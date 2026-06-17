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Snap ने पेश किए Specs AR स्मार्ट ग्लासेज़, 115-इंच होम सिनेमा जैसा मिलेगा डिस्प्ले एक्सपीरियंस

Specs AR ग्लासेज़ में इलेक्ट्रोक्रोमिक लेंस, एआई वॉयस असिस्टेंट और 115-इंच जैसा वर्चुअल डिस्प्ले एक्सपीरियंस दिया गया है. ( Image Credit: Snap Newsroom )

हैदराबाद: Snap ने पिछले साल अपने स्मार्ट वियरेबल्स डिवीज़न को अलग एंटिटी के रूप में पेश किया था और अब इस नई कंपनी ने अपना पहला कंज्यमूर-फोकस्ड ऑगमेंटेड रिएलिटी स्मार्ट ग्लास पेश कर दिया है. ऑगमेंटेड वर्ल्ड एक्सपो 2026 में मंगलवार को अनवील किए गए इन स्मार्ट ग्लासेज़ का नाम स्पेक्स (Specs) रखा गया है. इसका फ्रेम स्विस TR90 पॉलिमर से बनाया गया है, जिससे यह हल्का भी है और मजबूत भी है. इसमें दो अनस्पेसिफाइड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स दिए गए हैं, जो हैंड ट्रैकिंग और यूज़र के साथ अन्य इंटरैक्शन भी करते हैं. कंपनी का दावा है कि इन ग्लासेज़ को डेवलप करने के दौरान उसने 7,000 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं. कीमत और उपलब्धता स्पेक्स एआर ग्लासेज़ (Specs AR Glasses) को फिलहाल कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है, जिसकी कीमत 2,195 डॉलर यानी लगभग 2,07,000 रुपए रखी गई है. इसके लिए यूज़र्स को 200 डॉलर यानी करीब 19,000 रुपए की रिफंडेबल डिपॉजिट देनी होगी. कंपनी के प्लान के मुताबिक, यह डिवाइस इस साल पतझड़ के मौसम में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में शिप किया जाएगा. हालांकि, भारत समेत अन्य देशों में इसकी उपलब्धता को लेकर अभी तक कंपनी ने कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है. ऐसे में भारतीय यूज़र्स को इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है.