Explainer: स्मार्टफोन बैटरी रिवॉल्यूशन, आजकल क्यों हर फोन में 6000mAh से 10,000mAh बैटरी मिलने लगी है?
आजकल स्मार्टफोन में पावरबैंक जितनी बड़ी बैटरियां मिलने लगी हैं और उसके बाद भी फोन का डिज़ाइन स्लिम और वजन कम होता है. क्यों?
Published : March 31, 2026 at 9:09 PM IST
हैदराबाद: आज के जमाने में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा फोन है, जो फुल चार्ज करने पर सिर्फ 30 मिनट यानी आधे घंटे ही चल पाएगा. उसके बाद आपको उसे फिर से चार्ज करना पड़ेगा. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? शायद, आप मानसिक तौर पर काफी परेशान हो जाएंगे क्योंकि आजकल हरेक स्मार्टफोन यूज़र यही चाहते हैं कि उसके पास एक ऐसा फोन हो, जिसे एक बार चार्ज करने पर कम से कम पूरे दिन की टेंशन खत्म हो जाएगा. यही कारण है कि आजकल स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने-अपने फोन्स में 6000, 7000 या 10,000 mAh तक भी बैटरी देने लगी हैं.
हालांकि, 1973 में जब मोटोरोला ने पहला हैंडहेल्ड फोन DynaTAC 8000X को मार्केट में लॉन्च किया था, तो उसमें सिर्फ 500-600mAh की बैटरी लगी हुई थी. उससे लोग सिर्फ कॉलिंग पर बात ही कर पाते थे और उसके बाद भी उसका बैटरी बैकअप मुश्किल से आधे घंटे यानी 30 मिनट का था.
अब ऐसा समय आ गया है कि एक स्मार्टफोन से आप दुनियाभर के कई काम घर बैठे कर सकते हैं, BGMI, Genshin Impact, GTA 5 और COD Mobile जैसे भारी-भरकम गेम्स को 120fps पर खेल सकते हैं, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, घंटों तक 144Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन पर HDR वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और उसके बाद भी आपके फोन की बैटरी दिनभर चल जाती है, क्योंकि स्मार्टफोन कंपनियों ने अब बजट स्मार्टफोन में भी 6000mAh से बड़ी बैटरियां देनी शुरू कर दी है.
वीवो के कई फ्लैगशिप फोन्स में भी बड़ी बैटरियां देखने को मिली हैं. Realme ने 10,001mAh बैटरी फोन्स भी भारत में लॉन्च कर दिए हैं, जो कि अपने-आप में एक पावरबैंक ही है. ये बदलाव सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और यूज़र डिमांड का गहरा असर है. इस आर्टिकल में हम शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी देखेंगे, समझेंगे कि आखिर क्यों अचानक हर स्मार्टफोन में बड़ी बैटरियां आने लगी हैं और भविष्य में क्या-क्या होने वाला है.
शुरुआती दौर: निकेल-बेस्ड बैटरियां और पहली मोबाइल फोन (1970s-1990s)
असल में, स्मार्टफोन बैटरी की कहानी 1973 में शुरू हुई थी. मोटोरोला के DynaTAC 8000X फोन में Nickel-Cadmium (Ni-Cd) बैटरी लगी थी. ये बैटरियां उस वक्त के हिसाब से मजबूत और सस्ती तो थीं, लेकिन इसमें कई समस्याएं थीं. उदाहरण के तौर पर अगर आप इन बैटरियों को मेमोरी इफेक्ट (Memory Effects) की वजह से पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं करते तो इनकी कैपेसिटी कम हो जाती, कैडमियम जहरीला होता और वजन भी ज्यादा होता था. इन बैटरियों की एनर्जी डेंसिटी सिर्फ 40-60 Wh/kg थी.
1990s में Nickel-Metal Hydride (Ni-MH) बैटरियों की शुरुआत हुई. ये Ni-Cd से हल्की और कम जहरीली हुआ करती थी और इनकी एनर्जी डेंसिटी 60-120 Wh/kg थी. मोटोरोला स्टारटैक जैसे फ्लिप फोन में इस बैटरी का इस्तेमाल हुआ था, जिसे 1996 में लॉन्च किया गया था. 1993 में लॉन्च किए गए IBM Simon को दुनिया का पहला स्मार्टफोन माना जाता है, जिसमें रिमूवेबल Ni-MH बैटरी दी गई थी, जिसे यूज़र्स आसानी से बदल सकते थे. ये बैटरियां मेमोरी इफेक्ट से भी ज्यादा प्रभावित नहीं होती थी.
लिथियम-आयन की शुरुआत: 1990s का गेम-चेंजर
1991 में सोनी ने दुनिया की पहली कमर्शियल रिचार्जेबल लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी लॉन्च की थी. शुरू में इसका इस्तेमाल कैमकॉर्डर में किया गया था, लेकिन 1994-95 तक इस बैटरी का इस्तेमाल मोबाइल फोन्स में भी होना शुरू हो चुका था. Li-ion की एनर्जी डेंसिटी 100-265 Wh/kg थी, इसमें मेमोरी इफेक्ट नहीं था और वजन भी कम था. इस बैटरी की चार्ज साइकल 500-1000 तक चलती थी.
2007 में एप्पल के ओरिजिनल और पहले iPhone में 1400mAh की लिथियम-पॉलीमर ((Li-Po) बैटरी थी. ये Li-ion का फ्लेक्सिबल वर्जन था, जो स्लीक डिजाइन में फिट होता था. 2010s तक ज्यादातर स्मार्टफोन Li-ion या Li-Po पर चलने लगे. इसकी एनर्जी डेंसिटी 2015 तक 250 Wh/kg से ज्यादा हो गई.
2010s में फास्ट चार्जिंग (Qualcomm Quick Charge 2013) और वायरलेस चार्जिंग (Qi स्टैंडर्ड) आई. बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) ज्यादा स्मार्ट हुए, जो बैटरी को ओवरहीटिंग से रोकते थे.
आजकल बड़ी बैटरियां क्यों? पावर-हंग्री स्मार्टफोन का दौर (2023-2026)
अब आजकल यानी 2023-2026 में कहानी बिल्कुल उलट गई है. अब ब्रांड्स 6000-7000 और 10,000mAh तक की भी बैटरी को फीचर बनाकर मार्केटिंग कर रहे हैं. Xiaomi, OPPO, Vivo, iQOO, Realme, Motorola जैसे ब्रांड्स अपने-अपने फोन्स में बड़ी-बड़ी बैटरियां दे रही हैं और उन्हें अपने फोन्स की सबसे बड़ी हाइलाइट्स के तौर पर प्रमोट भी कर रही हैं.
काउंटरपॉइंट रिसर्च (Counterpoint Research) के अनुसार, जनवरी 2026 में ग्लोबल औसत बैटरी कैपेसिटी 5,291mAh हो गई, जबकि चीन में ये 11% YoY बढ़कर 6000mAh+ का नया स्टैंडर्ड बन गया है. 6000+ mAh फोन ग्लोबल सेल्स का 29% हिस्सा ले रहे हैं.
ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि आजकल फोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉल-टेक्स्ट के लिए नहीं बल्कि 4K और यहां तक कि 8K वीडियो शूटिंग, गेमिंग रिग, एआई असिस्टेंट और हमेशा इंटरनेट वर्ल्ड से कनेक्ट रहने के हब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इस वजह से लोगों को बड़ी बैटरी वाले फोन्स की जरूरत पड़ती है. इसकी मुख्य वजह कुछ इस प्रकार हैं:
- 5G रेडियो – खासकर mmWave और वीक सिग्नल एरिया में ज्यादा पावर खाता है.
- 90-120Hz AMOLED डिस्प्ले, 2K/4K रेजोल्यूशन, 2000+ निट्स ब्राइटनेस, पुराने 60 Hz LCD से 30-50% ज्यादा पावर.
- मल्टी-कैमरा + AI फोटोग्राफी, 8K वीडियो, नाइट मोड.
- ऑन-डिवाइस AI रीयल-टाइम ट्रांसलेशन, इमेज जनरेशन.
- अल्वेज-ऑन डिस्प्ले, Bluetooth 5.3, सेंसर्स.
आजकल के फोन्स में क्वालकॉम के Snapdragon 8 Gen सीरीज के चिपसेट्स लगने लगे हैं, जिससे फोन की एफिशिएंसी यानी क्षमता बढ़ गई है, लेकिन फीचर क्रिप ने डिमांड भी बढ़ा दी है. काउंटरपॉइंट रिसर्च के मुताबिक, मिड-रेंज प्राइस सेगमेंट वाले फोन्स में बड़ी बैटरियों की लिहाज से सबसे बड़ा जंप देखने को मिला है.
आज की मेगा बैटरियां: सिलिकॉन-कार्बन (Si-C) एनोड का कमाल
आज से करीब 4-5 साल पहले तक स्मार्टफोन कंपनियों के लिए बड़ी बैटरियों के साथ-साथ फोन को पतला रखना एक मुश्किल चैलेंज हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. सिलिकॉन-कार्बन (Si-C) एनोड टेक्नोलॉजी वाली बैटरियों की वजह से अब स्मार्टफोन कंपनियां अपने फोन के डिज़ाइन को काफी पतला रखते हुए भी बड़ी बैटरी दे पा रही हैं और उसके बाद फोन का वजन भी कम रहता है.
पुराने ग्रेफाइट एनोड की थियोरेटिकल कैपेसिटी 372 mAh/g थी. सिलिकॉन 4200 mAh/g ऑफर करता है, लेकिन उसमें स्वेलिंग की समस्या थी. नैनो-स्ट्रक्चर्ड Si-C (5-10% सिलिकॉन + ग्रेफाइट) ने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, जिसमें बिना थिकनेस बढ़ाए 10-30% ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी मिलने लगी. Honor, Xiaomi, OPPO, Vivo ने 2023-25 में इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपनाना शुरू किया था. अब रियलमी जैसे ब्रांड ने तो 8.5mm थिकनेस वाले फोन में भी 10,000mAh की बैटरी लगा दी है.
NMC या LFP कैथोड + Si-C + एडवांस्ड इलेक्ट्रोलाइट्स से 18-24 घंटे हैवी यूज या 2 दिन मीडियम यूज मिलता है. इसकी वजह से 120-240W वायर्ड चार्जिंग (10-15 मिनट फुल) और 50-80W वायरलेस कॉमन हो गए हैं.