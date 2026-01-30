LCD से LTPO तक स्मार्टफोन डिस्प्ले का विकास, जानें आपके फोन की स्क्रीन कैसे काम करती है?
स्मार्टफोन डिस्प्ले का विकास LCD और IPS से OLED, AMOLED, LTPO फोल्डेबल तक हुआ. आइए हम आपको डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी बताते हैं.
Published : January 30, 2026 at 8:56 PM IST
हैदराबाद: आजकल दुनिया भर के बहुत सारे लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं. किसी भी स्मार्टफोन में सबसे जरूरी चीज़, उसकी डिस्प्ले होती है. अगर किसी फोन की डिस्प्ले ख़राब हो जाए तो वो फोन इंसान के लिए किसी काम का नहीं रहता. आज की तारीख में स्मार्टफोन की स्क्रीन एक छोटी सी खिड़की की तरह है जो पूरी दुनिया को आपकी मुट्ठी में ला देती है. आप अपने मुट्ठी में मौजूद स्मार्टफोन की डिस्प्ले में पूरी दुनिया देख सकते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन में जो फोटो, वीडियो या गेम्स आप देख रहे हैं, वो इतने साफ और रंगीन कैसे दिखते हैं? स्मार्टफोन डिस्प्ले की ये टेक्नोलॉजी रातोंरात डेवलप नहीं हुई है. पिछले 20 सालों में स्मार्टफोन की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में जबरदस्त बदलाव हुए है.
पुराने जमाने वाले फोन में सिर्फ काले-हरे रंग की साधारण स्क्रीन होची थी, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता था. आज हमारे पास ऐसी स्क्रीन हैं, जो एक बार और यहां तक कि दो बार भी मुड़ सकती है. आज की डिस्प्ले बैटरी भी कम खाती है और कंटेंट इतना साफ दिखाती है, जो एकदम असली लगते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि स्मार्टफोन डिस्प्ले कैसे काम करती है, पुरानी टेक्नोलॉजी क्या थी, अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है.
पहले समझिए: स्क्रीन काम कैसे करती है?
किसी भी स्मार्टफोन की स्क्रीन को अगर किसी माइक्रोस्कोप से देखें तो वो छोटे-छोटे डॉट्स से बनी होती है, जिन्हें पिक्सल कहते हैं. यहां पर पिक्सल का मतलब "पिक्चर एलिमेंट" यानी तस्वीर का एक टुकड़ा होता है. हर पिक्सल में तीन और छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें सब-पिक्सल कहते हैं - एक लाल, एक हरा और एक नीला. तीनों सब-पिक्सल RGB (Red-Green-Blue) मॉडल पर काम करते हैं, जो इंसानी आंख में मौजूद तीन तरह के कलर सेंसिटिव कोन सेल्स पर आधारित है. ये तीनों सब-पिक्सल्स मिलकर अलग-अलग रंग बनाते हैं. यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है, जैसे आप किसी पेटिंग में रंग मिक्स करते हैं.
RGB कैसे काम करता है? हर सब-पिक्सल की ब्राइटनेस को अलग-अलग कंट्रोल करके लगभग 16.7 मिलियन (यानी 1 करोड़ 67 लाख) अलग-अलग रंग बनाए जा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर लाल सब-पिक्सल को फुल इंटेंसिटी पर चलाएं और हरे को मीडियम लेवल पर रखें, तो एक खास शेड बनेगा. जब तीनों रंग फुल इंटेंसिटी पर होते हैं तो सफेद दिखता है, और जब तीनों बंद हों तो काला.
सब-पिक्सल की अरेंजमेंट क्यों अलग होती है? सबसे सीधी अरेंजमेंट है RGB स्ट्राइप, जिसमें लाल, हरे और नीले सब-पिक्सल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लगाया जाता है. ये ट्रेडिशनल LCD डिस्प्ले की तरह की स्ट्रक्चर है और इसमें कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है. हालांकि, सैमसंग (Samsung) जैसी कंपनियां PenTile RGBG अरेंजमेंट का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें हर पिक्सल में सिर्फ दो सब-पिक्सल होते हैं और हरे पिक्सल्स की संख्या लाल और नीले से दोगुनी होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की आंख हरे रंग के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, खासकर हाई रेजोल्यूशन वाली चीजों में. नीले सब-पिक्सल की संख्या कम करने से डिस्प्ले की लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि नीले पिक्सल्स जल्दी खराब होते हैं.
iPhone 15 Pro जैसे फोन्स में Diamond Pixel लेआउट यूज होता है, जिसमें लाल और नीले पिक्सल्स को 45-डिग्री डायगोनल सिमेट्री में अरेंज किया जाता है. इससे aliasing और artifacts कम होते हैं और ज्यादा pixels per inch (ppi) मिलते हैं.
