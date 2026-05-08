Qualcomm ने Snapdragon 6 Gen 5 और Snapdragon 4 Gen 5 मोबाइल प्रोसेसर हुए लॉन्च
Qualcomm ने Snapdragon 6 Gen 5 और 4 Gen 5 प्रोसेसर लॉन्च किए हैं, जो ऐप्स को तेज़ी से लॉन्च करते हैं.
Published : May 8, 2026 at 11:44 AM IST
हैदराबाद: Qualcomm ने दो नए मोबाइल प्रोसेसर प्लेटफॉर्म — Snapdragon 6 Gen 5 और Snapdragon 4 Gen 5 — की लॉन्च घोषणा की है, जिनका मकसद स्मार्टफ़ोन की एक विस्तृत श्रृंखला में अगली जनरेशन का प्रदर्शन और दक्षता लाना है.
ये दोनों चिपसेट Snapdragon Smooth Motion UI पेश करते हैं, जो एक नया फ़ीचर है और इसे बिना किसी रुकावट के नेविगेशन और रोज़मर्रा के कामों को और भी ज़्यादा स्मूद बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
Snapdragon 6 Gen 5, ऐप्स को 20 प्रतिशत तेज़ी से लॉन्च करता है और स्क्रीन में होने वाली रुकावट (stutter) को 18 प्रतिशत तक कम करता है. वहीं, Snapdragon 4 Gen 5 इस मामले में और भी आगे है, जो ऐप्स को 43 प्रतिशत तेज़ी से लॉन्च करता है और स्क्रीन में होने वाली रुकावट को 25 प्रतिशत तक कम करता है.
No matter what your needs are, #Snapdragon has you covered — announcing Snapdragon 6 Gen 5 and Snapdragon 4 Gen 5. Which adventure are you choosing? pic.twitter.com/ujPcKnHcEE— Snapdragon India (@Snapdragon_IN) May 7, 2026
Snapdragon 6 Gen 5
Snapdragon 6 Gen 5 उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अपने स्मार्टफ़ोन से और भी ज़्यादा चाहते हैं. यह बेहतर फ़ोटो क्वालिटी के लिए AI-पावर्ड कैमरा एन्हांसमेंट लाता है, साथ ही इसमें Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0 भी है, जिसे स्मूद और लगातार गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है.
यह प्लेटफ़ॉर्म 21 प्रतिशत तक बेहतर GPU परफ़ॉर्मेंस देता है और इसे Wi-Fi 7 और अल्ट्रा-फ़ास्ट 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिला है, साथ ही Qualcomm के अनुसार इसकी बैटरी लाइफ़ भी ज़बरदस्त है.
Snapdragon 4 Gen 5
Snapdragon 4 Gen 5 उन आम यूज़र्स के लिए है, जो भरोसेमंद परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं. यह अपने पिछले वर्जन के मुकाबले 77 प्रतिशत तक बेहतर GPU परफॉर्मेंस देता है और Snapdragon 4-सीरीज़ में पहली बार 90FPS गेमप्ले लेकर आया है.
यह प्लेटफ़ॉर्म Dual SIM Dual Active (DSDA) 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है, जिससे बिना किसी रुकावट के एक साथ दो एक्टिव 5G या 4G कनेक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
Qualcomm Technologies में Product Management के Senior Vice President, Chenwei Yan ने कहा कि यह लॉन्च सभी स्तरों पर संतुलित परफॉर्मेंस देने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दिखाता है.
उन्होंने कहा कि, "हर प्लेटफॉर्म को जान-बूझकर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वह परफॉर्मेंस, पावर एफिशिएंसी और कनेक्टिविटी के बीच सही संतुलन बनाए रखे, जिससे हमारे पार्टनर्स दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को अगली जनरेशन के स्मार्टफोन एक्सपीरिएंस दे सकें."
Xiaomi के वाइस प्रेसिडेंट Jun Li ने भी इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इस सहयोग से स्मार्टफ़ोन की अलग-अलग क़ीमतों पर सार्थक इनोवेशन देखने को मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि, "हम इन दो नए Snapdragon प्लेटफ़ॉर्म को आने वाले डिवाइस में लाने के लिए उत्सुक हैं."
उपलब्धता
Snapdragon 6 Gen 5 Honor और Redmi के आने वाले डिवाइस में देखने को मिलेगा, जबकि Snapdragon 4 Gen 5 OPPO, Realme और Redmi के हैंडसेट में डेब्यू करेगा.