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Xiaomi से Samsung तक: जून में लॉन्च हुए बजट और प्रीमियम फोन, जानें फीचर्स और कीमत

इस लिस्ट में शाओमी, सैमसंग, लावा और मोटोरोला के फोन्स शामिल हैं. ( Image Credit: Xiaomi )

इस लिस्ट में शाओमी का प्रीमियम स्मार्टफोन भी शामिल है. शाओमी ने अपने इस फोन यानी Xiaomi 17T को Leica-ट्यून्ड कैमरा सिस्टम के साथ लॉन्च किया है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 8500-Ultra चिप दी गई है. फोन में 6.59-इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 3,500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है. इस फोन की कीमत 59,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 12GB+256GB वेरिएंट मिलता है. फोन का दूसरा वेरिएंट 12GB+512GB का है, जिसकी कीमत 64,999 रुपये है.

इस महीने की शुरुआत में मोटोरोला ने अपना Edge 70 Pro+ लॉन्च किया, जिसमें MediaTek Dimensity 8500 चिपसेट दिया गया है. इस फोन में 6.8-इंच की 1.5K एक्सट्रीम AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 5,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. फोन में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है, जिसके साथ IP68 और IP69 रेटिंग के साथ मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मौजूद है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50-50MP के तीन कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी शामिल है. इसकी कीमत 47,999 रुपये रखी गई है.

हैदराबाद: जून का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन यह महीना स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी खास रहा है. भारत समेत दुनियाभर में कई कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च किए, जिनमें बजट सेगमेंट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं. मेमोरी चिप्स की कमी के बावजूद सैमसंग, शाओमी और लावा जैसी इंडियन स्मार्टफोन कंपनियों ने भी इस महीने अलग-अलग प्राइस रेंज में फोन्स लॉन्च किए हैं और महीना खत्म होते-होते एप्पल ने भी इशारा कर दिए हैं कि पुराने और नए दोनों आईफोन्स की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है. खैर, इस आर्टिकल में हम आपको उन पॉपुलर फोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जून के महीने में भारत में लॉन्च किया गया है.

Redmi Turbo 5

शाओमी ने इस महीने भारत में पहली बार अपनी टर्बो सीरीज को भी लॉन्च किया है. भारत में इस रेडमी टर्बो सीरीज का पहला फोन Redmi Turbo 5 है. इस फोन की खास बात है कि इसमें कंपनी ने 100W की सुपरफास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,540mAh की एक बड़ी बैटरी भी दी है. इसके अलावा भी फोन में एक बड़ी डिस्प्ले, अच्छा प्रोसेसर और ठीक-ठाक कैमरा सेटअप मिलता है. फोन गेमर्स के लिए अच्छा भी हो सकता है. इस फोन की कीमत 37,999 रुपये से शुरू होती है.

Samsung Galaxy A27 5G

सैमसंग ने अपने इस फोन जून के आखिरी हफ्ते में ग्लोबल मार्केट के साथ-साथ भारत में भी लॉन्च किया है. इस फोन में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट, 6.7-इंच की फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. कंपनी ने इस फोन में छह साल तक सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और सिक्योरिटी पैच अपडेट देने का वादा किया है. अमेरिका में इस फोन की शुरुआती कीमत 349.99 डॉलर है लेकिन भारत में अभी तक कंपनी ने फोन की कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसकी बिक्री 3 जुलाई से शुरू होगी.

Lava Bold N2 5G

भारत की स्मार्टफोन कंपनी लावा भी बजट सेगमेंट में अपने फोन्स को लॉन्च करती रहती है और इस महीने में भी कंपनी ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है, लेकिन उनमे से सबसे खास Lava Bold N2 5G है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Unisoc T8200 चिपसेट दिया गया है, जो एक बड़ी डिस्प्ले, बैटरी और औसत कैमरा सेटअप के साथ आता है. यह लावा का एक बजट स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत 12,999 रुपये है.

लिहाजा, जून में कई कंपनियों ने भारत समेत दुनियाभर में कई अच्छे स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है, लेकिन महीने के अंत में एप्पल ने अपने मैकबुक और आईपैड की कीमत को 41% तक बढ़ा दिया और सीईओ टिम कुक ने कहा इस वक्त पूरी दुनिया में एआई डेटा सेंटर्स की वजह से मेमोरी चिप की जो कमी हुई है, वो टेक इंडस्ट्री के लिए 100 साल में एक बार आने वाली आपदा जितना बड़ा संकट है.

हालांकि, एप्पल ने अभी तक आईफोन की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सभी चीजों को देखकर समझ आ रहा है कि अब वो दिन भी दूर नहीं है, जब आईफोन की कीमत आसमान छूने लगेगी.