऑनलाइन सामने आई हैं, जिसमें उनकी कीमतें भी शामिल हैं.
Nothing Phone 4a के अनुमानित स्पेफिकेशन
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, कार्ल पेई की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने इस बात की पुष्टि की कि उसकी आने वाली Nothing Phone 4a सीरीज़ में Snapdragon का प्रोसेसर दिया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने SoC का सही नाम अभी तक पता नहीं बताया है.
इसके अलावा, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने अभी तक जल्द ही लॉन्च होने वाले लाइनअप के बारे में दूसरे स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में नहीं बताया है, जिसमें इसकी बैटरी, कैमरा कॉन्फ़िगरेशन, बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले साइज़ शामिल हैं. हालांकि आने वाले हफ्तों में इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने आएगी.
यह कुछ हद तक उन पुरानी रिपोर्ट्स को सही साबित करता है जिनमें कहा गया था कि Nothing Phone 4a सीरीज़ में ऑक्टा कोर Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर लगाया जाएगा, जिसकी पीक क्लॉक स्पीड 2.71GHz हो सकती है. इसके अलावा, बैटरी की बात करें तो इसमें 5,400mAh की बैटरी मिल सकती है, जो 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी. इसके स्टैंडर्ड मॉडल में 6.7-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक हो सकता है.
Nothing Phone 4a सीरीज की अनुमानित कीमत
जानकारी यह भी सामने आई है कि Nothing Phone 4a Pro को 8GB+128GB और 12GB+256GB RAM स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जा सकता है. कीमत की बात करें तो यहां इसके छोटे वर्जन की कीमत EUR 499 यानी लगभग 54,000 रुपये हो सकती है, वहीं बड़े स्टोरेज वर्जन को EUR 569 यानी लगभग 61,000 रुपये की कीमत पर उतारा जा सकता है. कंपनी इसे ब्लैक, सिल्वर और पिंक कलर में उतार सकती है.
वहीं दूसरी तरफ, Nothing Phone 4a की बात करें तो इसके बेस 8GB RAM और 256GB स्टोरेज की कीमत EUR 409 यानी लगभग 44,000 रुपये हो सकती है. इसे फ्रांस, बेल्जियम और इटली में पेश किया जाएगा. इसके अलावा, टॉप-ऑफ़-द-लाइन 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत EUR 449 यानी लगभग 48,000 रुपये हो सकती है. इसे ब्लैक, ब्लू, पिंक और व्हाइट कलर ऑप्शन में ग्लोबली पेश किया जाएगा.