अब स्क्रीन को काम करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है. पहली चीज है - लाइट सोर्स, जो पिक्सल्स को जगमगाने का काम करेगा. दूसरी चीज है - कंट्रोल सिस्टम, जो तय करेगा कि कौन-सा पिक्सल कब और कितना चमकेगा.
कंटेंट स्क्रीन पर कैसे आता है: पूरी प्रक्रिया
आपके मन में कई बार सवाल आता होता कि आखिर किसी फोन की स्क्रीन पर कोई भी चीज कैसे दिखाई देती है यानी डिस्प्ले अपना काम कैसे करता है. दरअसल, जब आप किसी फोटो को देखते हैं, वीडियो देखते हैं या गेम खेलते हैं तो आपके स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारी चीजें एक-साथ मिलकर काम करती हैं. ये एक चेन की तरह हैं, जहां हर कड़ी अपना काम करती है. आइए हम आपको ये पूरा प्रोसेसर स्टेप-बाय-स्टेप समझाते हैं.
स्टेप 1: CPU और GPU की टीम वर्क: डिस्प्ले पर किसी भी कंटेंट को दिखाने के लिए सबसे पहले आपके फोन का सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम शुरू करता है. ये फोन का दिमाग होता है, जो सभी एप्लिकेशन को चलाता है. जब आप कोई गेम खोलते हैं या किसी सोशल मीडिया ऐप को स्क्रॉल करते हैं, तो सीपीयू ही तय करता है कि स्क्रीन पर क्या दिखाना है. हालांकि, ग्राफिक्स बनाने वाला भारी-भरकम काम सीपीयू अकेले नहीं कर पाता. इसके लिए फोन में GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है. यह एक स्पेशल चिप होती है, जो सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए डिजाइन की गई है. ऐसे में सीपीयू अपने साथी जीपीयू को निर्देश देता है कि क्या बनाना है और फिर जीपीयू हजारों छोटे प्रोसेसर कोर्स का इस्तेमाल करके तेजी से काम करता है.
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप BGMI जैसा गेम खेल रहे हैं, जो सीपीयू गेम के लॉजिक्स को संभालता है (जैसे दुश्मन कहां है. आपके हेल्थ पॉइंट्स कितने हैं) जबकि जीपीयू 3D ग्राफिक्स बनाता है (जैसे गेम में दिखने वाले, पेड़, बिल्डिंग्स, कैरेक्टर्स आदि). जीपीयू छोटे-छोटे त्रिकोण और टेक्स्चर (रंगीन पैटर्न) का इस्तेमाल करके पूरा सीन बनाता है. ये सब पैरेलल में होता है यानी आपके फोन में सिर्फ एक क्लिक करने के बाद एक साथ हज़ारों चीजें प्रोसेस होती हैं, जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं होता है.
स्टेप 2: फ्रेमबफर में तस्वीर तैयार होती है: GPU जो भी तस्वीर बनाता है, उसे एक खास मेमोरी में स्टोर करता है जिसे फ्रेमबफर कहते हैं. ये एक डिजिटल कैनवास की तरह है जिसमें हर पिक्सल की जानकारी होती है यानी तस्वीर कौनसे रंग की है, कितनी ब्राइट है इत्यादि.
असल में दो फ्रेमबफर होते हैं - एक को बैक-बफर कहते हैं जहां अगली तस्वीर बन रही होती है, और दूसरे को फ्रंट-बफर कहते हैं यानी जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है. जब अगली तस्वीर पूरी तैयार हो जाती है तो दोनों स्विच हो जाते हैं - इसे पेज फ्लिपिंग या डबल बफरिंग कहते हैं. ये तकनीक स्क्रीन टियरिंग से बचाती है (जब आधी पुरानी और आधी नई तस्वीर एक साथ दिखती है, उसे स्क्रीन टियरिंग कहते हैं).
आपको जानकर हैरानी होगी कि फोन की स्क्रीन पर आपको गेमिंग का एकदम स्मूद एक्सपीरियंस हो, इसके लिए ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 16.67 मिलीसेकंड (यानी 1 सेकंड का 60वां हिस्सा) में पूरा होना होता है ताकि 60 फ्रेम्स पर सेकंड (FPS) मिले का सपोर्ट मिले.
