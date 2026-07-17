भारत में स्मार्टफोन की शिपमेंट में 10 प्रतिशथ की गिरावट, मेमोरी की बढ़ती कीमतें बनीं कारण
इस तिमाही के दौरान भारत का स्मार्टफोन बाज़ार दबाव में रहा, क्योंकि मांग और आपूर्ति दोनों पर बुरा असर पड़ा और 10 प्रतिशत गिर गया.
Published : July 17, 2026 at 12:44 PM IST
नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में भारत में स्मार्टफोन की शिपमेंट में 10 प्रतिशत (साल-दर-साल) की गिरावट आई है. शुक्रवार को सामने आई रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह पिछले छह सालों में जून तिमाही के दौरान आई सबसे बड़ी गिरावट है.
काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, इस गिरावट की मुख्य वजह मेमोरी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी थी. इससे लगभग सभी सेगमेंट में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ गईं, जिससे ग्राहकों की मांग कम हुई और फोन बदलने का समय (रिप्लेसमेंट साइकिल) लंबा हो गया. ऐसा तब हुआ जब कंपनियां प्रमोशन और फाइनेंसिंग जैसी सुविधाएं भी दे रही थीं.
इस तिमाही में भारत का स्मार्टफोन मार्केट दबाव में रहा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों पर बुरा असर पड़ा.
सीनियर एनालिस्ट प्राचीर सिंह ने कहा कि, "सप्लाई के मोर्चे पर, मेमोरी और दूसरे कंपोनेंट्स की लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण लगभग हर बड़ी OEM कंपनी को कई बार कीमतें बढ़ानी पड़ीं, जिसके चलते दूसरी तिमाही के आखिर तक स्मार्टफोन की औसत कीमत में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई."
साथ ही, मैक्रो-इकोनॉमिक चुनौतियों, महंगाई के दबाव और लोगों के गैर-ज़रूरी खर्च में कमी ने रिप्लेसमेंट डिमांड पर असर डाला. मास-मार्केट सेगमेंट (15,000 रुपये से कम कीमत वाले फोन) पर सबसे बुरा असर पड़ा, और इसकी शिपमेंट में साल-दर-साल 45 प्रतिशत की गिरावट आई.
इसके जवाब में, कई OEM ने बदलते बाज़ार के हालात को देखते हुए मास-मार्केट सेगमेंट में अपने 4G पोर्टफोलियो का विस्तार किया. एनालिस्ट का कहना है कि भले ही 5G लंबे समय में ग्रोथ का मुख्य कारण बना रहेगा, लेकिन जब तक कंपोनेंट की कीमतें स्थिर नहीं हो जातीं, तब तक कीमत को लेकर जागरूक ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने में 4G अहम भूमिका निभाता रहेगा.
इस बीच, फ़ाइनेंसिंग विकल्पों के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से अल्ट्रा-प्रीमियम सेगमेंट (45,000 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले फ़ोन) पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा.
इन फ़ाइनेंसिंग स्कीम ने प्रीमियम स्मार्टफ़ोन की शुरुआती कीमत को कम कर दिया, जिससे कीमतों के दबाव के बावजूद ये ग्राहकों के लिए ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो गए.
रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक ने कहा कि, "हमें उम्मीद है कि इस साल के बाकी समय में भारत का स्मार्टफोन मार्केट दबाव में रहेगा, क्योंकि मेमोरी और कंपोनेंट की ज़्यादा लागत के कारण डिवाइस की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं."
सितंबर 2025 के बाद से स्मार्टफोन मेमोरी की कीमतें लगभग 4 गुना बढ़ गई हैं और इनके और बढ़ने की उम्मीद है, जो आने वाले महीनों में 5 गुना तक पहुंच सकती हैं. उन्होंने कहा कि, "इस वजह से, हमें उम्मीद है कि पूरे साल के लिए मार्केट में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आएगी."