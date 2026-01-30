ETV Bharat / technology

LCD से LTPO तक स्मार्टफोन डिस्प्ले का विकास, जानें आपके फोन की स्क्रीन कैसे काम करती है?

स्मार्टफोन की OLED स्क्रीन में हर पिक्सल खुद चमकता है, जिससे असली काला रंग और चमकीले कलर्स मिलते हैं, जबकि LCD में बैकलाइट की जरूरत पड़ती है! ( ETV Bharat Graphics/Getty Images )

हैदराबाद: आजकल दुनिया भर के बहुत सारे लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं. किसी भी स्मार्टफोन में सबसे जरूरी चीज़, उसकी डिस्प्ले होती है. अगर किसी फोन की डिस्प्ले ख़राब हो जाए तो वो फोन इंसान के लिए किसी काम का नहीं रहता. आज की तारीख में स्मार्टफोन की स्क्रीन एक छोटी सी खिड़की की तरह है जो पूरी दुनिया को आपकी मुट्ठी में ला देती है. आप अपने मुट्ठी में मौजूद स्मार्टफोन की डिस्प्ले में पूरी दुनिया देख सकते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन में जो फोटो, वीडियो या गेम्स आप देख रहे हैं, वो इतने साफ और रंगीन कैसे दिखते हैं? स्मार्टफोन डिस्प्ले की ये टेक्नोलॉजी रातोंरात डेवलप नहीं हुई है. पिछले 20 सालों में स्मार्टफोन की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में जबरदस्त बदलाव हुए है.

पुराने जमाने वाले फोन में सिर्फ काले-हरे रंग की साधारण स्क्रीन होची थी, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता था. आज हमारे पास ऐसी स्क्रीन हैं, जो एक बार और यहां तक कि दो बार भी मुड़ सकती है. आज की डिस्प्ले बैटरी भी कम खाती है और कंटेंट इतना साफ दिखाती है, जो एकदम असली लगते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि स्मार्टफोन डिस्प्ले कैसे काम करती है, पुरानी टेक्नोलॉजी क्या थी, अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है.

पहले समझिए: स्क्रीन काम कैसे करती है?

किसी भी स्मार्टफोन की स्क्रीन को अगर किसी माइक्रोस्कोप से देखें तो वो छोटे-छोटे डॉट्स से बनी होती है, जिन्हें पिक्सल कहते हैं. यहां पर पिक्सल का मतलब "पिक्चर एलिमेंट" यानी तस्वीर का एक टुकड़ा होता है. हर पिक्सल में तीन और छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें सब-पिक्सल कहते हैं - एक लाल, एक हरा और एक नीला. तीनों सब-पिक्सल RGB (Red-Green-Blue) मॉडल पर काम करते हैं, जो इंसानी आंख में मौजूद तीन तरह के कलर सेंसिटिव कोन सेल्स पर आधारित है. ये तीनों सब-पिक्सल्स मिलकर अलग-अलग रंग बनाते हैं. यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है, जैसे आप किसी पेटिंग में रंग मिक्स करते हैं.

RGB कैसे काम करता है? हर सब-पिक्सल की ब्राइटनेस को अलग-अलग कंट्रोल करके लगभग 16.7 मिलियन (यानी 1 करोड़ 67 लाख) अलग-अलग रंग बनाए जा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर लाल सब-पिक्सल को फुल इंटेंसिटी पर चलाएं और हरे को मीडियम लेवल पर रखें, तो एक खास शेड बनेगा. जब तीनों रंग फुल इंटेंसिटी पर होते हैं तो सफेद दिखता है, और जब तीनों बंद हों तो काला.

सब-पिक्सल की अरेंजमेंट क्यों अलग होती है? सबसे सीधी अरेंजमेंट है RGB स्ट्राइप, जिसमें लाल, हरे और नीले सब-पिक्सल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लगाया जाता है. ये ट्रेडिशनल LCD डिस्प्ले की तरह की स्ट्रक्चर है और इसमें कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है. हालांकि, सैमसंग (Samsung) जैसी कंपनियां PenTile RGBG अरेंजमेंट का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें हर पिक्सल में सिर्फ दो सब-पिक्सल होते हैं और हरे पिक्सल्स की संख्या लाल और नीले से दोगुनी होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की आंख हरे रंग के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, खासकर हाई रेजोल्यूशन वाली चीजों में. नीले सब-पिक्सल की संख्या कम करने से डिस्प्ले की लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि नीले पिक्सल्स जल्दी खराब होते हैं.

iPhone 15 Pro जैसे फोन्स में Diamond Pixel लेआउट यूज होता है, जिसमें लाल और नीले पिक्सल्स को 45-डिग्री डायगोनल सिमेट्री में अरेंज किया जाता है. इससे aliasing और artifacts कम होते हैं और ज्यादा pixels per inch (ppi) मिलते हैं.

