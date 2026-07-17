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भारत में स्मार्टफोन की शिपमेंट में 10 प्रतिशथ की गिरावट, मेमोरी की बढ़ती कीमतें बनीं कारण

भारत में स्मार्टफोन की शिपमेंट में गिरावट ( फोटो - ETV Bharat/ Mohammad Faisal )

नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में भारत में स्मार्टफोन की शिपमेंट में 10 प्रतिशत (साल-दर-साल) की गिरावट आई है. शुक्रवार को सामने आई रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह पिछले छह सालों में जून तिमाही के दौरान आई सबसे बड़ी गिरावट है. काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, इस गिरावट की मुख्य वजह मेमोरी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी थी. इससे लगभग सभी सेगमेंट में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ गईं, जिससे ग्राहकों की मांग कम हुई और फोन बदलने का समय (रिप्लेसमेंट साइकिल) लंबा हो गया. ऐसा तब हुआ जब कंपनियां प्रमोशन और फाइनेंसिंग जैसी सुविधाएं भी दे रही थीं. इस तिमाही में भारत का स्मार्टफोन मार्केट दबाव में रहा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों पर बुरा असर पड़ा. सीनियर एनालिस्ट प्राचीर सिंह ने कहा कि, "सप्लाई के मोर्चे पर, मेमोरी और दूसरे कंपोनेंट्स की लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण लगभग हर बड़ी OEM कंपनी को कई बार कीमतें बढ़ानी पड़ीं, जिसके चलते दूसरी तिमाही के आखिर तक स्मार्टफोन की औसत कीमत में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई." साथ ही, मैक्रो-इकोनॉमिक चुनौतियों, महंगाई के दबाव और लोगों के गैर-ज़रूरी खर्च में कमी ने रिप्लेसमेंट डिमांड पर असर डाला. मास-मार्केट सेगमेंट (15,000 रुपये से कम कीमत वाले फोन) पर सबसे बुरा असर पड़ा, और इसकी शिपमेंट में साल-दर-साल 45 प्रतिशत की गिरावट आई.