स्मूद गेमिंग के लिए ये पूरी प्रोसेस 16.67 मिलीसेकंड (यानी 1 सेकंड का 60वां हिस्सा) में पूरी होनी चाहिए ताकि 60 फ्रेम्स पर सेकंड (FPS) मिले. आजकल बहुत सारे फोन्स 120 FPS पर भी बीजीएमआई जैसे गेम्स खेलने की सुविधा देते हैं. इसका मतलब है कि सिर्फ एक सेकंड के 120 हिस्से में ही पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है और स्क्रीन पर आपको गेमिंग का स्मूद एक्सपीरियंस मिलता है.
स्टेप 3: डिस्प्ले कंट्रोलर काम में आता है: अब फ्रेमबफर से डेटा को असली स्क्रीन तक पहुंचाने काम काम होता है. यहां एक खास चिप आती है, जिसे TCON (टाइमिंग कंट्रोलर) कहते हैं. ये स्क्रीन के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है. TCON काम काम फ्रेमबफर से डिजिटल सिग्नल लेना और उन्हें स्क्रीन के लिए सही फॉर्मेट में बदलना है. ये तीन अहम टाइमिंग सिग्नल भेजता है:
- HSYNC (हॉरिजॉन्टल सिंक): ये बताता है कि स्क्रीन की एक हॉरिजॉन्टल लाइन कब शुरू होगी. स्क्रीन बाएं से दाएं, एक-एक लाइन करके अपडेट होती है.
- VSYNC (वर्टिकल सिंक): ये बताता है कि पूरी स्क्रीन का एक फ्रेम कब खत्म हुआ और नया फ्रेम कब शुरू होगा. ये GPU और डिस्प्ले को सिंक में रखता है ताकि स्क्रीन टियरिंग ना हो.
- पिक्सल क्लॉक: ये तय करता है कि हर पिक्सल की जानकारी कितनी तेजी से भेजी जाएगी.
TCON ब्राइटनेस, कलर और कंट्रास्ट को भी एडजस्ट करता है ताकि तस्वीर सही दिखे. हाई-एंड फोन्स के TCON में Panel Self-Refresh (PSR) जैसे फीचर्स होते हैं जो स्टैटिक इमेज के समय GPU को आराम देते हैं और बैटरी बचाते हैं.
स्टेप 4: ड्राइवर चिप्स पिक्सल्स को कंट्रोल करते हैं: TCON से सिग्नल आगे स्क्रीन के ड्राइवर चिप्स तक जाते हैं. LCD डिस्प्ले में ये दो तरह के होते हैं:
- गेट ड्राइवर्स: ये स्क्रीन की रो को चुनते हैं. एक-एक रो को एक्टिवेट करते हैं.
- सोर्स ड्राइवर्स: ये कॉलम को कंट्रोल करते हैं और हर पिक्सल को सही वोल्टेज देते हैं.
LCD में जब किसी पिक्सल को वोल्टेज मिलता है तो लिक्विड क्रिस्टल घूमते हैं और बैकलाइट की रोशनी को रोकते या आगे जाने देते हैं. OLED में ये सिंपल है यानी सीधे हर पिक्सल को करंट मिलता है और वो खुद चमकता है. LCD और OLED डिस्प्ले की बीच का मुख्य अंतर यही होता है.
स्टेप 5: रास्टराइजेशन - डिजिटल से विजुअल: GPU के अंदर रास्टराइजेशन नाम की प्रोसेस होती है जो गणितीय डेटा को असली पिक्सल्स में बदलती है. मान लीजिए आपको स्क्रीन पर एक त्रिकोण दिखाना है. जीपीयू पहले उसके तीनों कोनों की पोजिशन कैलकुलेट करता है और बाद तय करता है कि कौन-कौन से पिक्सल्स उस त्रिकोण के अंदर आएंगे, फिर हर पिक्सल का रंग तय करता है.
एंड्रॉयड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में OpenGL ES नाम का AP (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) होता है जो CPU और GPU के बीच कम्युनिकेशन करवाता है. बटन, टेक्स्ट, इमेज - सब कुछ पहले polygons (बहुभुज) या टेक्सचर में कन्वर्ट होता है, फिर GPU उन्हें रेंडर करता है.
स्टेप 6: SurfaceFlinger - Android का कंपोजिटर: एंड्रॉयड फोन्स में एक स्पेशल सिस्टम ऐप होता है, जिसे SurfaceFlinger कहते हैं. ये सारी विंडोज़ और ऐप्स की लेयर्स को एक-साथ अरेंज करता है. जैसे आपका नोटिफिकेशन बार, नेविगेशन बटन और बैकग्राउंड का ऐप. ये सब अलग-अलग सरफेस पर बनते हैं.