अब स्क्रीन को काम करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है. पहली चीज है - लाइट सोर्स, जो पिक्सल्स को जगमगाने का काम करेगा. दूसरी चीज है - कंट्रोल सिस्टम, जो तय करेगा कि कौन-सा पिक्सल कब और कितना चमकेगा.

कंटेंट स्क्रीन पर कैसे आता है: पूरी प्रक्रिया

आपके मन में कई बार सवाल आता होता कि आखिर किसी फोन की स्क्रीन पर कोई भी चीज कैसे दिखाई देती है यानी डिस्प्ले अपना काम कैसे करता है. दरअसल, जब आप किसी फोटो को देखते हैं, वीडियो देखते हैं या गेम खेलते हैं तो आपके स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारी चीजें एक-साथ मिलकर काम करती हैं. ये एक चेन की तरह हैं, जहां हर कड़ी अपना काम करती है. आइए हम आपको ये पूरा प्रोसेसर स्टेप-बाय-स्टेप समझाते हैं.

स्टेप 1: CPU और GPU की टीम वर्क: डिस्प्ले पर किसी भी कंटेंट को दिखाने के लिए सबसे पहले आपके फोन का सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम शुरू करता है. ये फोन का दिमाग होता है, जो सभी एप्लिकेशन को चलाता है. जब आप कोई गेम खोलते हैं या किसी सोशल मीडिया ऐप को स्क्रॉल करते हैं, तो सीपीयू ही तय करता है कि स्क्रीन पर क्या दिखाना है. हालांकि, ग्राफिक्स बनाने वाला भारी-भरकम काम सीपीयू अकेले नहीं कर पाता. इसके लिए फोन में GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है. यह एक स्पेशल चिप होती है, जो सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए डिजाइन की गई है. ऐसे में सीपीयू अपने साथी जीपीयू को निर्देश देता है कि क्या बनाना है और फिर जीपीयू हजारों छोटे प्रोसेसर कोर्स का इस्तेमाल करके तेजी से काम करता है.

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप BGMI जैसा गेम खेल रहे हैं, जो सीपीयू गेम के लॉजिक्स को संभालता है (जैसे दुश्मन कहां है. आपके हेल्थ पॉइंट्स कितने हैं) जबकि जीपीयू 3D ग्राफिक्स बनाता है (जैसे गेम में दिखने वाले, पेड़, बिल्डिंग्स, कैरेक्टर्स आदि). जीपीयू छोटे-छोटे त्रिकोण और टेक्स्चर (रंगीन पैटर्न) का इस्तेमाल करके पूरा सीन बनाता है. ये सब पैरेलल में होता है यानी आपके फोन में सिर्फ एक क्लिक करने के बाद एक साथ हज़ारों चीजें प्रोसेस होती हैं, जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं होता है.

स्टेप 2: फ्रेमबफर में तस्वीर तैयार होती है: GPU जो भी तस्वीर बनाता है, उसे एक खास मेमोरी में स्टोर करता है जिसे फ्रेमबफर कहते हैं. ये एक डिजिटल कैनवास की तरह है जिसमें हर पिक्सल की जानकारी होती है यानी तस्वीर कौनसे रंग की है, कितनी ब्राइट है इत्यादि.

असल में दो फ्रेमबफर होते हैं - एक को बैक-बफर कहते हैं जहां अगली तस्वीर बन रही होती है, और दूसरे को फ्रंट-बफर कहते हैं यानी जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है. जब अगली तस्वीर पूरी तैयार हो जाती है तो दोनों स्विच हो जाते हैं - इसे पेज फ्लिपिंग या डबल बफरिंग कहते हैं. ये तकनीक स्क्रीन टियरिंग से बचाती है (जब आधी पुरानी और आधी नई तस्वीर एक साथ दिखती है, उसे स्क्रीन टियरिंग कहते हैं).

