Xiaomi 18 Pro से लेकर OnePlus 16 तक, इन स्मार्टफोन में सबसे पहले मिलेगी Snapdragon 8 Elite Gen 6 सीरीज चिप
Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 6 सीरीज 2nm प्रोसेस पर बना है और CPU में 13% तथा GPU में 44% तक सुधार लाता है.
Published : September 23, 2026 at 4:57 PM IST
हैदराबाद: क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन समिट 2026 (Snapdragon Summit 2026) के पहले दिन एक नई फ्लैगशिप प्रोसेसर चिप को लॉन्च किया है. इसका नाम Snapdragon 8 Elite Gen 6 सीरीज है. यह 2nm प्रोसेस पर बना है. कंपनी का दावा है कि इसमें CPU में 13 प्रतिशत तक सुधार, GPU में 44 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन और NPU में 35 प्रतिशत तेज स्पीड मिलेगी.
इस चिप को कंपनी ने दो वर्ज़न में पेश किया है. पहला Snapdragon 8 Elite Gen 6 और दूसरा ज्यादा ताकतवर Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 है. इन दोनों चिप का इस्तेमाल Xiaomi, Vivo, iQOO, OnePlus, HONOR, Motorola, RedMagic और अन्य कंपनियों के आने वाले फ्लैगशिप फोन्स में किया जाएगा.
Two platforms. One bold vision for the future of mobile.— Snapdragon (@Snapdragon) September 22, 2026
Unveiled at #SnapdragonSummit, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 and Snapdragon 8 Elite Gen 6 are powered by the world's first mobile CPU to reach 5GHz, built for the age of agentic AI. pic.twitter.com/XvAv1mm5mb
Xiaomi, OnePlus और iQOO के फोन्स
शाओमी इस नए चिप को इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी बनेगी. कंपनी आज ही यानी 23 सितंबर को चीन में Xiaomi 18 Pro सीरीज लॉन्च करने वाली है. इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro पहला फोन है, जो Snapdragon 8 Elite Gen 6 के साथ आएगा और Xiaomi 18 Pro Max दूसरा फोन है, जिसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 फिट किया गया है.
Adam Zeng, Senior Vice President of Xiaomi Corporation and President of the International Business Department, is here to introduce Xiaomi 18 Pro Series, the world’s first smartphone series powered by @Snapdragon Dual 8 Elites!— Xiaomi (@Xiaomi) September 23, 2026
Watch the full speech here! 👀 pic.twitter.com/c916yBAQ6z
शाओमी के बाद OnePlus 16 में भी Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाओएगा. कंपनी ने इसमें खास Wind Chaser Gaming Kernel जोड़ा है. इससे गेमिंग में नेटिव 185FPS फुल फ्रेम रेट मिलेगा. 28 सितंबर को वनप्लस चीन में आयोजित होने वाले गेम कांन्फ्रेंस में इसके बारे में और भी डिटेल बताएगी. iQOO 16 और iQOO Pad Ultra भी इसी Extreme चिप के साथ 29 सितंबर को चीन में लॉन्च होंगे.
Vivo, RedMagic, Honor और Motorola के फोन्स
Vivo ने कहा है कि वो आने वाले वक्त में अपने कई फ्लैगशिप मॉडल्स को इसी चिपसेट के साथ के लॉन्च करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo X500 Ultra को मार्च या अप्रैल 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. RedMagic 12Pro+ अक्टूबर में लॉन्च होगा और इस फोन में भी कंपनी प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिप देने वाली है.
Revealing our most advanced smartphone yet at #SnapdragonSummit, motorola signature 27. Here’s what to look forward to:— motorola (@Moto) September 22, 2026
- Our best camera system yet.
- The only smartphone in the market to feature audio by Bang & Olufsen.
- Unprecedented speeds with @Snapdragon 8 Elite Extreme… pic.twitter.com/hGuz5Z9mmd
HONOR Magic9 Pro Max में भी प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिप लगाया जाएगा. यह फोन 28 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा मोटोरोला ने भी Motorola Signature 27 को पेश किया है, जिसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 लगाया गया है. कंपनी ने बताया है कि वो अपने इस फ्लैगशिप फोन को इसी साल के अंत तक में लॉन्च कर देगी.