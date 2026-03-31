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Explainer: स्मार्टफोन बैटरी रिवॉल्यूशन, आजकल क्यों हर फोन में 6000mAh से 10,000mAh बैटरी मिलने लगी है?

हैदराबाद: आज के जमाने में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा फोन है, जो फुल चार्ज करने पर सिर्फ 30 मिनट यानी आधे घंटे ही चल पाएगा. उसके बाद आपको उसे फिर से चार्ज करना पड़ेगा. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? शायद, आप मानसिक तौर पर काफी परेशान हो जाएंगे क्योंकि आजकल हरेक स्मार्टफोन यूज़र यही चाहते हैं कि उसके पास एक ऐसा फोन हो, जिसे एक बार चार्ज करने पर कम से कम पूरे दिन की टेंशन खत्म हो जाएगा. यही कारण है कि आजकल स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने-अपने फोन्स में 6000, 7000 या 10,000 mAh तक भी बैटरी देने लगी हैं.

हालांकि, 1973 में जब मोटोरोला ने पहला हैंडहेल्ड फोन DynaTAC 8000X को मार्केट में लॉन्च किया था, तो उसमें सिर्फ 500-600mAh की बैटरी लगी हुई थी. उससे लोग सिर्फ कॉलिंग पर बात ही कर पाते थे और उसके बाद भी उसका बैटरी बैकअप मुश्किल से आधे घंटे यानी 30 मिनट का था.

अब ऐसा समय आ गया है कि एक स्मार्टफोन से आप दुनियाभर के कई काम घर बैठे कर सकते हैं, BGMI, Genshin Impact, GTA 5 और COD Mobile जैसे भारी-भरकम गेम्स को 120fps पर खेल सकते हैं, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, घंटों तक 144Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन पर HDR वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और उसके बाद भी आपके फोन की बैटरी दिनभर चल जाती है, क्योंकि स्मार्टफोन कंपनियों ने अब बजट स्मार्टफोन में भी 6000mAh से बड़ी बैटरियां देनी शुरू कर दी है.

वीवो के कई फ्लैगशिप फोन्स में भी बड़ी बैटरियां देखने को मिली हैं. Realme ने 10,001mAh बैटरी फोन्स भी भारत में लॉन्च कर दिए हैं, जो कि अपने-आप में एक पावरबैंक ही है. ये बदलाव सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और यूज़र डिमांड का गहरा असर है. इस आर्टिकल में हम शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी देखेंगे, समझेंगे कि आखिर क्यों अचानक हर स्मार्टफोन में बड़ी बैटरियां आने लगी हैं और भविष्य में क्या-क्या होने वाला है.

शुरुआती दौर: निकेल-बेस्ड बैटरियां और पहली मोबाइल फोन (1970s-1990s)

असल में, स्मार्टफोन बैटरी की कहानी 1973 में शुरू हुई थी. मोटोरोला के DynaTAC 8000X फोन में Nickel-Cadmium (Ni-Cd) बैटरी लगी थी. ये बैटरियां उस वक्त के हिसाब से मजबूत और सस्ती तो थीं, लेकिन इसमें कई समस्याएं थीं. उदाहरण के तौर पर अगर आप इन बैटरियों को मेमोरी इफेक्ट (Memory Effects) की वजह से पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं करते तो इनकी कैपेसिटी कम हो जाती, कैडमियम जहरीला होता और वजन भी ज्यादा होता था. इन बैटरियों की एनर्जी डेंसिटी सिर्फ 40-60 Wh/kg थी.

1990s में Nickel-Metal Hydride (Ni-MH) बैटरियों की शुरुआत हुई. ये Ni-Cd से हल्की और कम जहरीली हुआ करती थी और इनकी एनर्जी डेंसिटी 60-120 Wh/kg थी. मोटोरोला स्टारटैक जैसे फ्लिप फोन में इस बैटरी का इस्तेमाल हुआ था, जिसे 1996 में लॉन्च किया गया था. 1993 में लॉन्च किए गए IBM Simon को दुनिया का पहला स्मार्टफोन माना जाता है, जिसमें रिमूवेबल Ni-MH बैटरी दी गई थी, जिसे यूज़र्स आसानी से बदल सकते थे. ये बैटरियां मेमोरी इफेक्ट से भी ज्यादा प्रभावित नहीं होती थी.

लिथियम-आयन की शुरुआत: 1990s का गेम-चेंजर

1991 में सोनी ने दुनिया की पहली कमर्शियल रिचार्जेबल लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी लॉन्च की थी. शुरू में इसका इस्तेमाल कैमकॉर्डर में किया गया था, लेकिन 1994-95 तक इस बैटरी का इस्तेमाल मोबाइल फोन्स में भी होना शुरू हो चुका था. Li-ion की एनर्जी डेंसिटी 100-265 Wh/kg थी, इसमें मेमोरी इफेक्ट नहीं था और वजन भी कम था. इस बैटरी की चार्ज साइकल 500-1000 तक चलती थी.

2007 में एप्पल के ओरिजिनल और पहले iPhone में 1400mAh की लिथियम-पॉलीमर ((Li-Po) बैटरी थी. ये Li-ion का फ्लेक्सिबल वर्जन था, जो स्लीक डिजाइन में फिट होता था. 2010s तक ज्यादातर स्मार्टफोन Li-ion या Li-Po पर चलने लगे. इसकी एनर्जी डेंसिटी 2015 तक 250 Wh/kg से ज्यादा हो गई.