आपको जानकर हैरानी होगी कि फोन की स्क्रीन पर आपको गेमिंग का एकदम स्मूद एक्सपीरियंस हो, इसके लिए ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 16.67 मिलीसेकंड (यानी 1 सेकंड का 60वां हिस्सा) में पूरा होना होता है ताकि 60 फ्रेम्स पर सेकंड (FPS) मिले का सपोर्ट मिले.

स्मूद गेमिंग के लिए ये पूरी प्रोसेस 16.67 मिलीसेकंड (यानी 1 सेकंड का 60वां हिस्सा) में पूरी होनी चाहिए ताकि 60 फ्रेम्स पर सेकंड (FPS) मिले. आजकल बहुत सारे फोन्स 120 FPS पर भी बीजीएमआई जैसे गेम्स खेलने की सुविधा देते हैं. इसका मतलब है कि सिर्फ एक सेकंड के 120 हिस्से में ही पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है और स्क्रीन पर आपको गेमिंग का स्मूद एक्सपीरियंस मिलता है.

स्टेप 3: डिस्प्ले कंट्रोलर काम में आता है: अब फ्रेमबफर से डेटा को असली स्क्रीन तक पहुंचाने काम काम होता है. यहां एक खास चिप आती है, जिसे TCON (टाइमिंग कंट्रोलर) कहते हैं. ये स्क्रीन के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है. TCON काम काम फ्रेमबफर से डिजिटल सिग्नल लेना और उन्हें स्क्रीन के लिए सही फॉर्मेट में बदलना है. ये तीन अहम टाइमिंग सिग्नल भेजता है:

HSYNC (हॉरिजॉन्टल सिंक): ये बताता है कि स्क्रीन की एक हॉरिजॉन्टल लाइन कब शुरू होगी. स्क्रीन बाएं से दाएं, एक-एक लाइन करके अपडेट होती है.

ये बताता है कि स्क्रीन की एक हॉरिजॉन्टल लाइन कब शुरू होगी. स्क्रीन बाएं से दाएं, एक-एक लाइन करके अपडेट होती है. VSYNC (वर्टिकल सिंक): ये बताता है कि पूरी स्क्रीन का एक फ्रेम कब खत्म हुआ और नया फ्रेम कब शुरू होगा. ये GPU और डिस्प्ले को सिंक में रखता है ताकि स्क्रीन टियरिंग ना हो.

ये बताता है कि पूरी स्क्रीन का एक फ्रेम कब खत्म हुआ और नया फ्रेम कब शुरू होगा. ये GPU और डिस्प्ले को सिंक में रखता है ताकि स्क्रीन टियरिंग ना हो. पिक्सल क्लॉक: ये तय करता है कि हर पिक्सल की जानकारी कितनी तेजी से भेजी जाएगी.

TCON ब्राइटनेस, कलर और कंट्रास्ट को भी एडजस्ट करता है ताकि तस्वीर सही दिखे. हाई-एंड फोन्स के TCON में Panel Self-Refresh (PSR) जैसे फीचर्स होते हैं जो स्टैटिक इमेज के समय GPU को आराम देते हैं और बैटरी बचाते हैं.

स्टेप 4: ड्राइवर चिप्स पिक्सल्स को कंट्रोल करते हैं: TCON से सिग्नल आगे स्क्रीन के ड्राइवर चिप्स तक जाते हैं. LCD डिस्प्ले में ये दो तरह के होते हैं:

गेट ड्राइवर्स: ये स्क्रीन की रो को चुनते हैं. एक-एक रो को एक्टिवेट करते हैं.

ये स्क्रीन की रो को चुनते हैं. एक-एक रो को एक्टिवेट करते हैं. सोर्स ड्राइवर्स: ये कॉलम को कंट्रोल करते हैं और हर पिक्सल को सही वोल्टेज देते हैं.

LCD में जब किसी पिक्सल को वोल्टेज मिलता है तो लिक्विड क्रिस्टल घूमते हैं और बैकलाइट की रोशनी को रोकते या आगे जाने देते हैं. OLED में ये सिंपल है यानी सीधे हर पिक्सल को करंट मिलता है और वो खुद चमकता है. LCD और OLED डिस्प्ले की बीच का मुख्य अंतर यही होता है.

