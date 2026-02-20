ETV Bharat / technology

Nothing Phone 4a सीरीज़ में मिलेगा Snapdragon का प्रोसेसर, जानें कब होने वाले हैं लॉन्च

बाईं ओर Nothing Phone 3a और दाईं ओर Nothing Phone 3a Pro ( फोटो - Nothing )

हैदराबाद: लंदन स्थित स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Nothing मार्च के पहले हफ़्ते में भारतीय बाजार में अपना नई Nothing 4a सीरीज़ लॉन्च करने वाली है. इस आने वाले लाइनअप में Nothing Phone 4a Pro और Phone 4a नाम के दो मॉडल शामिल किए जा सकते हैं. बता दें कि कंपनी ने हाल ही में Phone 4a सीरीज़ की लॉन्च डेट का खुलासा किया है. इसकी लॉन्च से पहले, कंपनी ने हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में टीज़ करना शुरू कर दिया है. इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने उस प्रोसेसर निर्माता कंपनी का नाम बता दिया है, जिसका इस्तेमाल इन फोन्स में किया जाएगा. हाल ही में, दोनों मॉडल्स के बारे में कई डिटेल्स ऑनलाइन सामने आई हैं, जिसमें उनकी कीमतें भी शामिल हैं. Nothing Phone 4a के अनुमानित स्पेफिकेशन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, कार्ल पेई की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने इस बात की पुष्टि की कि उसकी आने वाली Nothing Phone 4a सीरीज़ में Snapdragon का प्रोसेसर दिया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने SoC का सही नाम अभी तक पता नहीं बताया है. इसके अलावा, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने अभी तक जल्द ही लॉन्च होने वाले लाइनअप के बारे में दूसरे स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में नहीं बताया है, जिसमें इसकी बैटरी, कैमरा कॉन्फ़िगरेशन, बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले साइज़ शामिल हैं. हालांकि आने वाले हफ्तों में इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने आएगी.