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Xiaomi 18 Pro से लेकर OnePlus 16 तक, इन स्मार्टफोन में सबसे पहले मिलेगी Snapdragon 8 Elite Gen 6 सीरीज चिप

Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 6 सीरीज 2nm प्रोसेस पर बना है और CPU में 13% तथा GPU में 44% तक सुधार लाता है.

The Xiaomi 18 Pro series will launch in China today and will be the first to use both new Snapdragon chips.
Xiaomi 18 Pro सीरीज आज चीन में लॉन्च होगी और सबसे पहले दोनों नए Snapdragon चिप्स का इस्तेमाल करेगी. (Image Credit: X/Snapdragon)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 4:57 PM IST

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हैदराबाद: क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन समिट 2026 (Snapdragon Summit 2026) के पहले दिन एक नई फ्लैगशिप प्रोसेसर चिप को लॉन्च किया है. इसका नाम Snapdragon 8 Elite Gen 6 सीरीज है. यह 2nm प्रोसेस पर बना है. कंपनी का दावा है कि इसमें CPU में 13 प्रतिशत तक सुधार, GPU में 44 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन और NPU में 35 प्रतिशत तेज स्पीड मिलेगी.

इस चिप को कंपनी ने दो वर्ज़न में पेश किया है. पहला Snapdragon 8 Elite Gen 6 और दूसरा ज्यादा ताकतवर Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 है. इन दोनों चिप का इस्तेमाल Xiaomi, Vivo, iQOO, OnePlus, HONOR, Motorola, RedMagic और अन्य कंपनियों के आने वाले फ्लैगशिप फोन्स में किया जाएगा.

Xiaomi, OnePlus और iQOO के फोन्स

शाओमी इस नए चिप को इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी बनेगी. कंपनी आज ही यानी 23 सितंबर को चीन में Xiaomi 18 Pro सीरीज लॉन्च करने वाली है. इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro पहला फोन है, जो Snapdragon 8 Elite Gen 6 के साथ आएगा और Xiaomi 18 Pro Max दूसरा फोन है, जिसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 फिट किया गया है.

शाओमी के बाद OnePlus 16 में भी Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाओएगा. कंपनी ने इसमें खास Wind Chaser Gaming Kernel जोड़ा है. इससे गेमिंग में नेटिव 185FPS फुल फ्रेम रेट मिलेगा. 28 सितंबर को वनप्लस चीन में आयोजित होने वाले गेम कांन्फ्रेंस में इसके बारे में और भी डिटेल बताएगी. iQOO 16 और iQOO Pad Ultra भी इसी Extreme चिप के साथ 29 सितंबर को चीन में लॉन्च होंगे.

Vivo, RedMagic, Honor और Motorola के फोन्स

Vivo ने कहा है कि वो आने वाले वक्त में अपने कई फ्लैगशिप मॉडल्स को इसी चिपसेट के साथ के लॉन्च करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo X500 Ultra को मार्च या अप्रैल 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. RedMagic 12Pro+ अक्टूबर में लॉन्च होगा और इस फोन में भी कंपनी प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिप देने वाली है.

HONOR Magic9 Pro Max में भी प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिप लगाया जाएगा. यह फोन 28 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा मोटोरोला ने भी Motorola Signature 27 को पेश किया है, जिसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 लगाया गया है. कंपनी ने बताया है कि वो अपने इस फ्लैगशिप फोन को इसी साल के अंत तक में लॉन्च कर देगी.

TAGGED:

SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 6
XIAOMI 18 PRO
ONEPLUS 16
QUALCOMM 2NM CHIPSET
SNAPDRAGON 8 ELITE EXTREME GEN 6

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