स्टेप 5: रास्टराइजेशन - डिजिटल से विजुअल: GPU के अंदर रास्टराइजेशन नाम की प्रोसेस होती है जो गणितीय डेटा को असली पिक्सल्स में बदलती है. मान लीजिए आपको स्क्रीन पर एक त्रिकोण दिखाना है. जीपीयू पहले उसके तीनों कोनों की पोजिशन कैलकुलेट करता है और बाद तय करता है कि कौन-कौन से पिक्सल्स उस त्रिकोण के अंदर आएंगे, फिर हर पिक्सल का रंग तय करता है.

एंड्रॉयड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में OpenGL ES नाम का AP (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) होता है जो CPU और GPU के बीच कम्युनिकेशन करवाता है. बटन, टेक्स्ट, इमेज - सब कुछ पहले polygons (बहुभुज) या टेक्सचर में कन्वर्ट होता है, फिर GPU उन्हें रेंडर करता है.

स्टेप 6: SurfaceFlinger - Android का कंपोजिटर: एंड्रॉयड फोन्स में एक स्पेशल सिस्टम ऐप होता है, जिसे SurfaceFlinger कहते हैं. ये सारी विंडोज़ और ऐप्स की लेयर्स को एक-साथ अरेंज करता है. जैसे आपका नोटिफिकेशन बार, नेविगेशन बटन और बैकग्राउंड का ऐप. ये सब अलग-अलग सरफेस पर बनते हैं.

SurfaceFlinger इन सभी को एक फाइनल इमेज में कंबाइन करके डिस्प्ले को भेजता है. अगर डिस्प्ले हार्डवेयर सपोर्ट करता है तो ये लेयर्स सीधे स्क्रीन पर भेज दी जाती हैं वरना GPU फिर से एक बार सबको मिलाकर फाइनल फ्रेमबफर बनाता है.

सभी स्टेप्स एक-साथ

एक डिस्प्ले में किसी भी कंटेंट को दिखाने के लिए ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स एक-साथ काम करते हैं. ऐसे में पूरा फ्लो कुछ ऐसे होता है:

स्क्रीन की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है (ETV Bharat Graphics)

ये पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि आपको लगता है कि सब कुछ इंस्टेंटली हो रहा है. आपको बता दें कि 60Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले में ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 16.67 मिलीसेकंड में दोहराया जाता है, जबकि 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले में सिर्फ 8.33 मिलीसेकंड का समय सकता है. अब आप सोच सकते हैं कि 144Hz या 160Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले फोन में प्रोसेस कितना फास्ट होता होगा और यूज़र को कितना स्मूद कितने कम समय में मिलता होगा.

डिस्प्ले क्वालिटी कैसे चेक करें?

अब सवाल उठता है कि स्कीन की क्वालिटी को चेक करने के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. इसके लिए आपको नीचे लिखे गए टर्म और कंडीशन्स को ध्यान में रखना चाहिए:

रेजॉल्शून: इसका मतलब होता है कि स्क्रीन में कितने पिक्सल हैं. जिस स्क्रीन में जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, वो स्क्रीन उतनी ज्यादा शार्प तस्वीर दिखाएगी. जैसे फुल एचडी स्क्रीन में 1920x1080 पिक्सल होते हैं.

रिफ्रेश रेट: स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार अपडेट होती है, इसे Hz (हर्ट्ज) में नापते हैं. 60Hz का मतलब है स्क्रीन सेकंड में 60 बार रिफ्रेश होती है. लिहाजा, 120Hz और 144Hz स्क्रीन स्क्रॉलिंग को ज्यादा स्मूद बनाती है. असल में स्क्रीन एक साथ पूरी रिफ्रेश नहीं होती, बल्कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन के पिक्सल्स बारी-बारी से अपडेट होते हैं, जब तक पूरी स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो जाती. अगर आप स्लो-मोशन में स्क्रीन को फिल्म करें तो ये देख सकते हैं.

टच सैंपल रेट: इसे भी हर्ट्ज़ में ही नापा जाता है. यह बताता है कि स्क्रीन सेकंड में कितनी बार यूज़र की उंगली के टच को सेंस करती है. अगर टच सैंपल रेट 120Hz है, तो स्मार्टफोन इनपुट को 60Hz वाली स्क्रीन से दोगुनी तेजी से प्रोसेस कर सकता है. ये गेमिंग फोन्स में ये बहुत जरूरी है.

