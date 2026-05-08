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Qualcomm ने Snapdragon 6 Gen 5 और Snapdragon 4 Gen 5 मोबाइल प्रोसेसर हुए लॉन्च

Snapdragon 6 Gen 5 और Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट लॉन्च किए गए. ( फोटो - Qualcomm )

हैदराबाद: Qualcomm ने दो नए मोबाइल प्रोसेसर प्लेटफॉर्म — Snapdragon 6 Gen 5 और Snapdragon 4 Gen 5 — की लॉन्च घोषणा की है, जिनका मकसद स्मार्टफ़ोन की एक विस्तृत श्रृंखला में अगली जनरेशन का प्रदर्शन और दक्षता लाना है. ये दोनों चिपसेट Snapdragon Smooth Motion UI पेश करते हैं, जो एक नया फ़ीचर है और इसे बिना किसी रुकावट के नेविगेशन और रोज़मर्रा के कामों को और भी ज़्यादा स्मूद बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. Snapdragon 6 Gen 5, ऐप्स को 20 प्रतिशत तेज़ी से लॉन्च करता है और स्क्रीन में होने वाली रुकावट (stutter) को 18 प्रतिशत तक कम करता है. वहीं, Snapdragon 4 Gen 5 इस मामले में और भी आगे है, जो ऐप्स को 43 प्रतिशत तेज़ी से लॉन्च करता है और स्क्रीन में होने वाली रुकावट को 25 प्रतिशत तक कम करता है. Snapdragon 6 Gen 5

Snapdragon 6 Gen 5 उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अपने स्मार्टफ़ोन से और भी ज़्यादा चाहते हैं. यह बेहतर फ़ोटो क्वालिटी के लिए AI-पावर्ड कैमरा एन्हांसमेंट लाता है, साथ ही इसमें Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0 भी है, जिसे स्मूद और लगातार गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है. यह प्लेटफ़ॉर्म 21 प्रतिशत तक बेहतर GPU परफ़ॉर्मेंस देता है और इसे Wi-Fi 7 और अल्ट्रा-फ़ास्ट 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिला है, साथ ही Qualcomm के अनुसार इसकी बैटरी लाइफ़ भी ज़बरदस्त है.