SurfaceFlinger इन सभी को एक फाइनल इमेज में कंबाइन करके डिस्प्ले को भेजता है. अगर डिस्प्ले हार्डवेयर सपोर्ट करता है तो ये लेयर्स सीधे स्क्रीन पर भेज दी जाती हैं वरना GPU फिर से एक बार सबको मिलाकर फाइनल फ्रेमबफर बनाता है.
सभी स्टेप्स एक-साथ
एक डिस्प्ले में किसी भी कंटेंट को दिखाने के लिए ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स एक-साथ काम करते हैं. ऐसे में पूरा फ्लो कुछ ऐसे होता है:
ये पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि आपको लगता है कि सब कुछ इंस्टेंटली हो रहा है. आपको बता दें कि 60Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले में ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 16.67 मिलीसेकंड में दोहराया जाता है, जबकि 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले में सिर्फ 8.33 मिलीसेकंड का समय सकता है. अब आप सोच सकते हैं कि 144Hz या 160Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले फोन में प्रोसेस कितना फास्ट होता होगा और यूज़र को कितना स्मूद कितने कम समय में मिलता होगा.
डिस्प्ले क्वालिटी कैसे चेक करें?
अब सवाल उठता है कि स्कीन की क्वालिटी को चेक करने के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. इसके लिए आपको नीचे लिखे गए टर्म और कंडीशन्स को ध्यान में रखना चाहिए:
रेजॉल्शून: इसका मतलब होता है कि स्क्रीन में कितने पिक्सल हैं. जिस स्क्रीन में जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, वो स्क्रीन उतनी ज्यादा शार्प तस्वीर दिखाएगी. जैसे फुल एचडी स्क्रीन में 1920x1080 पिक्सल होते हैं.
रिफ्रेश रेट: स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार अपडेट होती है, इसे Hz (हर्ट्ज) में नापते हैं. 60Hz का मतलब है स्क्रीन सेकंड में 60 बार रिफ्रेश होती है. लिहाजा, 120Hz और 144Hz स्क्रीन स्क्रॉलिंग को ज्यादा स्मूद बनाती है. असल में स्क्रीन एक साथ पूरी रिफ्रेश नहीं होती, बल्कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन के पिक्सल्स बारी-बारी से अपडेट होते हैं, जब तक पूरी स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो जाती. अगर आप स्लो-मोशन में स्क्रीन को फिल्म करें तो ये देख सकते हैं.
टच सैंपल रेट: इसे भी हर्ट्ज़ में ही नापा जाता है. यह बताता है कि स्क्रीन सेकंड में कितनी बार यूज़र की उंगली के टच को सेंस करती है. अगर टच सैंपल रेट 120Hz है, तो स्मार्टफोन इनपुट को 60Hz वाली स्क्रीन से दोगुनी तेजी से प्रोसेस कर सकता है. ये गेमिंग फोन्स में ये बहुत जरूरी है.
ब्राइटनेस (Nits): आपने स्मार्टफोन की स्क्रीन स्पेसिफिकेसन्स में निट्स को कई बार नोटिस किया होगा. असल में, ये फोन की ब्राइटनेस को नापने की यूनिट है. एक निट (nit) बराबर एक candela per square meter (cd/m²) होता है. कैंडेला लाइट इंटेंसिटी नापने की स्टैंडर्ड यूनिट है. इसे आसान भाषा में कहें तो एक कैंडेला एक मोमबत्ती की रोशनी के बराबर होता है. ज्यादातर कंज्यूमर LCD डिस्प्ले 200 से 300 cd/m² की ब्राइटनेस देते हैं, जबकि HDR डिस्प्ले 400 से 2500 cd/m² तक जा सकते हैं. धूप में अच्छी विजिबिलिटी के लिए कम से कम 700 nits ब्राइटनेस चाहिए होती है. हालांकि, आजकल मार्केट में 5000-6000 निट्स ब्राइटनेस वाले फोन्स भी आने लगे हैं.
रिस्पांस टाइम: ये बताता है कि एक पिक्सल को एक रंग से दूसरे रंग में बदलने में कितना समय लगता है. अगर रिस्पांस टाइम ज्यादा है तो फास्ट-मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पीछे गोस्टिंग (धुंधली परछाई) दिख सकती है. 60Hz मॉनिटर के लिए 16.67ms से कम रिस्पांस टाइम चाहिए होती है. OLED डिस्प्ले में ये लगभग तुरंत होता है.
कंट्रास्ट रेशियो: सबसे गहरे काले और सबसे चमकीले सफेद रंग के बीच का फर्क ही कंट्रास्ट रेशियो कहलाता है. ये जितना ज्यादा होता है, स्क्रीन पर उतनी बढ़िया तस्वीर दिखती है.
बैटरी एफिशिएंसी: किसी भी स्मार्टफोन या गैजेट्स की स्क्रीन कितनी बैटरी खाती है, उसे बैटरी एफिशिएंसी कहते हैं. यह फोन के लिए जरूरी पॉइंट होता है.
व्यूइंग एंगल: स्क्रीन को साइड से देखने पर रंग कितने सही दिखते हैं, इसे व्यूइंग एंगल कहते हैं.
LCD का जमाना: TFT-LCD और IPS से शुरुआत
मौजूदा शताब्दी की शुरुआत यानी सन् 2000 के आसपास में, जब स्मार्टफोन आने शुरू हुए थे, तब उनमें एलसीडी (LCD) यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का इस्तेमाल होता था. इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी समय तक किया गया था, क्योंकि ये काफी सस्ती और भरोसेमंद थी.
2000 से लेकर 2015 तक LCD टेक्नोलॉजी का बोलबाला रहा, लेकिन इसकी एक सीमा थी. ये असली काला रंग नहीं दे सकती थी और इसे मोड़ा भी नहीं जा सकता था. आइए हम आपको अलग-अलग दौर के अलग-अलग स्क्रीन्स के बारे में बताते हैं.
TFT-LCD क्या है?
TFT का पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर. ये 2002 के आसपास सैमसंग के शुरुआती फोन्स में आई थी. इसमें एक खास बात थी कि स्क्रीन के पीछे छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर (जो स्विच की तरह काम करते हैं) लगे होते थे जो हर पिक्सल अलग-अलग कंट्रोल करते थे. आज भी कई बजट स्मार्टफोन्स में TFT-LCD डिस्प्ले मिल जाते हैं.
काम कैसे करती थी ये टेक्नोलॉजी? स्क्रीन के पीछे LED लाइट्स लगातार जलती रहती थीं. उनके सामने लिक्विड क्रिस्टल की एक परत होती थी जो घूमकर रोशनी को रोकती या आगे जाने देती थी. ये क्रिस्टल लाल, हरे और नीले सब-पिक्सल्स के सामने से रोशनी को फिल्टर करके अलग-अलग रंग बनाते थे.
अच्छाई:
- इसमें काफी अच्छी रेजोल्यूशन मिल जाती थी और धूप में भी स्क्रीन साफ दिखती थी
- इसमें बर्न-इन की प्रॉब्लम नहीं होती थी (यानी कोई इमेज स्क्रीन पर परमानेंटली चिपक नहीं जाती थी)
खामी:
- काला रंग असली काला नहीं दिखता था, बल्कि थोड़ा ग्रे लगता था क्योंकि बैकलाइट लगातार जलती रहती थी
- इस डिस्प्ले को साइड से देखने पर पिक्चर्स के रंग बदल जाते थे
- यह डिस्प्ले फोन की बैटरी ज्यादा खाती थी
IPS-LCD: TFT का बेहतर वर्जन
IPS का मतलब इन-प्लेन स्विचिंग (In-play Switching) है. ये TFT-LCD की कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी. इसमें लिक्विड क्रिस्टल्स अलग तरीके से यानी वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल रूप में घूमते थे. IPS-LCD का सबसे बड़ा उदाहरण Apple के iPhones हैं. एप्पल ने iPhone 11 तक IPS-LCD डिस्प्ले का ही इस्तेमाल किया था और उस स्क्रीन को आज भी काफी अच्छा माना जाता है. आजकल के मिडरेंज स्मार्टफोन्स में भी इस डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है.
अच्छाई:
- रंग बहुत ज्यादा नेचुरल और एक्यूरेट दिखते थे
- फोटो और वीडियो देखने में अच्छा लगता था
- स्क्रीन को 178 डिग्री तक किसी भी एंगल से देखने पर रंग सही दिखते थे
खामी:
- इसमें भी बैकलाइट की वजह से कंट्रास्ट उतना अच्छा नहीं था
- यह डिस्प्ले भी ज्यादा बैटरी यूज़ करती थी
OLED का धमाका: खुद चमकने वाले पिक्सल
2010 के आसपास एक नई टेक्नोलॉजी आई, जिसने स्मार्टफोन डिस्प्ले की दुनिया बदल दी और एक नया तहलका मचा दिया. डिस्प्ले की इस नई टेक्नोलॉजी का नाम OLED था, जिसका फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग डायोड है. OLED की सबसे खास बात ये थी कि इसमें पीछे से बैकलाइट की जरूरत ही नहीं थी. हर पिक्सल खुद अपनी रोशनी पैदा करता था. इसमें ऑर्गेनिक (कार्बन-बेस्ड) मटेरियल का इस्तेमाल होता है जो बिजली मिलने पर चमकता है.
यह काम कैसे करता है: इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाता है तो ऑर्गेनिक लेयर में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं, और फिर एनर्जी रिलीज़ होती है, जो रोशनी के रूप में दिखती है. जो पिक्सल काला दिखाना हो, उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाता है. Nokia N85 जैसे पुराने स्मार्टफोन्स में OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था, लेकिन इस डिस्प्ले की लोकप्रिय सैमसंग स्मार्टफोन्स से बढ़ी है.
अच्छाई:
- असली काला रंग मिलता है (क्योंकि पिक्सल पूरा बंद हो जाता है)
- रंग बहुत चमकीले होते हैं
- स्क्रीन पतली (बैकलाइट की लेयर नहीं) होती है
- डार्क मोड में बैटरी की बजत होती है
खामी:
- ऑर्गेनिक मटेरियल समय के साथ खराब हो सकता है
- बर्न-इन की प्रॉब्लम हो सकती है (अगर कोई लोगो या इमेज लंबे समय तक स्क्रीन पर रही तो वो हल्की सी छाप छोड़ सकती है)
AMOLED: सैमसंग का फेवरेट
आजकल लॉन्च होने वाले कई स्मार्टफोन्स में AMOLED डिस्प्ले मिलते हैं. इसका फुल फॉर्म एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग डायोड यानी एक्टिव मैट्रिक्स OLED है. इसमें TFT की तरह एक एक्टिव कंट्रोल सिस्टम जोड़ा गया जो हर पिक्सल को और भी तेजी से कंट्रोल करता है. इसके अलावा Super AMOLED के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसमें टच सेंसर सीधे डिस्प्ले में डाल दिए जाते हैं जिससे स्क्रीन और पतली हो जाती है और धूप में भी बेहतर दिखती है.
Samsung Galaxy की फ्लैगशिप सीरीज (जैसे S21, S22, S24, S25) में AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा भी सैमसंग समेत कई कंपनियों के स्मार्टफोन्स में AMOLED और Super AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है.
अच्छाई
- एनिमेशन काफी स्मूद होते हैं
- गहरे काले रंग दिखते हैं
- डार्क ऐप्स में बैटरी बचती है
खामी
- कभी-कभी रंग जरूरत से ज्यादा सैचुरेटेड दिखते हैं (हालांकि अब इसे सेटिंग्स में एडजस्ट किया जा सकता है)
P-OLED: मुड़ने वाली स्क्रीन
आपने P-OLED डिस्प्ले का बारे में भी सुना होगा. इसमें "P" का मतलब है प्लास्टिक, यानी इस डिस्प्ले का पूरा नाम प्लास्टिक ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग डायोड है. इसमें कांच की जगह लचीले प्लास्टिक का बेस यूज़ किया जाता है. इससे फोन की स्क्रीन को मोड़ा भी जा सकता है. गूगल और मोटोरोला के स्मार्टफोन्स में इस डिस्प्ले का काफी इस्तेमाल किया जाता है. Google Pixel Fold जैसे फोन्स में भी P-OLED का इस्तेमाल होता है.
अच्छाई
- स्क्रीन को मोड़ा जा सकता है, जिससे फोल्डेबल फोन बनाए जा सकते हैं.
- इस डिस्प्ले का वजन भी कम होता है.
खामी
- फोल्डेबल फोन्स में समय के साथ क्रीज (मोड़ की लकीर) आ सकती है.
LTPS और LTPO: स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम
आजकल आने वाले नए स्मार्टफोन्स में आपको डिस्प्ले की इन टर्म्स के बारे में भी कई बार सुना होगा. आइए अब हम आपको इसके बारे में समझाते हैं. दरअसल, स्क्रीन के पीछे जो सर्किट होता है, उसे बैकप्लेन कहते हैं. ये बैकप्लेन तय करती है कि पिक्सल्स को कैसे कंट्रोल किया जाए. इस काम के लिए पुराने फोन्स में अमॉर्फस सिलिकॉन (a-Si) का इस्तेमाल होता था, लेकिन नए फोन्स में LTPS और LTPO जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई हैं.
LTPS क्या है? LTPS का पूरा नाम लो-टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है. इसका इस्तेमाल LCD और OLED दोनों डिस्प्ले में होता है. iPhones में LTPO से पहले LTPS का इस्तेमाल होता था.
कैसे काम करती है? सिलिकॉन क्रिस्टल को कम तापमान पर प्रोसेस करके बनाया जाता है जो बहुत तेज स्विचिंग कर सकता है.
अच्छाई
- बहुत हाई रेजोल्यूशन (4K तक) क्वालिटी मिलती है
- हाई पिक्सल डेंसिटी सपोर्ट करता है
खामी
- यह काफी महंगा होता है
LTPO: बैटरी बचाने वाला चैंपियन
LTPO का पूरा नाम लो-टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड है. यह LTPS और ऑक्साइड मटेरियल (जैसे IGZO) का कॉम्बिनेशन है और इसे स्मार्टफोन डिस्प्ले का भविष्य भी माना जाता है. इसकी खास बात है कि LTPS हाई-स्पीड चीजों को हैंडल करता है, जैसे- 120Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए) और ऑक्साइड पार्ट लो-पावर मोड संभालता है. स्क्रीन ऑटोमैटिक तरीके से रिफ्रेश रेट बदलती रहती है - 1Hz से लेकर 120Hz या उससे भी ज्यादा.
LTPO सबसे पहले साल 2018 में Apple Watch Series 4 में आया, फिर 2021 में iPhone 13 Pro में इसका इस्तेमाल किया गया था. अब Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus के फ्लैगशिप फोन्स में भी LTPO मिल रहा है.
अच्छाई
- बैटरी लाइफ में 15-20% तक सुधार
- Always-On Display (AOD) - जो घड़ी और नोटिफिकेशन दिखाता रहता है. इसमें भी बैटरी बहुत कम खर्च होती है.
खामी
- यह काफी महंगा है, इसलिए ज्यादातर फ्लैगशिप फोन्स में ही मिलता है.
2026 तक का हाल: और बेहतर, और तेज
2026 आते-आते स्मार्टफोन डिस्प्ले और भी ब्राइट, फास्ट और वर्सेटाइल हो गई है. हालांकि, अभी भी OLED का दबदबा बना हुआ है जबकि LCD की मार्केट शेयर अब सिर्फ 20-30% रह गई है.
अब क्या नया है?
LTPO का विस्तार: अब मिड-रेंज फोन्स में भी LTPO टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले आ रहा है. रिफ्रेश रेट 144Hz तक जा रहा है और वेरिएबल रिफ्रेश गेमिंग के लिए जबरदस्त है.
फोल्डेबल्स डिस्प्ले का बूम: फोल्डेबल OLED स्क्रीन अब मेनस्ट्रीम हो रही हैं. Apple भी 7.6-इंच की इन-फोल्ड स्क्रीन लेकर मार्केट में आने की तैयारी में है. अब ये स्क्रीन 4 लाख से भी ज्यादा बार मोड़ी जा सकती है और इसमें अल्ट्रा-थिन ग्लास (UTG) का इस्तेमाल होता है. इस डिस्प्ले के साथ Samsung Galaxy Z Flip 7 जैसे फोन्स के साथ-साथ ट्राई-फोल्ड डिजाइन (तीन तरफ से मुड़ने वाले) भी आ रहे हैं जो छोटी जेब में फिट होते हैं लेकिन खोलने पर टैबलेट जितने बड़े हो जाते हैं.
ज्यादा ब्राइट, पतली स्क्रीन: अब पोलराइजर-रहित टेक्नोलॉजी से स्क्रीन और पतली हो रही है और लो-रिफ्लेक्टिविटी लेयर्स से धूप में चकाचौंध नहीं होती. अब फोन की ब्राइटनेस 2000 निट्स से भी ज्यादा तक पहुंच रही है, जिससे धूप में स्क्रीन साफ देखने और HDR कंटेंट के लिए भी अच्छा होता है.
मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव: चीन के अलावा अब भारत में भी OLED प्रोडक्शन बढ़ रही है. इसका मार्केट 5.37% CAGR से बढ़ रहा है.
ट्रांसफॉर्मेबल डिस्प्ले: हाल ही में आयोजित हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक शो में रोलेबल और एक्सपैंडेबल स्क्रीन्स भी दिखाई गई हैं, जिनमें एआई इंटीग्रेशन भी है.
सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस: इस साल यानी 2026 में कंपनियां रिसाइकल होने वाले मटेरियल और एनर्जी सेविंग फीचर्स पर भी फोकस कर रही है.
2026 के बाद क्या होगा?
अब हम भविष्य की बात करते हैं. आप भी इस बात को जानने के लिए काफी उत्सुक होंगे कि भविष्य में डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव होंगे. आपको बता दें कि आगे चलकर डिस्प्ले यानी स्क्रीन्स और भी ज्यादा इमर्सिव, एफिशिएंट और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाली हैं.
MicroLED: नेक्स्ट बिग थिंग
MicroLED में लाखों छोटे-छोटे LED पिक्सल की तरह काम करते हैं. इन एलईडी का साइज़ बाल से भी पतला होता है. ये OLED स्क्रीन की तरह ही काम करती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल की जगह इनऑर्गेनिक LED चिप्स यूज़ की जाती है.
कब मिलेगा: 2027 के बाद प्रीमियम फोन्स में माइक्रो एलईडी आना शुरू हो सकते हैं, लेकिन इस डिस्प्ले वाले फोन की कीमत को कम होने में 2030-2036 तक का वक्त लग सकता है. फिलहाल, इस डिस्प्ले को कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है. AR/VR ग्लासेज के लिए ये आइडियल है जो भविष्य में फोन्स की जगह ले सकते हैं.
MicroLED के फायदे:
- बेहद ज्यादा ब्राइटनेस
- परफेक्ट कंट्रास्ट
- बर्न-इन की कोई प्रॉब्लम नहीं
- ट्रांसपेरेंट स्क्रीन बनाना पॉसिबल
- OLED से भी बेहतर एफिशिएंसी
- स्क्रीन को मोड़ा भी जा सकता है
चैलेंज:
- बहुत महंगा है (चिप्स की कॉस्ट 40-50% होती है)
- मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल (इतने छोटे LED को 99.99% एक्यूरेसी के साथ लगाना)
- छोटे साइज में लाल रंग की एफिशिएंसी में प्रॉब्लम
Quantum Dot: रंगों का जादूगर
Quantum Dots भी एक खास तरह की स्क्रीन होती है. Quantum Dots में नैनो-साइज के पार्टिकल्स हैं जो रंग और ब्राइटनेस बढ़ाते हैं. इसे QD-EL (Quantum Dot Electroluminescent) भी कहते हैं. इसमें ये डॉट्स OLED की तरह खुद रोशनी पैदा करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी OLED से बेहतर होती है. इसकी खास बात है कि यह OLED से भी ज्यादा कलर गैमट (ज्यादा रंग दिखा सकता है) दिखा सकता है. यह ज्यादा ब्राइटनेस और लंबी लाइफ दे सकता है.
कब आएगा: सैमसंग आने वाले कुछ सालों में QD-EL डिस्प्ले को कमर्शियल बनाने की कोशिश कर रहा है. ये फोन्स और TVs के लिए OLED से भी बेहतर साबित हो सकता है.
भविष्य में आने वाली कमाल की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
- ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले: देख-के-पार स्क्रीन जो ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए कमाल की होंगी. CES 2026 में इनका डेमो दिखाया गया.
- रोलेबल और मॉड्यूलर: स्क्रीन जो रोल होकर बड़ी हो जाएं या जिन्हें अलग-अलग पीस में जोड़ा जा सकेगा.
- AI इंटीग्रेशन: ऐसी स्क्रीन्स जो यूजर की जरूरत के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लें, जैसे आंखों की सेहत के हिसाब से ब्राइटनेस बदलना आदि.
- 2030 तक स्मार्टफोन्स वियरेबल XR (एक्सटेंडेड रियलिटी) डिवाइसेज में बदल सकते हैं, जिनमें MicroLED या Quantum Dot स्क्रीन होगी. आज के फोन्स उस वक्त उतने ही पुराने लगने लगेंगे, जितने आज के वक्त में Nokia के पुराने फीचर या शुरुआती एंड्रॉयड फोन्स लगते हैं.
निष्कर्ष
अब डिस्प्ले की इस पूरी कहानी को एक लाइन में बोलें तो स्मार्टफोन डिस्प्ले ने बैकलाइट वाली TFT-LCD से लेकर बैटरी बचाने वाली LTPO OLED तक का सफर तय किया है. साल 2026 तक कम स्क्रीन पर कम क्रीज़ पड़ने वाले फोल्डेबल फोन्स समेत मॉर्डन टेक्नोलॉजी वाले डिस्प्ले भी आने शुरू हो चुके हैं, जबकि MicroLED और Quantum Dot जैसी टेक्नोलॉजी भविष्य में और भी शानदार एक्सपीरियंस देने का वादा कर रही है.
लिहाजा, इतना तो साफ है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, आपके फोन की स्क्रीन सच में एक जादुई विंडो की तरह लगने लगेगी. आज जो स्क्रीन आपके हाथों में हैं, वो पिछले 20 सालों की मेहनत और इनोवेशन्स का नतीजा है और आने वाले 5-10 सालों में स्क्रीन इनोवेशन्स किस लिमिट तक पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.