ब्राइटनेस (Nits): आपने स्मार्टफोन की स्क्रीन स्पेसिफिकेसन्स में निट्स को कई बार नोटिस किया होगा. असल में, ये फोन की ब्राइटनेस को नापने की यूनिट है. एक निट (nit) बराबर एक candela per square meter (cd/m²) होता है. कैंडेला लाइट इंटेंसिटी नापने की स्टैंडर्ड यूनिट है. इसे आसान भाषा में कहें तो एक कैंडेला एक मोमबत्ती की रोशनी के बराबर होता है. ज्यादातर कंज्यूमर LCD डिस्प्ले 200 से 300 cd/m² की ब्राइटनेस देते हैं, जबकि HDR डिस्प्ले 400 से 2500 cd/m² तक जा सकते हैं. धूप में अच्छी विजिबिलिटी के लिए कम से कम 700 nits ब्राइटनेस चाहिए होती है. हालांकि, आजकल मार्केट में 5000-6000 निट्स ब्राइटनेस वाले फोन्स भी आने लगे हैं.

रिस्पांस टाइम: ये बताता है कि एक पिक्सल को एक रंग से दूसरे रंग में बदलने में कितना समय लगता है. अगर रिस्पांस टाइम ज्यादा है तो फास्ट-मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पीछे गोस्टिंग (धुंधली परछाई) दिख सकती है. 60Hz मॉनिटर के लिए 16.67ms से कम रिस्पांस टाइम चाहिए होती है. OLED डिस्प्ले में ये लगभग तुरंत होता है.

कंट्रास्ट रेशियो: सबसे गहरे काले और सबसे चमकीले सफेद रंग के बीच का फर्क ही कंट्रास्ट रेशियो कहलाता है. ये जितना ज्यादा होता है, स्क्रीन पर उतनी बढ़िया तस्वीर दिखती है.

बैटरी एफिशिएंसी: किसी भी स्मार्टफोन या गैजेट्स की स्क्रीन कितनी बैटरी खाती है, उसे बैटरी एफिशिएंसी कहते हैं. यह फोन के लिए जरूरी पॉइंट होता है.

व्यूइंग एंगल: स्क्रीन को साइड से देखने पर रंग कितने सही दिखते हैं, इसे व्यूइंग एंगल कहते हैं.

LCD का जमाना: TFT-LCD और IPS से शुरुआत

मौजूदा शताब्दी की शुरुआत यानी सन् 2000 के आसपास में, जब स्मार्टफोन आने शुरू हुए थे, तब उनमें एलसीडी (LCD) यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का इस्तेमाल होता था. इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी समय तक किया गया था, क्योंकि ये काफी सस्ती और भरोसेमंद थी.

2000 से लेकर 2015 तक LCD टेक्नोलॉजी का बोलबाला रहा, लेकिन इसकी एक सीमा थी. ये असली काला रंग नहीं दे सकती थी और इसे मोड़ा भी नहीं जा सकता था. आइए हम आपको अलग-अलग दौर के अलग-अलग स्क्रीन्स के बारे में बताते हैं.

TFT-LCD क्या है?

TFT का पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर. ये 2002 के आसपास सैमसंग के शुरुआती फोन्स में आई थी. इसमें एक खास बात थी कि स्क्रीन के पीछे छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर (जो स्विच की तरह काम करते हैं) लगे होते थे जो हर पिक्सल अलग-अलग कंट्रोल करते थे. आज भी कई बजट स्मार्टफोन्स में TFT-LCD डिस्प्ले मिल जाते हैं.

काम कैसे करती थी ये टेक्नोलॉजी? स्क्रीन के पीछे LED लाइट्स लगातार जलती रहती थीं. उनके सामने लिक्विड क्रिस्टल की एक परत होती थी जो घूमकर रोशनी को रोकती या आगे जाने देती थी. ये क्रिस्टल लाल, हरे और नीले सब-पिक्सल्स के सामने से रोशनी को फिल्टर करके अलग-अलग रंग बनाते थे.

अच्छाई:

इसमें काफी अच्छी रेजोल्यूशन मिल जाती थी और धूप में भी स्क्रीन साफ दिखती थी

इसमें बर्न-इन की प्रॉब्लम नहीं होती थी (यानी कोई इमेज स्क्रीन पर परमानेंटली चिपक नहीं जाती थी)

खामी: